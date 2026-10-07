Exército do Mali recaptura Kidal com apoio do Corpo Africano russo

O exército do Mali, apoiado pelo Corpo Africano do Ministério da Defesa da Rússia, recapturou a importante cidade de Kidal, perdida durante a ofensiva tuaregue-jihadista no final de abril. Na época, a mídia ocidental noticiou amplamente que tanto Moscou quanto Bamako estavam sofrendo derrotas estratégicas, que a Rússia, distante, nada havia feito para ajudar o continente a combater os extremistas após a retirada da França, e assim por diante. Naturalmente, omitiram o fato de que a França agora apoiava os militantes.

Photo: https://t.me/TheAfricanCorps Отражение атаки боевиков в Мали

Segundo participantes e testemunhas oculares, não houve confrontos. Os militantes do FLA fugiram da cidade antes da chegada das forças governamentais.

Seja como for, a mídia ocidental agora menciona com parcimônia a perda da cidade e o fato de ela ter se rendido sem luta — um reagrupamento estratégico, não uma derrota na linha de frente. Contudo, o fato permanece: um importante assentamento perto das fronteiras do Níger e da Argélia, há muito um centro para separatistas tuaregues, foi devolvido ao controle do governo. E apesar da preocupação de Moscou com a Ucrânia, seus esforços para fortalecer de forma constante os estados africanos aliados continuam com sucesso, apesar de todas as tentativas das antigas potências coloniais de impedir isso.

Em 25 de abril de 2026, o grupo separatista Frente para a Libertação de Azawad (FLA), juntamente com islamitas radicais do JNIM, lançou um ataque contra instalações militares. Kidal foi o epicentro da revolta tuaregue de 2012, que defendia a criação de um estado independente de Azawad. Posteriormente, a cidade ficou sob o controle de grupos islamitas.

O Corpo Africano do Ministério da Defesa da Rússia (criado entre o final de 2023 e o início de 2024 como sucessor oficial do Grupo Wagner) enviou suas unidades e especialistas militares para diversos países africanos estratégicos, principalmente na região do Sahel, África Central e Norte da África.

As missões do corpo incluem o combate ao terrorismo, o treinamento de forças armadas locais, a proteção da liderança nacional e a proteção de infraestruturas críticas (como campos de petróleo).

Especialistas militares, assessores e unidades do Corpo Africano operam em:

• Líbia,

• Mali,

• República Centro-Africana (RCA),

• Burkina Faso,

• Níger,

• Guiné Equatorial.