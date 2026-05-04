Trump Mascara Custos da Guerra ao Irã

Em uma guerra a primeira vítima é sempre a verdade. Desta vez, esta trágica máxima vale também para os gastos falsamente anunciados pelo regime de Donald Trump. Segundo reportagem da CNN que cita três fontes não identificadas familiarizadas com avaliações internas, o valor apresentado por um alto funcionário do Pentágono aos congressistas no último dia 29 de abril subestima significativamente o verdadeiro ônus financeiro da guerra de agressão ao Irã, que pesa sobre os pagadores de impostos dos Estados Unidos.

Photo: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ President Trump at Davos (49419286803)

As fontes revelaram que o valor de 25 bilhões de dólares não inclui os extensos danos infligidos às bases militares americanas em toda a região meio-oriental, durante os ataques defensivos do Irã. Quando se considera reconstrução e substituição dos bens destruídos, determinada fonte da rede de notñicias americana observou que o custo provavelmente varia entre 40 bilhões e 50 bilhões de dólares.

Especialistas acadêmicos apresentam um quadro ainda mais sombrio. A professora Linda Bilmes, especialista em políticas públicas da Harvard Kennedy School, projeta que a guerra ao Irã provavelmente custará aos contribuintes americanos 1 trilhão de dólares.

“Tenho certeza de que chegaremos a 1 trilhão de dólares nesta guerra contra o Irã”, disse Bilmes em entrevista ao canal de TV CNN, estimando os custos de curto prazo em cerca de 2 bilhões de dólares por dia, durante 40 dias de guerra.

Bilmes argumentou que os métodos contábeis do Pentágono mascaram o custo real, já que os valores são baseados em cifras históricas de estoque, e não em custos de reposição atuais — que normalmente são muito mais altos. Os custos de longo prazo incluem reconstrução de instalações danificadas, reabastecimento do estoque militar, reconstrução de bases no Golfo Pérsico e potenciais benefícios por invalidez vitalícia para cerca de 55 mil soldados vítimas dos ataques retaliatórios do Irã.

Enquanto isso, um rastreador online que monitora o custo da guerra para os contribuintes americanos, mostra que o valor da guerra no Oriente Médio já chegou a pelo menos 67 bilhões de dólares.

O senador veterano Bernie Sanders emitiu um alertou também no dia 29 de abril, criticando o regime dde Trump por canalizar enormes quantias de dinheiro público ao que chamou de ¨guerra sem sentido¨, em vez de atender às necessidades internas.

“Guerra no Iraque: 2,1 trilhões de dólares. Guerra no Afeganistão: 2,3 trilhões de dólares. Custo projetado da guerra no Irã: 1 trilhão de dólares. De alguma forma, sempre há dinheiro para a guerra mas nunca o suficiente para moradia, educação ou necessidades dos trabalhadores. Devemos e vamos mudar nossas prioridades nacionais”, escreveu Sanders no X.