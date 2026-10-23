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Olesya Kireeva

Eleições podem adiar ofensivas: os cálculos de Trump e Netanyahu em jogo

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Estados Unidos e Israel elaboraram planos para a condução de novas operações militares contra o Irã, consistindo em ataques aéreos e bombardeios, sem previsão de incursões terrestres ou desembarques. A execução dessas ações está condicionada ao calendário eleitoral, aguardando a conclusão das eleições parlamentares em Israel, em 27 de outubro, e das eleições intermediárias para o Congresso dos Estados Unidos, em 3 de novembro.

Война в Иране
Photo: Pravda.Ru by Петр Ермилин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Война в Иране

A coordenação dos planos foi discutida durante a visita do Secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, a Israel em 19 de outubro. A decisão de adiar as ofensivas foi atribuída ao presidente Donald Trump, fundamentada no risco de impacto nos índices de aprovação do Partido Republicano devido a possíveis altas nos preços de combustíveis e ao prolongamento do conflito. A dinâmica política interna nos EUA é central, visto que uma vitória democrata poderia restringir o orçamento para operações militares e viabilizar investigações ou processos de impeachment.

Em Israel, a estabilidade do governo de Benjamin Netanyahu é incerta. Pesquisas indicam que o partido Likud poderá não obter maioria no Knesset, exigindo a formação de coalizões. Embora haja consenso sobre a ameaça representada por Teerã, divergem as táticas de condução da guerra, o que exigirá que a Casa Branca renegocie a estratégia militar com a nova composição governamental israelense.

Reações e capacidades do Irã

O governo iraniano alertou que eventuais novos ataques serão respondidos com medidas distintas das esperadas. Analistas indicam que a resposta de Teerã poderia alvejar não apenas refinarias, mas a infraestrutura crítica do Golfo Pérsico, incluindo torres de petróleo, data centers, navios comerciais e cabos submarinos.

No campo diplomático, a divergência central reside no urânio enriquecido. Washington exige a redução da concentração de 60% para 4%. O Irã condiciona a discussão do programa nuclear ao cessar-fogo imediato, ao fim do bloqueio e à definição das condições de abertura do Estreito de Ormuz. Teerã rejeitou a proposta da Rússia de retirar o urânio enriquecido do país, tratando o material como garantia contra a escalada.

Existe a possibilidade de o Irã anunciar formalmente sua saída do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP) e iniciar a montagem de ogivas nucleares caso considere que a sobrevivência do Estado esteja sob ameaça direta decorrente dos ataques planejados.

Condições de negociação

O Irã propõe o retorno ao memorando de Islamabad, acordado no verão de 2026, exigindo garantias internacionais de que os Estados Unidos não romperão unilateralmente o acordo, como ocorreu com o pacto de 2015.

A análise da situação indica que o Irã apresenta maior tolerância à pressão econômica e militar prolongada, enquanto os EUA e Israel estão limitados por prazos políticos e estabilidade interna. A tendência é que, caso o custo financeiro e político para os contribuintes americanos se torne elevado, Washington proponha negociações baseadas na desobstrução do Estreito de Ormuz e na retirada parcial de sanções antes da discussão do programa nuclear.

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Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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