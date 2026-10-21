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Ksenia Semenova

Novo caminho de Bruxelas: sem moratória para novos campos no Ártico

Mundo

Bruxelas alterou a diretriz estratégica para a governança da Ártica, removendo do documento revisado a exigência de um moratório internacional sobre a exploração de novos campos de petróleo e gás nas latitudes setentrionais. A mudança, reportada pela Bloomberg, substitui o antigo imperativo de deixar os hidrocarbonetos "na terra" por uma abordagem que prioriza fontes renováveis, mas elimina a proibição legal explícita sobre a extração de combustíveis fósseis na zona polar. Esta revisão marca um afastamento da política de 2021, quando o foco recaía na preservação absoluta dos recursos in situ, e reflete uma reavaliação prática das restrições físicas e políticas sobre a oferta energética europeia.

Европейская комиссия в Брюсселе
Photo: commons.wikimedia.org by Corentin Béchade, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Европейская комиссия в Брюсселе

A dependência física de Oslo

O principal motor desta suavização não é uma mudança climática ou tecnológica, mas a estrutura do balanço físico de abastecimento da UE. Com a redução drástica das importações de gás russo, a Noruega consolidou-se como o principal pilar da segurança energética regional. Dados da Comissão Europeia indicam que, em 2025, a participação do gás norueguês nas importações da UE atingiu 31%, um salto em relação aos 24% registrados em 2021. Para Oslo, a estabilidade desse fluxo não é uma opção comercial, mas uma necessidade estrutural que exige a expansão contínua da base de recursos.

A ação do governo norueguês é concreta e orientada para o aumento da capacidade de oferta futura. Em 2025, o país concedeu cinco licenças para exploração de recursos no Mar de Barents. Em 2026, foram abertas 38 novas áreas para submissão de pedidos de pesquisa geológica. É crucial distinguir o estágio atual da cadeia: trata-se de atividades de exploração e avaliação, não de produção imediata. A conversão desses recursos em oferta negociável dependerá da descoberta comercial, da viabilidade econômica da extração em condições árticas e da construção de infraestrutura pesada, um processo que se mede em anos ou décadas, não em meses.

Constrangimentos de infraestrutura e custo

Para o setor industrial, a remoção do tabu político elimina uma incerteza regulatória que inibía o investimento de longo prazo em ativos árticos. No entanto, a física da extração impõe limites rígidos à velocidade de resposta. A Ártica não oferece uma "capacidade ociosa" (spare capacity) pronta para uso; cada novo campo requer instalações de perfuração especializadas, sistemas de transporte e redes de processamento adaptadas a temperaturas extremas e isolamento geográfico.

Expertos apontam que o gás ártico não resolverá o déficit de curto prazo. A rigidez da oferta nestas condições é alta devido aos custos de capital e à complexidade operacional. O objetivo estratégico de Bruxelas e Oslo é, portanto, a criação de uma base de recursos viáveis que garanta a resiliência do sistema energético europeu em horizontes plurianuais, compensando a incerteza geológica com diversificação de fontes.

Riscos operacionais e ecológicos

A transição para uma política mais flexível não elimina as externalidades físicas e os riscos operacionais. A remoção de derramamentos de óleo em ambientes árticos permanece uma das tarefas de engenharia mais difíceis do mundo, agravada pelo clima severo e pela distância de centros de resposta. A vulnerabilidade da ecossistema local continua sendo um fator de risco não apenas ecológico, mas também jurídico e reputacional para os operadores.

Assim, a nova postura da UE equilibra a necessidade de garantir a continuidade física do fornecimento de energia industrial contra os limites de custo, tecnologia e risco ambiental. A Ártica torna-se um campo onde a segurança energética se impõe sobre a restrição climática imediata, mas condicionada pelos tempos de resposta da infraestrutura pesada.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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