Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina

Hinos que não cantam nossa realidade — nem mesmo a realidade daquela época. Muito distantes disso tudo. Cores não escolhidas pelo povo, e desenhos jamais produzidos por nós em trapos produzidos e hasteados por uma ínfima minoria que, sob holofotes do circo, dita nosso futuro. Alegremente aplaudida pela maioria anestesiada mentalmente, em vez de guiada por valores minimamente sólidos: por quê, para onde vamos, e por quanto tempo essa sombria realidade?

Photo: commons.wikimedia.org by Rodrigosilvestri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Латинская Америка, Рио де Жанейро

Os mesmos que o instruem a frequentar esse colorido e luxuoso Pão e Circos contemporâneos te dizem, pobre latino-americano, que você não sabe fazer nada sem seus senhores do Norte. Como diz o ditado: o pior cego é aquele que se recusa a ver

A dominação regional apenas mudou de mãos; os beneficiários locais, que comem as migalhas jogadas pelos neocolonizadores, não aceitam questionamentos.

Alguns fanáticos defensores da “independência”, dependendo de qual independência você estiver falando, se não se resumir à festa anual com muita cor, bandas musicais, discursos políticos e muito barulho celebrando a independência daquele pequeno grupo privilegiado, zombarão de você: “atrasado”

Mas não é preciso muito esforço intelectual nem tanto conhecimento, para perceber que a vasta maioria da região não tem nada a comemorar durante os dias de intensa — e moralmente repugnante — celebração organizada pelas elites, e promovida sem questionamento pela grande mídia (financiada por essas mesmas elites)

Se essa festa moralmente pobre é tudo o que temos a oferecer aos nossos filhos, então não há dúvida de que somos co-participantes, queiramos ou não, da usurpação do poder que governa este mundo obscuro

A verdade muitas vezes doi, mas é sempre (sempre) a melhor opção. A que determina o futuro de uma nação

O grupo dos ignorantes pode ser dividido em dois subgrupos: os medíocres, aqueles que são simplesmente ignorantes; e estúpidos, os que escolhem viver no engano

“Ninguém é mais escravo que aquele que falsamente acredita livre. Não é digno de liberdade e existência, a não ser aquele que precisa conquistá-las todos os dias. Aquele que, em nome da liberdade, renuncia a ser quem deveria ser, é um suicida ambulante. A liberdade, assim como a vida, só é merecida por aqueles que sabem como conquistá-la todos os dias”

Johann Wolfgang von Goethe

Resultado de decisões maçons com interesses políticos e econômicos, nas quais o maçom Simón Bolívar pagou assassinos da região para promovê-los, logo intensificaram a escravidão afro-negreira. A política local foi fortemente elitizada. A grande maioria da classe trabalhadora, mais marginalizada do que nunca em nações mais empobrecidas e tão ou mais dependentes das grandes potências hoje. Isso resume os resultados das “lutas por independência” da América Latina.

Descolonização nominal. Cuja lavagem cerebral coletiva, para garanti-la, foi facilitada pelos “avanços” da época. Hoje, na era do pós-verdade com as redes sociais estrelando, esse “avanço” continua. Não existe uma “verdade mais conveniente”. A verdade “é”. Independentemente do que queiram e decidam os que ocupam postos de poder, e a quem ela agrade, ou do tempo e esforço mental despendidos para revelá-la. Geralmente, ou quase invariavelmente a verdade exige mais esforço.

Pagamos – sem acordo prévio – aos nossos “libertadores” pela “independência”. Os britânicos (berço da Maçonaria e dos Illuminati) impuseram-nos o empréstimo do dinheiro – as elites regionais obedientemente, sem questionamento, aceitaram essa condição. Desta maneira, até hoje, ¨independentes¨, estamos endividados.

Junto com a “independência”, também impuseram a intensificação sem precedentes da escravidão transatlântica, como apontado no início. Recentemente, a ONU reconheceu esta “atividade” que tinha como epicentro nossa América Latina, crime contra a humanidade. Qualquer cabeça dotada de cérebro que pense nessa “independência”, só vê contradições. Qualquer ser humano minimamente dotado de sentimento, apenas repudia essa mentira.

