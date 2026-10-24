Rússia, EUA e China: a cúpula poderá modificar o futuro geopolítico

Rússia, Estados Unidos e China manifestaram prontidão para uma reunião trilateral durante a cúpula do APEC em Shenzhen, prevista para 18 e 19 de novembro de 2026. O processo encontra-se na fase de definição da agenda, com três blocos de temas centrais sobre a mesa.

Photo: commons.wikimedia.org by FEMA News Photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Изображение взрыва атомной бомбы

Pautas de negociação e impasses iniciais

O primeiro bloco foca na resolução de conflitos geopolíticos, com interesses específicos de cada ator: a Ucrânia para a Rússia, Taiwan para a China e o Irã para os Estados Unidos.

O segundo bloco trata do controle de armamentos e dissuasão nuclear. Há um impasse factual nesta frente: Washington promove a pauta, mas Pequim recusa-se a integrar acordos trilaterais de limitação de arsenais estratégicos, alegando que sua capacidade militar não é comparável à de EUA e Rússia. Moscou manifestou abertura para o diálogo trilateral, apesar de compreender a posição chinesa.

O terceiro bloco envolve sanções, guerras comerciais e protecionismo econômico. Enquanto EUA e China utilizam esses mecanismos como instrumentos de pressão, a posição da Rússia é a remoção total das restrições impostas ao seu país, buscando a viabilização de acordos econômicos alternativos.

Objetivos e restrições dos interlocutores

A dinâmica do encontro é limitada pelas prioridades internas e restrições políticas de cada líder:

Donald Trump: Busca neutralidade da China no conflito da Ucrânia e coordenação de Pequim e Moscou em relação ao Irã. Tenta forçar a adesão chinesa ao controle de armamentos.

Busca neutralidade da China no conflito da Ucrânia e coordenação de Pequim e Moscou em relação ao Irã. Tenta forçar a adesão chinesa ao controle de armamentos. Xi Jinping: Prioriza a proteção do potencial exportador chinês e a obtenção de garantias diretas de não interferência dos EUA em Taiwan, incluindo a interrupção da assistência militar à ilha.

Prioriza a proteção do potencial exportador chinês e a obtenção de garantias diretas de não interferência dos EUA em Taiwan, incluindo a interrupção da assistência militar à ilha. Vladimir Putin: Propõe um acordo direto com Trump sobre a Ucrânia e a redação de um novo tratado de segurança na Europa, utilizando o apoio diplomático de Xi para discutir regras que preservem as exportações e importações russas.

Próxima etapa do processo

A etapa seguinte consiste na formalização da pauta e na realização de reuniões bilaterais (тет-а-тет), mecanismo que permite a discussão de concessões que não podem ser publicizadas. O resultado esperado não é a reestruturação global do sistema, mas a definição de "linhas vermelhas" para evitar colisões nucleares ou colapso econômico.