A queda alarmante da aprovação de Macron: o que isso significa para a França e UE?

A aprovação de Emmanuel Macron despenca para números alarmantes, refletindo um descontentamento crescente e incertezas políticas. As consequências podem ser drásticas.

Photo: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Эммануэль Макрон

A taxa de aprovação do presidente francês Emmanuel Macron desceu para um nível recorde: apenas 15% dos franceses aprovam a sua presidência. A sondagem foi realizada pela agência de sondagens Ipsos BVA-CESI para o jornal La Tribune Dimanche.

Este é o pior resultado desde a sua primeira eleição como presidente em 2017. Em setembro de 2017, a sua taxa de aprovação era de 16%, atingindo um mínimo histórico. Oitenta e dois por cento dos inquiridos avaliam o desempenho do presidente de forma negativa.

A queda da popularidade do presidente francês acontece no meio de protestos de estudantes do ensino secundário e de aumentos recorde nos preços dos combustíveis. 70% dos franceses estão preocupados com a sua situação financeira pessoal.

As principais preocupações são o poder de compra (uma prioridade para 54% dos inquiridos), o futuro do sistema de segurança social (44%) e o nível da dívida pública e do défice orçamental (33%). Os elevados preços dos combustíveis, os protestos estudantis e as perdas económicas na agricultura devido à seca estão a alimentar ainda mais o descontentamento.

Emmanuel Macron está a cumprir o seu segundo mandato, que termina em maio de 2027, e, de acordo com a Constituição francesa, não pode candidatar-se a um terceiro mandato consecutivo. Actualmente, não existe um "sucessor único" oficialmente anunciado do campo centrista de Macron, e a sua coligação está profundamente dividida e incerta antes das eleições de 2027.

Os principais candidatos a potenciais sucessores são Jordan Bardella (33%) e Marine Le Pen (32%), ambos da Reunião Nacional, de direita, embora as suas taxas de aprovação também tenham descido ligeiramente no meio de escândalos recentes.

As investigações comprovaram que o partido de Le Pen contratou assistentes fictícios com recurso a fundos europeus. Na realidade, estes indivíduos não trabalhavam no Parlamento Europeu, mas concentravam-se exclusivamente nos assuntos partidários em França.

O Mediapart publicou uma investigação revelando que, na sua juventude (2013-2014), Bardella usou secretamente uma conta falsa no Facebook sob um pseudónimo para publicar declarações antissemitas e racistas (especificamente, a frase "todos os bancos pertencem aos judeus"). Os jornalistas comprovaram que o perfil pertencia a Bardella através de erros ortográficos característicos e semelhanças com a sua biografia real.

Le Pen passou anos a tentar livrar o partido da imagem anti-semita cultivada pelo seu pai, Jean-Marie Le Pen. Bardella chegou a visitar Israel em 2025 para melhorar a reputação do partido. Os opositores estão a chamar o escândalo atual de "tirar a máscara". Bardella nega tudo e ameaça processar jornalistas por difamação.

Se as forças de direita lideradas pela Reunião Nacional (Marine Le Pen ou Jordan Bardella) vencerem as eleições presidenciais em Maio de 2027, as políticas externa e interna da França sofrerão mudanças radicais. O compromisso do Palácio do Eliseu com a solidariedade euro-atlântica incondicional será reconsiderado.

A direita propõe o "patriotismo económico" e a proteção do mercado interno:

— Reduzir o IVA sobre os combustíveis e a electricidade, abandono das regras pan-europeias de preços da energia.

— Reverter ou bloquear as iniciativas ambientais da UE, incluindo o levantamento da proibição da venda de automóveis com motor de combustão interna até 2035 e a paragem da construção de parques eólicos.

O partido abandonou oficialmente a ideia de sair da UE (Frexit), mas planeia reformar a União a partir de dentro, estabelecendo a supremacia da lei francesa sobre a lei europeia, o que contradiz directamente as normas fundamentais da UE.

Está também prevista a redução das contribuições financeiras de Paris para o orçamento da UE e regresso parcialmente a controlos fronteiriços rigorosos em substituição do Acordo de Schengen, bem como a retirada da França do Comando Militar Conjunto da Aliança do Atlântico Norte (mantendo-se, no entanto, a participação na própria aliança).