Décadas mais tarde, quando o sistema financeiro predominante já apresentava sintomas de grave crise, os negros escravos também foram “libertos”: o mercado precisava deles. As elites deixaram-nos, de repente, sem casa, sem emprego, sem um centavo no bolso. A maioria deles queria voltar para seus senhores, para viver nas velhas senzalas. Mas não puderam. O “livre mercado” que gera lucro para uma pequena minoria desprotegendo as maiorias sem tanto poder aquisitivo falou mais alto, e continua falando mais alto até hoje.

Por isso, e não porque sejam vagabundos como dizem as elites, os negros são até hoje os mais pobres nas sociedades da nossa região. A dívida dos nossos “libertadores” conosco é, talvez, impagável.

Não há defesa da nação, sem dizer a verdade aos nossos filhos. A verdade tampouco vale nada, se não for acompanhada de desejos e ações de justiça. Ou nossos filhos, naturalmente, ver-nos-ão como hipócritas e não levarão a sério nada mais que lhes viermos a dizer. A menos que continuem a ser enganados.

Se não tivemos parte nesse passado sombrio, por outro lado, por omissão e conluio covarde hoje baseado em mentiras, somos corresponsáveis ​​pelo que aconteceu. Somos moralmente tão canalhas quanto os criminosos do passado, e do presente. Cada um de nós também partilha essa dívida com a humanidade.

Hoje, valores como consciência cidadã e política são trocados por bandeiras e cores (reedição de Pão e Circo, com aparência precariamente intelectualizada). E no meio de tantas bandas musicais, dançarinos, indivíduos uniformizados e bexigas por toda parte, quem percebe? Ou se você perceber a realidade… não é patriota!

Patriotismo imposto – mais ou menos como a “ingênua” loira seminua oferecendo.lhe a venenosa Coca-Cola, ou o cowboy gringo com seu cigarro a cavalo no Faroeste americano, tudo isso disfarçado de “liberdade” – sem valores nem consciência, o que sutilmente gera rivalidade contra os “forasteiros”.

O patriotismo, produzido pelas “festas da independência”, gera rivalidade a outros países. Mantendo, com isso, o caminho aberto para poderes obscuros, cuja estratégia é “dividir e conquistar”. Amor e respeito às raízes e à consciência cidadã, sim, são saudáveis ​​e necessários. Aspectos que surgem naturalmente, desenvolvidos ao longo da vida desde cedo sem a necessidade de todo o aparato político e midiático que envolve o patriotismo e a falsa propaganda independentista latino-americana. Valores desprezados nessas festas.

O patriotismo infunde em você a ideia de que sua terra é melhor que as outras, para ser defendida mesmo que haja injustiça a seu favor. O segundo conceito propõe que todos os povos são iguais, a solidariedade, a verdade e a justiça devem prevalecer para todos, de forma equitativa.

Baseado em um orgulho artificialmente vazio que se estende a vertentes vãs como o esporte, invertendo papéis (solidariedade e fair play já não são válidos no esporte diante do patriotismo, mas sim “defender o país, com sangue se for preciso”), ao longo da história o chamado patriotismo é a justificativa das classes dominantes para empreender invasões e guerras. Enquanto a preservação das raízes e a consciência cidadã são os aspectos que têm transformado as nações para melhor.

O sentimento patriótico não tolera críticas ao próprio país ou, se as tolera, é de forma muito limitada. Pior, se vierem de um estrangeiro: por mais construtivas que sejam, o patriotismo, que tem a rivalidade como um de seus efeitos mais imediatos, as rejeitará. Se essa crítica estrangeira for feita dentro do território criticado, será recebida como uma declaração de guerra pelos mais “patriotas”. Essa postura tem sido invariavelmente usada por ditaduras e governos altamente demagógicos para silenciar ou reprimir críticas.

Isso permitiu o uso do esporte como arma política, explorando o imaginário patriótico coletivo por meio da conhecida expressão “a pátria de chuteiras” (amplamente invocada pelo sanguinário ditador chileno Augusto Pinochet, e pela ditadura militar brasileira).

E por um dia (ou dois, por vontade dos donos do poder, que não dependem da jornada de trabalho para sobreviver), toda essa “festa patriótica” por algo que nunca existiu, também gera dinheiro (para poucos). Assim, aquecendo a economia em um sistema impossível de se sustentar por si só, com sua lógica – que é ilógica. Enquanto a maioria (sempre com o ônus) não trabalha nos dias de ¨festa libertária¨. A economia de um país inteiro – já pobre – fica estancada. Há cerca de 200 anos, ou algo assim, a elite latino-americana torna-se mais rica dia a dia – e os pobres tornaram-se cada vez mais pobres. É assim que caminhamos, “de forma independente”, e ambos os cenários opostos não são mera coincidência: possuem relação direta.

