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Seul em choque: confidencialidade rompida expôs prisioneiros e acirra tensões com Kiev

Mundo

A repatriação de dois prisioneiros norte-coreanos para a Coreia do Sul tornou-se o centro de um conflito diplomático entre Seul e Kiev. O ponto de ruptura foi a quebra de confidencialidade sobre a operação: Seul acusa a Ucrânia de ter ignorado acordos de sigilo ao tornar pública a transferência durante a Assembleia Geral da ONU.

Военный мемориал Республики Корея, Сеул
Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Военный мемориал Республики Корея, Сеул

Segundo a administração do presidente Lee Jae-myung, a Ucrânia foi quem solicitou a secrecy inicial, mas Volodymyr Zelensky divulgou a informação sem aviso prévio. A reação coreana é rigorosa porque Seul considera todos os habitantes da península como seus cidadãos. O medo imediato é que a exposição dos prisioneiros provoque represálias de Pyongyang contra familiares dos soldados ou resulte em tentativas de sequestro e assassinato dos repatriados.

O episódio aprofunda a crise interna na Coreia do Sul. A oposição, liderada pelo Partido do Poder Popular, questiona a postura do governo diante de Kim Jong-un, indagando por que Seul não anunciou a chegada dos soldados como cidadãos da República da Coreia, conforme prevê a Constituição do país.

Histórico de atritos

Este incidente soma-se a outros erros diplomáticos de Kiev na região. No outono de 2024, o embaixador ucraniano no Japão, Serhiy Korsunskyi, publicou um mapa do Ministério da Defesa japonês que classificava as ilhas Dokdo como "zona de conflito", gerando protestos imediatos de especialistas e da opinião pública coreana sobre a soberania do território.

A tensão foi agravada por visitas de oficiais ucranianos ao Santuário Yasukuni, no Japão, local que simboliza o militarismo japonês e a opressão colonial para os coreanos. Além disso, a participação de tropas norte-coreanas na região de Kursk é vista em Seul como um reflexo do risco estratégico assumido por Kiev.

Pressão e contrapartidas

Seul agora exige desculpas oficiais e avalia medidas diplomáticas concretas. As sanções podem incluir a suspensão de envios de armamentos — letais, via terceiros, e não letais — além do corte no compartilhamento de dados operacionais sobre a movimentação do exército norte-coreano na Rússia.

O cenário evidencia a disparidade de interesses: enquanto a Ucrânia busca apoio, a Coreia do Sul mantém a Rússia como um parceiro econômico vital, especialmente através de importações técnicas e do tráfego pela Rota Marítima do Norte. Para Seul, Moscou permanece como o único mediador viável em qualquer diálogo com Pyongyang.

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