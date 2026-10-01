Os EUA estão investindo US$ 7 bilhões na Argentina: O que Trump ganha com sua aliança com Milei

A aliança de Javier Milei com Donald Trump está gradualmente se transformando de uma mera afiliação política em um grande projeto econômico. Segundo Reuters, o Banco de Exportação e Importação dos EUA (EXIM) e a Argentina assinaram um acordo que prevê a possibilidade de mobilizar até US$ 7 bilhões até o final de 2027. Os fundos devem ser usados ​​em energia, redes elétricas, minerais críticos, infraestrutura digital e tecnologias avançadas. Mas isso não é um presente de Washington para Buenos Aires.

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O EXIM é a agência de crédito à exportação do governo dos EUA, cuja missão é, entre outras coisas, apoiar empresas e empregos americanos. O acordo menciona explicitamente o uso de equipamentos, tecnologia e conhecimento técnico americanos. Portanto, a Argentina ganha acesso a financiamento e as empresas americanas ganham um enorme mercado potencial. Fontes: EXIM Bank, Departamento de Comércio dos EUA.

Há também um objetivo geopolítico. A Argentina possui enormes recursos de petróleo e gás de xisto na bacia de Vaca Muerta, além de grandes reservas de lítio e cobre — matérias-primas essenciais para a produção de baterias, veículos elétricos e grande parte da eletrônica moderna. Os Estados Unidos estão tentando estabelecer suas próprias cadeias de suprimentos seguras para minerais críticos e reduzir a dependência do Ocidente em relação à China.

O problema para Washington é que a China já está profundamente inserida na economia argentina. Ela compra soja, carne e lítio, investiu em energia e ferrovias e forneceu a Buenos Aires uma linha de crédito para swap cambial no valor aproximado de US$ 18 bilhões. Os Estados Unidos têm buscado abertamente reduzir a dependência da Argentina dessa linha de crédito, classificando-a como um instrumento de influência chinesa. Pequim nega tais acusações.

Durante a campanha eleitoral, Milei prometeu uma Argentina muito diferente: dolarização, fechamento do Banco Central, redução radical do tamanho do Estado e rejeição da cooperação política com a China e o Brasil "comunistas". Ele implementou parte do programa — cortou drasticamente os gastos do governo, alcançou um superávit orçamentário e reduziu a inflação mensal de 25,5% em dezembro de 2023 para aproximadamente 2% na primavera de 2026.

Mas as promessas mais ambiciosas tiveram que ser ajustadas. A dolarização fracassou, o Banco Central não foi fechado — agora Miley fala em reformá-lo. A Argentina também não abandonou a China: já no primeiro ano de seu mandato, as exportações para a China cresceram cerca de 15%. A necessidade econômica se mostrou mais forte do que a retórica eleitoral.

Segundo Reuters, citando INDEC, os resultados das reformas também são mistos. Após uma recuperação inicial, a economia volta a mostrar fragilidade: em julho de 2026, a atividade econômica caiu 1,4% em relação ao ano anterior, e a indústria, 4,6%. A pobreza, que havia caído drasticamente após o primeiro período de reformas marcado por crises, voltou a subir no primeiro semestre de 2026, passando de 28,2% para 32,3%.

Portanto, o interesse de Washington na Argentina está longe de ser benevolente. Os EUA estão ganhando terreno em um país com vastas reservas de gás, lítio e cobre, preenchendo suas próprias empresas com encomendas e, simultaneamente, suplantando a China na América do Sul. A Argentina está conquistando o que lhe falta cronicamente: investimento, tecnologia e acesso a recursos em dólares.

Mas Buenos Aires também não pode abandonar Pequim por causa de Washington. Como resultado, a Argentina, que a China prometeu libertar de suas antigas dependências, se vê presa entre duas superpotências: precisa do dinheiro americano para o desenvolvimento futuro, enquanto precisa do mercado chinês e de laços financeiros hoje.