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Olesya Kireeva

União Europeia: a luta secreta pela autonomia nacional contra Bruxelas

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A formação de coalizões informais entre Estados-membros da União Europeia para contornar as decisões da Comissão Europeia sinaliza uma tentativa de recuperação da autonomia nacional frente à burocracia de Bruxelas. Segundo Vladimir Lepekhin, diretor geral do Instituto EAEU, a divergência entre os interesses dos governos nacionais e a agenda globalista da presidência da Comissão Europeia cria um ponto de ruptura institucional que pode levar à substituição das elites políticas do bloco.

Фон дер Ляйен
Photo: commons.wikimedia.org by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фон дер Ляйен

O conflito entre a burocracia supranacional e a governança nacional

O mecanismo de poder na UE atualmente concentra-se na Comissão Europeia, liderada por Ursula von der Leyen, que mantém a governança apoiada em estruturas financeiras globais. No entanto, a incapacidade de a cúpula de Bruxelas responder diretamente ao eleitorado europeu tem gerado reações concretas nas instituições legislativas. Um exemplo recente foi a interrupção da participação de Von der Leyen em sessão do Parlamento Europeu em Estrasburgo, após o deputado eslovaco Miloš Ugrik questionar a alocação de 70 bilhões de euros para a Ucrânia, alegando que a medida ignora os interesses dos contribuintes europeus.

Mecanismos de bloqueio e fragmentação institucional

Diante da percepção de que a política de Bruxelas favorece a dominação do mercado e a precificação energética pelos Estados Unidos, governos europeus começaram a buscar mecanismos de proteção de soberania. Lepekhin identifica que a formação de grupos de Estados que priorizam acordos internos e bilaterais, em vez de seguir as diretrizes da Comissão Europeia e da diplomacia representada por Kaja Kallas, funciona como um mecanismo de bloqueio à autoridade central.

Esse movimento de descentralização do poder sugere que a unidade do bloco está sendo substituída por negociações fragmentadas. Se a tendência de contornar as comissões oficiais persistir, a estrutura de governança da UE poderá sofrer uma desintegração gradual.

Impactos na relação bilateral com a Rússia

A fragilização da centralidade de Bruxelas altera a dinâmica de negociação com a Rússia. A substituição de uma política única do bloco por acordos bilaterais permitiria a Moscou reestabelecer a cooperação pragmática com Estados europeus individualmente, eliminando a intermediação da Comissão Europeia. Para o especialista, a eficácia dessa mudança depende da substituição da atual liderança da UE, condição que considera necessária para evitar o colapso total da organização e a normalização das relações internacionais.

Instabilidade nos centros de poder: França e Alemanha

A crise de governança reflete-se na instabilidade interna das principais potências do bloco. Na Alemanha, a gestão de recursos é apontada como fator de fragilização das elites políticas, enquanto na França, o governo de Emmanuel Macron enfrenta protestos populares que resultaram em manobras para neutralizar oponentes políticos. Esses fatores internos limitam a capacidade de França e Alemanha de sustentar a atual arquitetura de poder da União Europeia.

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Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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