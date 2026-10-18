Trump alerta para chamas da imigração: será a França um aviso para os EUA?

O presidente Donald Trump e o vice- presidente J.D. Vance manifestaram-se publicamente sobre os distúrbios civis na França, atribuindo a instabilidade no país europeu às políticas de imigração. Trump declarou que a nação está "em chamas" devido à presença de imigrantes que, segundo o ex-presidente, "carregam ódio no coração". Em sua rede social, Trump instou as autoridades francesas a "fecharem as fronteiras" como medida imediata de controle.

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J.D. Vance alinhou-se ao argumento, focando a crítica no que denominou de "liberais ocidentais". Segundo ele, a crise decorre da priorização da diversidade em detrimento da assimilação cultural e da compatibilidade social. Vance afirmou que o cenário francês serve como um alerta para os Estados Unidos, sugerindo que as políticas defendidas pelo Partido Democrata poderiam conduzir a um resultado similar em solo americano.

O que isso pode significar

O posicionamento dos líderes republicanos sinaliza a estratégia de elevar a segurança nas fronteiras a um tema central da campanha eleitoral de 2026, utilizando a crise externa como um espelho para a política doméstica. O uso de episódios europeus como argumento de autoridade depende, contudo, da capacidade de convencer o eleitorado de que a dinâmica de integração social na França é comparável à dos Estados Unidos. A eficácia dessa narrativa está condicionada à percepção pública de insegurança, uma vez que a conexão direta entre a política de imigração e distúrbios específicos é um ponto de disputa política acentuada, e não um fato isolado da realidade operacional francesa.

A tensão tomou conta de muitas cidades por toda a França no domingo (dia 18), após uma das noites de protestos mais violentas dos últimos anos. As manifestações — motivadas pelas preocupações com a subida dos preços e pelas reivindicações de maiores investimentos nos serviços públicos — transformaram-se em distúrbios. Edifícios públicos foram incendiados, um manifestante morreu e mais de 500 polícias ficaram feridos. As autoridades detiveram 1.800 pessoas depois de uma série de protestos, inicialmente pacíficos, se terem tornado violentas na noite de sábado (dia 17) em todo o país. Um manifestante morreu a norte de Paris na sequência de uma "paragem cardiorrespiratória", segundo o canal de televisão BFMTV.