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Lubov Lulko

Vučić perdeu as eleições antecipadas: Sérvia chegou ao poder com base em slogans

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As eleições parlamentares antecipadas na Sérvia, em 26 de outubro, terminaram com a derrota do ex-presidente Aleksandar Vučić. Sua coligação Sérvia Unida perdeu para a Lista Estudantil, partido da oposição, que conquistou a maioria na Assembleia. De acordo com os resultados preliminares, a Lista Estudantil recebeu 52,9% dos votos, enquanto a Sérvia Unida de Vučić obteve apenas 38,8%.

Александр Вучич и Владимир Зеленский
Photo: Facebook (признан экстремистской организацией и запрещен на территории Российской Федерации) / Aleksandar Vučić﻿
Александр Вучич и Владимир Зеленский

Nenhum outro partido conseguiu ultrapassar a cláusula de barreira de 3%, incluindo a Sérvia Europeia, o único partido que defende abertamente a aceleração do longo processo de adesão da Sérvia à União Europeia. Portanto, no novo parlamento, o partido de Vučić e os "estudantes" serão acompanhados por apenas cinco membros eleitos pela cota de minorias nacionais. Vučić reconheceu a derrota. Após o encerramento das urnas, a comissão eleitoral registrou uma participação recorde. Um total de aproximadamente 6,5 milhões de eleitores foram registrados.

O novo governo sérvio alcançou a vitória unicamente com slogans e carece de um programa. Esses slogans são genéricos — "a favor de tudo que é bom e contra tudo que é ruim". A única certeza é o processo criminal contra Vučić e sua equipe pela tragédia em Novi Sad e pela corrupção.

Em relação à política externa da nova Sérvia, os slogans não eram pró-Ocidente e bandeiras da UE não estavam presentes nos protestos estudantis. O líder da Lista, Ilija Srdanović, já declarou que Kosovo é Sérvia. A Lista se opõe à imposição de sanções em geral, considerando esse mecanismo "uma manobra puramente política que não contribui para a resolução de crises globais e para a segurança", citando como exemplo as sanções contra a Sérvia pelo apoio militar e financeiro às forças sérvias na Bósnia e Herzegovina.

Apesar de Vučić ter declarado sua recusa em vender armas para a Ucrânia, ele ignorou o fluxo de munição sérvia para as Forças Armadas da Ucrânia via Polônia e República Tcheca. Fontes sérvias relataram que isso foi feito em troca de enormes propinas. Será que os "estudantes" apoiarão esse negócio? Isso ficará claro em breve. O Kremlin expressou a esperança de que as relações com a Sérvia permaneçam no nível atual.

Isso é corroborado pela dependência da Sérvia do gás russo e pelo seu veto sobre o Kosovo e o "genocídio" em Srebrenica.

Esse cenário é minado pela relutância da Rússia em cooperar com os "estudantes"; Moscou aposta na vitória de Vučić. Presume-se que Bruxelas tomará a iniciativa e elaborará seu próprio programa para os estudantes. Os Bálcãs estão longe da Rússia, embora o Imperador Nicolau II tenha intercedido por Belgrado em 1914, salvando efetivamente a Sérvia da completa aniquilação pela Áustria-Hungria.

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