Em vez deste “sentido patriótico e libertário” das tradicionais “festas da independência” tradicionais, algo já até como que ato religioso, é preferível (e urgentemente necessário), a cada comemoração por todo esse nada que não nos leva a lugar nenhum mantendo-nos, ainda hoje, ainda mais dependentes financeiramente (e psicologicamente), transmitir ao próximo valores práticos como:

Respeito às diferença; a ideia de que somos todos iguais perante a lei sem discriminação; estar com os amigos mais necessitados; os benefícios da preservação da natureza – o que inclui manter as cidades limpas jogando o lixo na lata correspondente; a construção da justiça social; valorizar as raízes de cada um – linguística, gastronômica, os costumes, enfim, a história que cada um traz e seus motivos; respeito a diferentes ideias, costumes, etnias; busca pela paz sem qualquer tipo de violência; luta pela transparência governamental e pela participação cidadã nos governso. Entre tantos outros aspectos não abordados em todo este circo “indepedentista” em que, mantendo-nos alheios à realidade, formando indivíduos completamente dessituados, são hasteadas bandeiras sem que (já repararam?), nenhum desses valores acaba sendo transmitido: por que será?

Pois a essência disso tudo quando se fala em ¨independencia¨ não contém absolutamente nada de libertador, nada de independente, nada de ¨patriótico¨ como propalado. A não ser cores e trapos com desenhos e formas nunca escolhidos por nós, o povo. Além de louvores à hipocrisia e à desgraça alheia (em muitos casos, a nossa); hinos que nem de muito longe refletem nossa realidade – nem mesmo a dos tempos de “lutas pela independência”. Seus entusiastas defensores hoje, são em muitos caos os mesmos que vendem nossas pátrias em troca de migalhas (migalhas que ficam com os donos do poder em democracias independentes de fachada).

A “independência” da América Latina foi e é a antítese de todos aqueles valores que deveriam ser cultivados pelos que amam seus povos.

E se alguém se lembra da nossa história real – como eles próprios (dizem que) fazem a cada patética comemoração de eventos de 200 anos atrás ou mais -, é ridicularizado por “voltar ao passado”. Ou rotulado de “ditador”. Eles vão lhe dizer que “você fala muito sobre política”. Que você quer complicar as coisas (sim: isto complica os planos dos donos do poder).

Enquanto a grande maioria (ou todos) entre esses mesmos ¨patriotas¨ defendem abertamente ditaduras mais sangrentas que, levadas a cabo pelos mesmos setores que anteriormente promoveram nossa ¨independência¨, assassinaram nossos patrícios (tão elogiados apenas por seu local de nascimento em referida festa), que lutavam justamente por uma independência prática, real e total do nosso povo, e de todos os povos independente da nacionalidade.

É precisamente quando este setor se depara com suas contradições, que ele se radicaliza. Tem sido assim em todo o mundo. Em sua bolha, cujas fantasias costumam ser mais perversas do que parecem. Nada inofensivo. O mundo da fantasia para nós, para eles é algo muito real: por isso, não permitem questionamentos. Deixe tudo permanecer “independente” como está. Tudo é só festa para tal setor: em um mundo distinto do nosso, trabalhadores, independência de verdade seria seu problema.

Há muitos outros pontos positivos que se somam aos valores anteriormente citados, conhecidos como direitos fundamentais da humanidade consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 pela ONU. Mas apenas a menção destes é suficiente para causar uma tempestade entre os mais fanáticos “apoiadores da independência” de hoje.

Aqueles que o inculcam a assistir a esses eventos coloridos, cheios de música, luxuoso Pão e Circo contemporâneo (ou se não se junta a eles, com raiva rotulam-no de “antipatriota”), são os mesmos que lhe dizem “pobre burro latino-americano”, que “você não sabe fazer nada, não pode fazer nada” sem seus velhos amos dos Estados Unidos da América e da Europa.

