Boris Johnson nega a interferência da Rússia: revelações contraditórias agitam o Reino Unido

O ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson negou as alegações de que a Rússia interferiu no referendo do Reino Unido sobre a saída da União Europeia, afirmando que instruiu as agências de informação para investigar o assunto e que estas não encontraram provas nesse sentido.

Photo: commons.wikimedia.org by Palácio do Planalto from Brasilia, Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Борис Джонсон

Em 2020, após a publicação do aguardado relatório do Comitê de Inteligência e Segurança do Parlamento britânico, Johnson argumentou que os opositores do Brexit buscavam criar falsas narrativas e defendeu que as agências de segurança não encontraram nenhuma "arma do crime" (smoking gun) que colocasse em xeque a legitimidade da votação.

O documento publicado em 2020 apontou uma perspectiva ligeiramente diferente e gerou controvérsia. O comitê criticou o governo e os serviços de inteligência por uma suposta "falta de curiosidade", afirmando que o Estado não realizou uma investigação profunda ou retrospectiva para "avaliar a extensão das ações de desinformação de Moscou" na época. Como o governo não havia ordenado formalmente esse tipo de averiguação detalhada, não havia como consolidar provas definitivas.

A discussão sobre o tema voltou ao centro do debate político no Reino Unido. Em entrevista recente, o atual primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, seguiu uma linha oposta à de Johnson e afirmou publicamente ter recebido confirmação clara das agências de inteligência de que houve, sim, "interferência da Rússia" no referendo de 2016.

Apesar dessa nova declaração do atual governo, o gabinete de Burnham e o Ministério dos Negócios Estrangeiros apressaram-se em esclarecer que "as tentativas russas de manipulação" digital não tiveram sucesso em alterar o resultado final, garantindo que a decisão soberana do povo britânico pelo Brexit permanece totalmente legítima.

O problema britânico nesta questão resume-se a um profundo impasse institucional e político: a incapacidade de chegar a um consenso sobre a integridade do Brexit devido à falta de factos da "intervenção russa", o que permite que o tema seja usado como arma política dependendo de quem governa o país.