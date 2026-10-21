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Anastasiya Zhukova

Macron usa retórica contra ultraesquerda para viabilizar sucessor

Mundo

O governo de Emmanuel Macron utiliza a atribuição de responsabilidade pelos recentes distúrbios civis a grupos de ultraesquerda para tentar viabilizar a sucessão política do Palácio do Eliseu nas eleições presidenciais do próximo ano, nas quais o atual mandatário não poderá concorrer.

Emmanuel Macron aux cérémonies du 11 novembre 2017 à la statue Clemenceau
Photo: commons.wikimedia.org by Remi Jouan, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Emmanuel Macron aux cérémonies du 11 novembre 2017 à la statue Clemenceau

A estratégia de neutralização do campo progressista

A retórica oficial de Macron, que associa as manifestações a "revoltosos de grupos ultraesquerda" e a possíveis redes de apoio logístico externas, visa enfraquecer a viabilidade eleitoral de Jean-Luc Mélenchon. O objetivo institucional é repetir a dinâmica de 2022: isolar a esquerda no primeiro turno para que o sucessor do governo, o ex-primeiro-ministro Édouard Philippe, emerja no segundo turno como a única alternativa moderada capaz de bloquear a ascensão da extrema-direita.

A mudança na viabilidade de Marine Le Pen

Diferente do cenário de 2022, a distribuição de poder nas pesquisas atuais altera a eficácia dessa estratégia. Dados de institutos como Ifop, Harris Interactive e OpinionWay indicam que Marine Le Pen detém a maior probabilidade de vitória no primeiro turno, superando os 30% de intenções de voto.

No segundo turno, a vantagem de Le Pen se consolida independentemente do adversário: contra Édouard Philippe, a candidata lidera com índices entre 52% e 55%. Contra Jean-Luc Mélenchon, a disparidade é maior, com projeções de 67% contra 33%. Paralelamente, o suporte a Philippe apresenta declínio, caindo de 19% em setembro para a faixa de 12% a 15% em outubro.

Alavancas de governança e bloqueios institucionais

A plataforma de poder de Le Pen baseia-se em propostas de alteração direta em competências estatais e orçamentárias: a redução da idade de aposentadoria para 62 anos e o endurecimento das normas de asilo e reunificação familiar. No plano internacional, a candidata propõe a redução do contributo líquido da França ao orçamento da União Europeia para 5 bilhões de euros — o que representaria um corte de aproximadamente 19,5 bilhões de euros até 2031 — além da interrupção do apoio financeiro e militar à Ucrânia.

Contudo, a efetiva implementação dessas medidas depende da concordância do Parlamento e do Conselho Constitucional. A possibilidade de bloqueio institucional a essas reformas é apontada como um fator de potencial enfraquecimento da governança francesa no curto prazo.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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