Rússia, Estados Unidos e China manifestaram prontidão para uma reunião trilateral durante a cúpula do APEC em Shenzhen, prevista para 18 e 19 de novembro de 2026. O processo encontra-se na fase de definição da agenda, com três blocos de temas centrais sobre a mesa.
O primeiro bloco foca na resolução de conflitos geopolíticos, com interesses específicos de cada ator: a Ucrânia para a Rússia, Taiwan para a China e o Irã para os Estados Unidos.
O segundo bloco trata do controle de armamentos e dissuasão nuclear. Há um impasse factual nesta frente: Washington promove a pauta, mas Pequim recusa-se a integrar acordos trilaterais de limitação de arsenais estratégicos, alegando que sua capacidade militar não é comparável à de EUA e Rússia. Moscou manifestou abertura para o diálogo trilateral, apesar de compreender a posição chinesa.
O terceiro bloco envolve sanções, guerras comerciais e protecionismo econômico. Enquanto EUA e China utilizam esses mecanismos como instrumentos de pressão, a posição da Rússia é a remoção total das restrições impostas ao seu país, buscando a viabilização de acordos econômicos alternativos.
A dinâmica do encontro é limitada pelas prioridades internas e restrições políticas de cada líder:
A etapa seguinte consiste na formalização da pauta e na realização de reuniões bilaterais (тет-а-тет), mecanismo que permite a discussão de concessões que não podem ser publicizadas. O resultado esperado não é a reestruturação global do sistema, mas a definição de "linhas vermelhas" para evitar colisões nucleares ou colapso econômico.
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A formação de dois casais foi registrada por câmeras de monitoramento, indicando a possibilidade de nascimentos na região.