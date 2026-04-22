Secretária do Trabalho de Trump, Lori Chavez-DeRemer Abandona o Cargo sob Múltiplas Acusações

A secretária do Trabalho, Lori Chavez-DeRemer, deixou o gabinete do presidente Donald Trump, informou a Casa Branca no último dia 20.
Objeto de múltiplas acusações de abuso de poder no cargo, inclusive de caso extraconjugal com um subordinado além de consumo de álcool no trabalho, Chavez-DeRemer é a terceira integrante do gabinete de Trump a perder o cargo, depois que o presidente demitiu a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, em março, e a procuradora-geral Pam Bondi no início deste mês.
Em janeiro passou a haver rumores de que ela estava sendo submetida a uma série de investigações. Reportagem do jornal The New York Times na semana passada revelou que o inspetor-geral do Departamento do Trabalho estava analisando um material que evidenciava que Chavez-DeRemer, seus principais assessores e familiares enviavam rotineiramente mensagens e pedidos pessoais a funcionárias jovens. O esposo e o pai de Chavez-DeRemer trocaram mensagens de texto com funcionárias jovens, segundo o jornal.
Algumas funcionárias foram instruídas pela secretária e por seu ex-chefe de gabinete adjunto, a “prestar atenção” à família dela, disseram ao Times pessoas próximas à investigação. Rais mensagens foram reveladas como parte de uma investigação mais ampla sobre a liderança de Chavez-DeRemer, iniciada após o New York Post ter noticiado, em janeiro, que uma denúncia apresentada ao inspetor-geral do Departamento do Trabalho acusava Chavez-DeRemer de manter relacionamento extraconjugal com um subordinado.
Ela também enfrentou acusações de consumir álcool no trabalho, e de incumbir assessores de planejar viagens oficiais principalmente por motivos pessoais.
Na noite em que deixou o cargo, em sua conta pessoal no Facebook Chavez-DeRemer publicou, negando os fatos que pesam contra si: “As alegações contra mim, minha família e minha equipe foram divulgadas por agentes de alto escalão do Estado permanente (deep State), que se coordenam com a mídia tendenciosa e continuam minando a missão do presidente Trump”.
Tanto a Casa Branca quanto o Departamento do Trabalho inicialmente afirmaram que as denúncias de irregularidades eram infundadas. Mas as negativas oficiais logo tornaram-se insustentáveis, à medida que mais alegações surgiram.
Pelo menos quatro funcionários do Departamento do Trabalho já foram afastados dos cargos conforme a investigação avança, incluindo o ex-chefe de gabinete e o ex-chefe de gabinete adjunto de Chavez-DeRemer, assim como um membro de sua equipe de segurança, com quem ela foi acusada de ter um caso, segundo The New York Times.
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A secretária do Trabalho, Lori Chavez-DeRemer, deixou o gabinete do presidente Donald Trump, informou a Casa Branca no último dia 20.