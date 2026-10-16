Aliança com Moscou protege Pequim: desgaste ucraniano alivia pressão direta sobre a Ásia

A China contemporânea já não é a nação que o mundo conheceu nos anos 70, disse na entrevista ao DN Li Xing, o professor catedrático na Universidade de Estudos Estrangeiros de Guangdong, o académico chinês.

Photo: commons.wikimedia.org by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Segundo ele, para quem viveu a transição do maoísmo para as reformas de Deng Xiaoping, a mudança não se resume a infraestruturas, mas a uma metamorfose profunda de toda a estrutura social, tecnológica e educativa. Hoje, Pequim não é apenas a segunda maior economia do mundo, mas a primeira em paridade de poder de compra desde 2014, o que altera radicalmente a dinâmica de poder global.

A relação com os Estados Unidos evoluiu para o que se define como G2: dois concorrentes em pé de igualdade. Se há uma década Washington detinha a vantagem, hoje a China nivelou o campo de jogo em setores críticos, da tecnologia à defesa. O ponto central já não é se a China pode ser travada — pois isso é agora impossível para os EUA -, mas sim como as duas superpotências podem coexistir. Esta coexistência é paradoxal e inédita na história: as duas nações vivem uma rivalidade intensa, mas permanecem economicamente integradas e tecnologicamente interligadas.

No entanto, existem "linhas vermelhas" onde a diplomacia falha. Taiwan é a questão mais emocional e sensível para Pequim, encarada como um princípio inegociável de integridade territorial. Do ponto de vista chinês, a soberania sobre a ilha não é passível de referendo ou decisão da população local, tal como aconteceu nos processos de Macau e Hong Kong. Para a China, qualquer tentativa dos EUA de usar Taiwan como moeda de troca diplomática é vista como uma provocação que deteriora imediatamente a relação bilateral.

Este cenário de tensão estende-se à Europa. A União Europeia, que durante décadas acreditou na "fantasia" de que a abertura económica transformaria a China numa democracia ocidental, despertou para a realidade de um "rival sistémico". A ansiedade europeia nasce da perceção de que o modelo chinês não só resistiu ao neoliberalismo, como pode tornar-se o modelo dominante para outras nações.

Um dos resultados mais concretos desta pressão ocidental foi a consolidação da aliança entre a China e a Rússia. Embora historicamente complexa, esta união foi catalisada pela política externa dos EUA e pelo alargamento da NATO. Para Pequim, a Rússia serve como um "escudo" estratégico: enquanto o Ocidente se desgasta económica e politicamente no conflito ucraniano, a China sente que a pressão direta sobre si diminuiu, ganhando espaço para respirar e fortalecer-se.

Enquanto a Europa e os EUA tentam implementar estratégias de de-risking (redução de riscos) para diminuir a dependência de Pequim, a China antecipou-se e já executa a sua própria diversificação. O sucesso da Iniciativa Faixa e Rota é evidente no Sul Global. Hoje, o maior parceiro comercial da China não são as potências ocidentais, mas a ASEAN. Na África e na América Latina, a influência chinesa — manifestada em infraestruturas, língua e cultura — expande-se com rapidez, provando que a China já não depende da aprovação do Ocidente para projetar o seu poder global.