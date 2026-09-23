Maria Corina Machado falha em retornar à Venezuela após sete tentativas. Quem está impedindo?

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, falhou mais uma vez em retornar ao seu país, apesar de três tentativas nas últimas 24 horas e pelo menos sete nos últimos meses.

Photo: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kevin_Payravi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мария Корина Мачадо

Washington está bloqueando o retorno de Machado à Venezuela

Nas últimas 24 horas, a equipe de Machado tentou três vezes transportá-la do Panamá para a Venezuela. Inicialmente, considerou-se uma rota marítima. Segundo sua equipe, a partida da embarcação foi cancelada devido a uma falha técnica. Machado então planejou voar para Aruba, de onde pretendia continuar sua viagem por mar, mas o avião não decolou. A terceira opção era um voo para Curaçao, uma ilha localizada a aproximadamente 80 quilômetros da costa venezuelana. Este plano também falhou. A equipe da política afirma que isso já resultou em pelo menos sete tentativas de retorno.

No entanto, é impossível determinar com certeza quem impediu cada uma das três últimas tentativas. Sabe-se, porém, que autoridades americanas pediram a Machado que adiasse seu retorno.

Quem é María Corina Machado?

Machado é uma das figuras mais proeminentes da oposição venezuelana, ex-membro da Assembleia Nacional e fundadora do partido Vento Venezuela. Em 2023, ela venceu de forma convincente as primárias da oposição para as eleições presidenciais de 2024, mas as autoridades a impediram de concorrer. A oposição acabou sendo representada por Edmundo González, que contestou a vitória de Nicolás Maduro. Os resultados oficiais da eleição não foram reconhecidos nos Estados Unidos, nem Maduro foi reconhecido como presidente legítimo. Após a eleição, Machado se escondeu na Venezuela por mais de um ano, temendo ser presa. Em dezembro de 2025, ela deixou o país secretamente. Posteriormente, foi agraciada com o Prêmio Nobel da Paz "por seu incansável trabalho em prol dos direitos democráticos do povo venezuelano e por sua luta por uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia".

Em janeiro de 2026, Maduro foi sequestrado por forças especiais americanas. Tudo indicava que isso abriria caminho para o retorno de Machado. Mas Washington encontrou um terreno comum com Delcy Rodríguez, a vice-presidente de longa data e figura-chave do sistema chavista. Foi com ela que o governo Donald Trump começou a negociar com sucesso. Os Estados Unidos ganharam uma influência sem precedentes sobre o setor petrolífero e as receitas do petróleo do país. As autoridades americanas controlam uma parcela significativa dos fluxos financeiros das exportações de petróleo e coordenam o uso desses fundos.

Em agosto, um importante acordo petrolífero foi assinado, expandindo significativamente a presença americana no setor. E em 22 de setembro, Trump se encontrou pessoalmente com Rodríguez em Nova York, durante a Assembleia Geral da ONU. A cena surreal resultante foi a de Rodríguez, que liderou a Venezuela socialista por décadas, vindo aos Estados Unidos e se encontrando com o presidente americano, enquanto o líder da oposição pró-americana, Machado, não podia voltar para casa para participar das eleições.

Um ditador pró-americano convém a Trump

Mas Trump não precisa de eleições. O próprio presidente explica isso de forma simples, alegando que a Venezuela "ainda não está pronta" para elas. Para Washington, a estrutura atual tem vantagens práticas óbvias. Rodríguez controla o aparato estatal e mantém o apoio de uma parcela significativa das forças de segurança. Ao mesmo tempo, ela está cumprindo exigências-chave dos EUA e abrindo o acesso ao setor petrolífero para empresas americanas. Machado, em seu retorno, pretende pressionar por eleições rápidas e livres.

E as eleições poderiam derrubar completamente o sistema criado após a queda de Maduro e (quem sabe) devolver o poder aos chavistas. Pesquisas recentes sugerem pouco apoio popular a Rodríguez. Um estudo da AtlasIntel/Bloomberg, realizado entre 30 de agosto e 3 de setembro com 1.734 entrevistados, mostrou que aproximadamente 25% aprovavam seu desempenho, enquanto cerca de 60% o desaprovavam. Seu principal problema é a falta de recuperação econômica e de melhoria na vida da população, enquanto benefícios sociais estão sendo eliminados.

Os números de Machado são significativamente maiores. Ela foi avaliada positivamente por 53% dos entrevistados — a maior porcentagem entre as 15 figuras políticas incluídas no estudo. Mas há um detalhe importante. Em julho, a aprovação de Machado chegou a 72%. No último mês, esse número caiu quase 20 pontos percentuais. Alguns analistas americanos acreditam que Washington pode achar o presidente Rodríguez, estável e flexível, mais conveniente do que o período de transição imprevisível orquestrado por Machado.

De acordo com o Artigo 233 da Constituição venezuelana, se a "falta absoluta" do presidente eleito (Maduro) for reconhecida durante os primeiros quatro anos de seu mandato, o Estado é obrigado a realizar novas eleições gerais em até 30 dias corridos. No entanto, Rodríguez e o presidente do parlamento, Jorge Rodríguez, bloquearam de fato o início imediato dos procedimentos eleitorais devido à "falta de preparo do país". Rodríguez também está disposto a governar como ditador. Isso comprova ainda mais a premissa de que, se um ditador for pró-americano, Washington não terá objeções.

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