Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
Dmitriy Sokolov

Rússia, EUA e China: a cúpula poderá modificar o futuro geopolítico

Mundo

Rússia, Estados Unidos e China manifestaram prontidão para uma reunião trilateral durante a cúpula do APEC em Shenzhen, prevista para 18 e 19 de novembro de 2026. O processo encontra-se na fase de definição da agenda, com três blocos de temas centrais sobre a mesa.

Изображение взрыва атомной бомбы
Photo: commons.wikimedia.org by FEMA News Photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Изображение взрыва атомной бомбы

Pautas de negociação e impasses iniciais

O primeiro bloco foca na resolução de conflitos geopolíticos, com interesses específicos de cada ator: a Ucrânia para a Rússia, Taiwan para a China e o Irã para os Estados Unidos.

O segundo bloco trata do controle de armamentos e dissuasão nuclear. Há um impasse factual nesta frente: Washington promove a pauta, mas Pequim recusa-se a integrar acordos trilaterais de limitação de arsenais estratégicos, alegando que sua capacidade militar não é comparável à de EUA e Rússia. Moscou manifestou abertura para o diálogo trilateral, apesar de compreender a posição chinesa.

O terceiro bloco envolve sanções, guerras comerciais e protecionismo econômico. Enquanto EUA e China utilizam esses mecanismos como instrumentos de pressão, a posição da Rússia é a remoção total das restrições impostas ao seu país, buscando a viabilização de acordos econômicos alternativos.

Objetivos e restrições dos interlocutores

A dinâmica do encontro é limitada pelas prioridades internas e restrições políticas de cada líder:

  • Donald Trump: Busca neutralidade da China no conflito da Ucrânia e coordenação de Pequim e Moscou em relação ao Irã. Tenta forçar a adesão chinesa ao controle de armamentos.
  • Xi Jinping: Prioriza a proteção do potencial exportador chinês e a obtenção de garantias diretas de não interferência dos EUA em Taiwan, incluindo a interrupção da assistência militar à ilha.
  • Vladimir Putin: Propõe um acordo direto com Trump sobre a Ucrânia e a redação de um novo tratado de segurança na Europa, utilizando o apoio diplomático de Xi para discutir regras que preservem as exportações e importações russas.

Próxima etapa do processo

A etapa seguinte consiste na formalização da pauta e na realização de reuniões bilaterais (тет-а-тет), mecanismo que permite a discussão de concessões que não podem ser publicizadas. O resultado esperado não é a reestruturação global do sistema, mas a definição de "linhas vermelhas" para evitar colisões nucleares ou colapso econômico.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
News All >
A realeza dos leões: a dolorosa verdade por trás da imagem de majestade e força
Engenharia da LADA: redefinindo o conforto acústico em novos padrões
Interações perigosas: como o tubarão-tigre surpreendeu pescadores no Havaí
O que ninguém te contou sobre passar roupa: a solução com alumínio que reduz o esforço
Abóbora como panela: a importância da pré-assadura para manter a estrutura
Governo reforça financiamento do PRR para construir mais 10 mil casas
Banheiro sujo? A verdade sobre a cor do rejunte que ninguém conta
Solyanka russa com feijão vermelho equilibra defumados e acidez de pepinos
Guiné-Bissau debate falta de mamógrafos e plano contra cânceres
Estratégias de sobrevivência: a verdade sobre hienas humildes
Agora a ler
Timor-Leste. Os manifestantes esperam autorização para entrar na capital
CPLP
Timor-Leste. Os manifestantes esperam autorização para entrar na capital
Vinagre branco em lençóis: ação menos agressiva que alvejantes
Casa, Reforma e Imóveis
Vinagre branco em lençóis: ação menos agressiva que alvejantes
Cores saturadas para unhas acima dos 50: interação com luz e formato oval
Mulher
Cores saturadas para unhas acima dos 50: interação com luz e formato oval
Mais populares
Leopardos-do-amortigrado retornam à Reserva de Ussuri após meio século de ausência

A formação de dois casais foi registrada por câmeras de monitoramento, indicando a possibilidade de nascimentos na região.

Leopardos-do-amortigrado retornam à Reserva de Ussuri após meio século de ausência
Mudanças radicais: a nova beleza dos jardins de baixa manutenção
Mudanças radicais: a nova beleza dos jardins de baixa manutenção
Honda ZR-V 2027: adição de versões esportivas e aventureiras em pauta
Manicure de Selena Gomez: a intervenção que desafia a resistência das unhas naturais
Rússia, EUA e China: a cúpula poderá modificar o futuro geopolítico Dmitriy Sokolov União Europeia: a luta secreta pela autonomia nacional contra Bruxelas Olesya Kireeva Atividades sociais: o segredo para preservar a clareza mental na terceira idade Evgenia Rumyantseva
Como a escolha da tensão da mini-band influencia a técnica em treinos de pernas e glúteos
Portugal investe em alta tecnologia militar mas enfrenta declínio crítico de efetivos
O novo Tesla Roadster utiliza um sistema pop-down para ocultar os faróis atrás de um painel móvel
O novo Tesla Roadster utiliza um sistema pop-down para ocultar os faróis atrás de um painel móvel
últimos materiais
A realeza dos leões: a dolorosa verdade por trás da imagem de majestade e força
Rússia, EUA e China: a cúpula poderá modificar o futuro geopolítico
Engenharia da LADA: redefinindo o conforto acústico em novos padrões
Interações perigosas: como o tubarão-tigre surpreendeu pescadores no Havaí
O que ninguém te contou sobre passar roupa: a solução com alumínio que reduz o esforço
Abóbora como panela: a importância da pré-assadura para manter a estrutura
Governo reforça financiamento do PRR para construir mais 10 mil casas
Banheiro sujo? A verdade sobre a cor do rejunte que ninguém conta
Solyanka russa com feijão vermelho equilibra defumados e acidez de pepinos
União Europeia: a luta secreta pela autonomia nacional contra Bruxelas
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.