Buscando controle no Ártico: a UE esbarra na dependência russa e chinesa

A ausência de uma frota de quebra-gelos e de infraestrutura logística própria impede que a União Europeia converta a retórica de contenção da Rússia e da China no Ártico em capacidade operacional. Embora a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, tenha anunciado a intenção de apresentar uma nova estratégia para evitar o controle de Moscou e Pequim sobre as rotas do norte, a viabilidade material dessa ambição é limitada pela dependência técnica extrema da Rússia.

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O interesse europeu concentra-se na Rota Marítima do Norte (RMN), que reduz a distância em relação ao Canal do Suez e apresenta um crescimento de volume de carga de duas a três vezes ao ano. No entanto, o acesso a essa rota exige capacidades que a UE não possui: navegação assistida por quebra-gelos, serviços de lotação, monitoramento meteorológico e topográfico precisos para evitar bancos de areia e mudanças constantes na linha costeira.

Dependência de infraestrutura e lacunas de capacidade

Com exceção de algumas embarcações de classe gelo da Noruega, os países europeus carecem de frota especializada para operar de forma autônoma na região. Essa lacuna técnica torna a navegação impossível sem o suporte dos serviços russos. A situação é agravada pela redução do suporte de defesa dos Estados Unidos aos seus aliados, o que elimina a possibilidade de curto ou médio prazo de se estabelecer um paridade técnica ou militar no Ártico.

Além da carência de ativos físicos, a execução de qualquer plano regional enfrenta restrições financeiras e políticas internas. O bloqueio do orçamento da UE pela Suécia e a crise de recursos nas elites europeias evidenciam que a União não possui a base material necessária para sustentar obrigações de longo prazo no Extremo Norte.

Segundo Alexey Podberezkin, diretor do Centro de Estudos Político-Militares da Almaz-Antey, as declarações de Kallas funcionam como um gesto diplomático para mascarar falhas em outras frentes, como a interrupção de suprimentos de armamentos americanos (sistema Patriot) e a incapacidade de aprovar orçamentos internos. A retórica de "defesa de interesses" não se traduz em nova capacidade implantada, mas em uma tentativa de deslocar a tensão política para o Ártico diante da ausência de alavancas reais de pressão.

A paralisia do Conselho do Ártico, resultante da posição dos membros ocidentais, remove inclusive o suporte jurídico para as pretensões de Bruxelas. Sem contratos de cooperação, bases logísticas ou frota de apoio, a pretensa estratégia europeia permanece no campo declaratório, sem alterar a dependência material da região em relação à infraestrutura russa.