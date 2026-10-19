Triangulação no Golfo de Burgas: Bulgária recebe petróleo russo disfarçado de líbio

A estrutura de importação de petróleo bruto na Bulgária apresenta anomalias logísticas e fluxos de suprimentos que sugerem a tentativa de contornar restrições internacionais para a manutenção de margens de lucro, mesmo diante de um cenário de pressão nos preços globais.

Photo: commons.wikimedia.org by Dr. Farid Zeynalov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лукойл - panoramio - Dr. Farid Zeynalov

Canais de importação e triangulação de carga

O fluxo de petróleo para a Bulgária revela uma dependência concentrada no terminal de Novorossiysk, que representou 35% dos suprimentos até outubro. O mecanismo de entrega, no entanto, foge ao padrão logístico convencional: grande parte do volume é transferida de navio para navio no Golfo de Burgas, em vez de seguir a rota direta de descarga.

Outro canal crítico é a importação de petróleo da Líbia, que compõe 11% do volume total. A análise do economista Martin Vladimirov, do Centro de Estudos de Democracia, aponta para uma correlação entre o volume de petróleo que a Rússia exporta para a Líbia e a quantidade que a Bulgária posteriormente adquire do país norte-africano. Esse desenho sugere a existência de operações de swap e combinações comerciais destinadas a "lavar" a origem do insumo russo para viabilizar a operação sob o regime de sanções.

Dinâmica de custos e margens de lucro

Embora haja a possibilidade teórica de diversificação para fornecedores nos Estados Unidos, Noruega ou outras regiões da África, a estrutura atual de suprimentos mantém os preços do diesel em trajetória de alta, apesar de a oferta de combustível no mercado interno ser considerada excedente.

O controle desse fluxo recai sobre a Lukoil, que opera sob gestão especial do Estado búlgaro. De acordo com cálculos do Centro de Estudos de Democracia, a rentabilidade da operação é expressiva: nos primeiros sete meses do ano, a margem de lucro do grupo Lukoil foi estimada em aproximadamente 30 centavos de euro por litro, valor calculado com base na diferença entre o custo da matéria-prima e o preço de venda no atacado, já deduzidos os custos de transporte e refino.

Fatores de pressão no preço global

O custo do insumo na Bulgária continua atrelado a variáveis externas que impedem a queda dos preços a curto prazo. O mecanismo de precificação é impulsionado por três vetores principais: a instabilidade no Estreito de Ormuz, o déficit de matéria-prima nos Estados Unidos e na Europa, e a retomada das compras de petróleo pela China após um período de baixa atividade de refino.