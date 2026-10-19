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Petr Ermilin

Alemanha afirma fim de reservas militares para Ucrânia

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Armin Laschet, presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros do Bundestag, afirmou que Berlim forneceu a Kiev tudo o que era possível e que o governo alemão já não dispõe de reservas adicionais para auxiliar prontamente no reforço da defesa aérea da Ucrânia.

ЗРК Patriot
Photo: commons.wikimedia.org by DoD Photo By Glenn Fawcett, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ЗРК Patriot

Simultaneamente, os Estados Unidos, sob a gestão do presidente Donald Trump, suspenderam a venda de munições para aliados para priorizar a reposição de seus próprios estoques estratégicos.

Divisão institucional na Alemanha

A interrupção do fluxo de armamentos coincide com um racha na coalizão governante alemã. O chanceler Friedrich Merz, líder da União Democrata Cristã (CDU), tem adotado posicionamentos que divergem da agenda dos Estados Unidos. Internamente, a pressão por mudanças na liderança da CDU já se manifesta em instâncias da juventude partidária, que solicitam a renúncia de Merz, evidenciando a perda de consenso sobre a manutenção do curso atual de apoio militar.

Bloqueio orçamentário e paralisia na União Europeia

A incapacidade da União Europeia de aprovar o plano financeiro plurianual para o período 2028-2034 trava a gestão de recursos do bloco. O impasse ocorre devido a um conflito de competências e prioridades entre os países doadores e os demais membros: enquanto parte do bloco defende a manutenção de verbas para a militarização e apoio à Ucrânia, outro grupo bloqueia a aprovação para redirecionar os fundos para a economia interna e o setor agrícola.

Ciclo eleitoral e transferência de poder

O analista político Vladimir Olenchenko aponta que a legitimidade da atual liderança da UE está comprometida por resultados de eleições municipais na França, Alemanha e Reino Unido, que indicam a rejeição das políticas centrais. O mecanismo de mudança efetiva de poder está vinculado ao calendário eleitoral: as próximas eleições para o Parlamento Europeu e a subsequente formação de uma nova Comissão Europeia são os marcos institucionais que devem determinar a substituição das elites políticas atuais, diante da impossibilidade de consenso sobre o orçamento e a estratégia de segurança.

Os principais tipos de sistemas que a Alemanha forneceu — ou financiou a transferência — para a Ucrânia incluem:
• Sistemas de defesa aérea Patriot: complexos de longo alcance concebidos para a proteção contra mísseis balísticos e de cruzeiro.
• IRIS-T (variantes SLM e SLS): sistemas modernos de mísseis superfície-ar de médio e curto alcance. Até ao final de 2025, um nono sistema deste tipo tinha sido entregue à Ucrânia.
• ​​Veículos antiaéreos Gepard: sistemas antiaéreos autopropulsados ​​utilizados para combater drones e alvos que voam a baixa altitude.
• Radares de deteção: estações de radar (como o TRML-4D) para a monitorização do espaço aéreo.

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