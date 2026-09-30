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Prisioneiros em troca de sanções: Washington busca nova fórmula para relações com Moscou

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Uma nova via de negociação pode surgir nas relações entre a Rússia e os Estados Unidos, não se limitando à resolução do conflito ucraniano. Segundo a revista The Atlantic, Donald Trump apoiou uma ideia proposta por seu enviado especial, John Cole: Moscou libertaria um número de prisioneiros e Washington, em troca, aliviaria algumas sanções econômicas.

Владимир Путин, Дональд Трамп
Photo: commons.wikimedia.org by Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин, Дональд Трамп

Por ora, trata-se apenas de uma iniciativa, não de um acordo fechado. Cole, de acordo com a publicação, já compilou uma lista de americanos presos na Rússia. Uma lista separada, preparada com a participação de Dmitry Muratov, pretende incluir jornalistas russos, dissidentes e outros condenados por se manifestarem contra a guerra. O número exato de pessoas incluídas no futuro acordo não foi divulgado.

Cole já tem experiência com diplomacia semelhante na Bielorrússia. Segundo ele, as negociações com Minsk facilitaram a libertação de aproximadamente 700 a 800 prisioneiros, em meio a um alívio parcial das sanções americanas. Agora, um modelo similar está sendo proposto para uso nas relações com a Rússia.

No entanto, a agenda potencial vai muito além da questão humanitária. A revista The Atlantic escreve sobre a possibilidade de futuros acordos envolvendo petróleo russo, diesel, metais de terras raras e outros produtos.

O fator energético é particularmente importante agora. Em setembro, Trump chegou a pedir a Volodymyr Zelenskyy que interrompesse os ataques à infraestrutura russa de produção de diesel, alegando que os cortes na oferta estavam agravando a escassez global. Ao mesmo tempo, nos próprios EUA, em meio a preços recordes e reservas em níveis mínimos históricos, discutiu-se a possibilidade de limitar as exportações de diesel. Contudo, nenhuma proibição foi implementada: o governo americano declarou que estava considerando principalmente medidas voluntárias para aumentar a oferta interna. A Europa é particularmente sensível a uma possível redução nas exportações americanas: ela responde por aproximadamente um quarto das exportações de diesel dos EUA.

Nesse contexto, Moscou voltou a falar do "espírito de Anchorage". No entanto, é preciso fazer uma ressalva importante. Nenhum acordo por escrito foi alcançado após o encontro entre Trump e Putin no Alasca. Além disso, Putin afirmou posteriormente que nenhum acordo havia sido firmado em Anchorage, embora as partes tivessem discutido possíveis concessões. O lado americano também negou a existência de um acordo. Portanto, o "espírito de Anchorage" deve ser entendido mais precisamente como uma indicação de oportunidades para o diálogo do que como um conjunto de obrigações entre os EUA e a Rússia.

É prematuro até mesmo falar do início de um levantamento em massa das sanções contra a Rússia. A UE adotou seu 21º pacote de medidas restritivas em julho, enquanto, em setembro, os EUA, por outro lado, aprovaram uma nova e importante lei de sanções contra a Rússia. O número frequentemente citado de cerca de 30.000 sanções também exige cautela: diferentes bases de dados calculam as restrições usando métodos diferentes. Por exemplo, a Castellum.AI contabiliza 23.960 novas sanções desde fevereiro de 2022 e 2.695 sanções já existentes — um total de aproximadamente 26.700, e essas são medidas de vários países, não apenas dos EUA.

No entanto, a própria possibilidade de troca de medidas específicas por parte de Moscou por um alívio direcionado das restrições americanas parece ser um novo elemento da relação. Se tal mecanismo for implementado, é improvável que o regime de sanções desapareça imediatamente. Em vez disso, exceções, licenças especiais e autorizações para transações específicas podem surgir gradualmente.

Enquanto isso, as posições dos EUA e da Europa podem divergir cada vez mais: Washington pode usar as sanções como ponto de negociação com Moscou, enquanto a UE mantém seu próprio regime de sanções e decide de forma independente quando e quais restrições suspender. Portanto, um possível degelo entre Moscou e Washington não significa necessariamente um retorno automático da Rússia às suas relações econômicas anteriores com o Ocidente.

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