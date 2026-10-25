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Petr Ermilin

Cidades europeias mergulharam em conflitos intensos: o cenário urbano mudou de forma inesperada

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O descontentamento social espalhou-se por diversas capitais europeias nos últimos dias, revelando uma instabilidade ligada à degradação das condições de vida e à frustração política. Na Itália, protestos em Roma, Turim e Bolonha por melhores salários, acesso à saúde e moradia resultaram em 371 conduções a delegacias e nove prisões, após intervenções com gás lacrimogêneo e canhões de água. Em Barcelona, a crise habitacional motivou uma revolta de cerca de 600 jovens, marcada por 14 lojas saqueadas ou danificadas, 30 focos de incêndio e aproximadamente 100 detidos.

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Photo: commons.wikimedia.org by David Geitgey Sierralupe from Eugene, Oregon, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Em Lisboa, a polícia dispersou à força um acampamento contra os preços dos aluguéis, registrando confrontos, prisões e feridos. Já em Tirana, na Albânia, o foco do protesto ultrapassou a economia, atingindo a sede do governo com pedras e coquetéis molotov em meio a denúncias de corrupção e exigências pela renúncia do primeiro-ministro. Na França, o cenário mantém-se sob tensão com os sindicatos confirmando uma mobilização nacional para o dia 5 de novembro.

A simultaneidade dos episódios sugere que a inflação persistente e o custo da habitação tornaram-se pontos de ruptura comuns para camadas da população que não absorvem o custo da transição econômica atual. Caso os governos mantenham políticas de austeridade ou falhem em apresentar alternativas para o mercado imobiliário, a radicalização dos protestos pode forçar uma mudança na agenda pública dos países afetados. A eficácia dessa pressão dependerá da capacidade de organização dos movimentos sociais em articular demandas locais em plataformas nacionais, o que, no caso francês, já possui data marcada.

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