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Não apenas petróleo: Cuba planeja expandir capacidade solar para mais de 1,5 GW

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Cuba planeja expandir sua capacidade solar para mais de 1,5 GW até o final de 2026, segundo o presidente Miguel Díaz-Canel. Até o momento, afirmou ele, 1.418 GW de capacidade fotovoltaica foram instalados na ilha, distribuídos em 144 parques.

Солнечные батареи
Photo: commons.wikimedia.org by SayCheeeeeese, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнечные батареи

Em comparação, no final de 2025, a capacidade solar instalada do país atingiu 1,2 GW.

Mais de 563 MW foram instalados para consumidores, incluindo entidades governamentais e não governamentais. As maiores taxas de crescimento são observadas no setor privado, cujos sistemas fotovoltaicos já geram aproximadamente 20% da eletricidade consumida.

A energia renovável representa atualmente 21,4% da geração de eletricidade do país. A isso se soma a instalação de 50 MW de sistemas de armazenamento, com outros 100 MW previstos para entrar em operação até outubro.

Em relação à energia eólica, foi construída uma frota de 22 turbinas eólicas com capacidade de 33 MW.

O presidente cubano também informou que a frota de veículos elétricos do país atualmente compreende 15.404 carros elétricos e mais de 1,5 milhão de motocicletas elétricas. Sessenta e quatro estações de recarga foram instaladas para atender o público, e essa infraestrutura continuará a se expandir.

Ele acrescentou que, para estimular a expansão de fontes de energia renováveis, o sistema bancário está oferecendo empréstimos a pessoas físicas e jurídicas para esses projetos.

O chefe de Estado observou que a implementação de sistemas fotovoltaicos está progredindo em instalações relacionadas a serviços públicos. Noventa e nove por cento das clínicas, 47% dos hospitais, 89% dos asilos, 98% das funerárias e 16% dos orfanatos já estão equipados com fontes de energia renováveis.

Como lembrete, após a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro pelos EUA, uma crise do petróleo eclodiu em Cuba devido à interrupção do fornecimento de petróleo da Venezuela e do México por pressão dos EUA.

Devido à escassez de suprimentos, uma crise energética se instalou na ilha — em algumas áreas, os cortes de energia duram até 22 horas por dia, impactando negativamente todos os setores da economia.

Atualmente, o sistema energético do país depende fortemente de energia solar, e os equipamentos obsoletos das usinas a gás e termelétricas apresentam frequentes falhas.

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