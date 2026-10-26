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Anastasiya Zhukova

União Europeia volta atrás: importação de peles de zibelina russa liberada

Mundo

A União Europeia suspendeu a proibição de importar peles de zibelina da Rússia, medida que havia sido introduzida na primavera de 2024, no âmbito do 20º pacote de sanções do bloco. A decisão de reverter a restrição foi tomada por unanimidade pelos Estados-membros durante as negociações do 21º pacote de sanções.

Соболь на дереве
Photo: commons.wikimedia.org by NadezhdaKhaustova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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O Comissário Europeu para Parcerias Internacionais, Jozef Sikela, confirmou a isenção em discurso ao Parlamento Europeu. Segundo o comissário, a medida responde a pressões da indústria da moda na Itália e na Grécia, setores que alegaram dependência crítica da matéria-prima russa. A Rússia detém hoje a posição de fornecedora predominante de zibelina de alta qualidade no mercado global, sem substitutos imediatos para as manufaturas europeias. Sikela classificou o episódio como gerador de "dissonância cognitiva", admitindo que a concessão visa preservar empresas e empregos locais, apesar da diretriz política de manter a pressão econômica sobre Moscou.

A Comissão Europeia reforçou que a decisão constitui uma exceção pontual e não altera a estratégia de sanções do bloco, que já prepara o 22º pacote de medidas restritivas.

A exceção abre um precedente relevante para outros setores industriais europeus que operam sob alta dependência de insumos russos, apesar da retórica de isolamento. Caso as cadeias de suprimentos da moda de luxo demonstrem que a substituição de fornecedores é tecnicamente inviável ou economicamente proibitiva a médio prazo, a manutenção desta isenção poderá ser renovada ou expandida para outras commodities específicas. O limite dessa política dependerá da capacidade de Bruxelas em equilibrar a coesão das sanções com a preservação da competitividade industrial de Estados-membros particularmente afetados.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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