No caso particular da Bolívia, 6 de agosto foi o Dia da “Independência”. Tudo parou, ninguém trabalhava: a nação mais miserável da América do Sul, e uma das mais violentas do mundo, parou completamente. No dia seguinte (7) tudo ainda esteve completamente parado: feriado prolongado. Claro! A alegria e a honra pela “independência” são indescritíveis. A Bolívia ¨não parou de avançar¨, diria talvez Papai Noel, desde que se tornou “independente”.

Como consequência dos problemas mencionados acima, a Bolívia é uma nação cronicamente dividida. E subproduto natural disso, já previsto pelo senhor Jesus Cristo que aconteceria em nações divididas, é uma grave xenofobia como em nenhum outro país da região.

Nas “festas da independência” não são permitidos questionamentos sobre nada disso. Muito menos que diferenças diretas sejam mencionadas. Nesta “festa libertária e patriótica”, se você apenas questionar será insultado, na menos grave das hipóteses.

Em países latino-americanos como a Bolívia, os “patriotas” não aceitam esse tipo de discussão. ¨Pelo bem da Pátria¨, devemos continuar como está. Se você é estrangeiro, silêncio ou morte! É o grito contemporâneo pela independência. Dividir para conquistar em um reino de caos, é o principal modus operandi da Maçonaria, e em nenhum país latino-americano os maçons são tão fortes e manipuladores como na Bolívia. Nenhuma outra sociedade latino-americana reproduz tão fielmente a narrativa dos maçons, como a boliviana.

Para mostrar novamente de maneira muito prática como toda esta celebração é, mesmo nas considerações menos graves, efémera: não só sociólogos locais o dizem, mas os próprios bolivianos em todo o mundo observam a baixa auto-estima crónica do seu povo. Fortemente sentido, em cada detalhe.

A mediocridade excessiva tem um nome: estupidez. Na verdade, tem vários nomes. Mas fiquemos com este, pelo menos por enquanto. Este termo é perfeito para definir o Pão e Circo contemporâneo. Anestesia da consciência coletiva.

É hora de a América Latina deixar de se iludir, e optar pela consciência, apenas possível com valores práticos. No caso particular da Bolívia, terra mais rica do mundo, as crianças bolivianas devem ser ensinadas a questionar os promotores das celebrações da independência nacional, e por que o país é historicamente tão pobre.

Os filhos dos promotores de todo esse barulho vazio não o farão: o desjejum deste setor inclui pêra e iogurte com granola. Certamente, estão muito satisfeitos com a independência que possuem. Não aceitam mudanças, nem mesmo questionamentos. Por isso, são os mesmos “ativistas independentistas” que defendem as ditaduras mais sangrentas. Regimes em que não há questionamento, apenas imposição.

Se você conversar com eles sobre independência, dependendo do seu tipo, se ela não se resumir na festinha anual com cores, banda musical, muito barulho e discurso político, zombarão de você: “atrasado”. Falar de independência, agora???

A preocupação dessa classe não é a independência, muito menos a democracia.

Viva o cidadão! Viva a igualdade perante a lei! Viva a paz! Viva a transparência! Viva uma sociedade com projeto político de segurança pública, oportunidades de educação e trabalho digno para todos! Viva a união de todos os povos, sem distinção! Viva as ricas terras bolivianas e latino-americanas para os bolivianos, e seus respectivos povos! Viva os bolivianos de terras altas vivendo em terras baixas do país, assim como os habitantes das terras baixas em terras altas, e que todos os estrangeiros vivam em paz na Bolívia como seres humanos iguais, independente da nacionalidade! Viva a verdadeira independência de nossos países, e de cada um de nós, a liberdade de pensamento e expressão, com segurança e justiça social!

Viva a democracia em seu sentido original, que está muito, muito longe do que estamos vivenciando — mais um amargo engano do movimento “independentista” — votações a cada dois anos. Democracia é precisamente uma sociedade igualitária, onde não há injustiça.

O dia em que isso tudo for realidade, seremos verdadeiramente independentes.

Esse tipo de independência incomoda os próprios arquitetos de todo esse circo ¨independente¨.

Nada a comemorar agora; tudo não passa de distração. Escravos alegres. É nisso que nos transformaram. Mas até essa alegria é passageira. Forçada. Tudo sempre volta pior depois da ressaca. Pobre “modernidade” que se recusa a recontar sua história.

Edu Montesanti

Journalist, Author, Teacher, Translator

edumontesanti.wordpress.com

felices quibus vivere est libere