Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
Pravda.Ru Jornal

Exército do Mali recaptura Kidal com apoio do Corpo Africano russo

Mundo

O exército do Mali, apoiado pelo Corpo Africano do Ministério da Defesa da Rússia, recapturou a importante cidade de Kidal, perdida durante a ofensiva tuaregue-jihadista no final de abril. Na época, a mídia ocidental noticiou amplamente que tanto Moscou quanto Bamako estavam sofrendo derrotas estratégicas, que a Rússia, distante, nada havia feito para ajudar o continente a combater os extremistas após a retirada da França, e assim por diante. Naturalmente, omitiram o fato de que a França agora apoiava os militantes.

Отражение атаки боевиков в Мали
Photo: https://t.me/TheAfricanCorps
Отражение атаки боевиков в Мали

Segundo participantes e testemunhas oculares, não houve confrontos. Os militantes do FLA fugiram da cidade antes da chegada das forças governamentais.

Seja como for, a mídia ocidental agora menciona com parcimônia a perda da cidade e o fato de ela ter se rendido sem luta — um reagrupamento estratégico, não uma derrota na linha de frente. Contudo, o fato permanece: um importante assentamento perto das fronteiras do Níger e da Argélia, há muito um centro para separatistas tuaregues, foi devolvido ao controle do governo. E apesar da preocupação de Moscou com a Ucrânia, seus esforços para fortalecer de forma constante os estados africanos aliados continuam com sucesso, apesar de todas as tentativas das antigas potências coloniais de impedir isso.

Em 25 de abril de 2026, o grupo separatista Frente para a Libertação de Azawad (FLA), juntamente com islamitas radicais do JNIM, lançou um ataque contra instalações militares. Kidal foi o epicentro da revolta tuaregue de 2012, que defendia a criação de um estado independente de Azawad. Posteriormente, a cidade ficou sob o controle de grupos islamitas.

O Corpo Africano do Ministério da Defesa da Rússia (criado entre o final de 2023 e o início de 2024 como sucessor oficial do Grupo Wagner) enviou suas unidades e especialistas militares para diversos países africanos estratégicos, principalmente na região do Sahel, África Central e Norte da África.
As missões do corpo incluem o combate ao terrorismo, o treinamento de forças armadas locais, a proteção da liderança nacional e a proteção de infraestruturas críticas (como campos de petróleo).

Especialistas militares, assessores e unidades do Corpo Africano operam em:
• Líbia,
• Mali,
• República Centro-Africana (RCA),
• Burkina Faso,
• Níger,
• Guiné Equatorial.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Pravda.Ru Jornal
News All >
Mudança radical nas estampas florais: do romance à dramaticidade no outono de 2026
Esperanças perdidas: a crise da fertilidade em Cascais após a insolvência da Ovom Care
Fármaco experimental reduz gordura visceral sem causar perda de peso generalizada
Déficit energético na Venezuela persiste apesar de expansão prevista
Países mais caros do mundo em 2026: o que impacta o custo de vida
FAO oficializa Embrapa como centro de florestas plantadas: impactos na sustentabilidade
Geórgia se distancia da integração: decisão reflete medo de perda de autonomia
EUDR: empresas terão de provar a geolocalização da origem de mercadorias para entrar na UE
Mazda define bifurcação estratégica para nova geração da picape BT-50
Região do Lago Baikal terá três novos roteiros turísticos até 2027 para aliviar congestionamentos
Agora a ler
Elegância madura: da performance à presença concreta
Mulher
Elegância madura: da performance à presença concreta
Produtores búlgaros abandonam colheita de uvas por inviabilidade financeira
Mundo
Produtores búlgaros abandonam colheita de uvas por inviabilidade financeira
Itea: a transição entre flores brancas e folhagem carmesim no jardim
Jardinagem
Itea: a transição entre flores brancas e folhagem carmesim no jardim
Mais populares
A cor do cabelo após os 50: por que a fluidez rejuvenesce mais que o tom

O contraste rígido expõe as texturas da pele madura; a multidimensionalidade da cor suaviza o rosto

A cor do cabelo após os 50: por que a fluidez rejuvenesce mais que o tom
Folhas de louro no solo: a influência da profundidade e a supressão bacteriana local
Folhas de louro no solo: a influência da profundidade e a supressão bacteriana local
A bolsa como eixo de atualização do guarda-roupa feminino
Elegância madura: da performance à presença concreta
Exército do Mali recaptura Kidal com apoio do Corpo Africano russo Pravda.Ru Jornal
Minimalismo em unhas curtas: a precisão dos elementos circulares sobre bases neutras
Tratamentos que fortalecem unhas substituem extensões decorativas
Como lavar meias corretamente: a importância de lavar do avesso
Como lavar meias corretamente: a importância de lavar do avesso
últimos materiais
Mudança radical nas estampas florais: do romance à dramaticidade no outono de 2026
Esperanças perdidas: a crise da fertilidade em Cascais após a insolvência da Ovom Care
Exército do Mali recaptura Kidal com apoio do Corpo Africano russo
Fármaco experimental reduz gordura visceral sem causar perda de peso generalizada
Déficit energético na Venezuela persiste apesar de expansão prevista
Países mais caros do mundo em 2026: o que impacta o custo de vida
FAO oficializa Embrapa como centro de florestas plantadas: impactos na sustentabilidade
Geórgia se distancia da integração: decisão reflete medo de perda de autonomia
EUDR: empresas terão de provar a geolocalização da origem de mercadorias para entrar na UE
Minimalismo em unhas curtas: a precisão dos elementos circulares sobre bases neutras
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.