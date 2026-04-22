Secretária do Trabalho de Trump, Lori Chavez-DeRemer Abandona o Cargo sob Múltiplas Acusações

A secretária do Trabalho, Lori Chavez-DeRemer, deixou o gabinete do presidente Donald Trump, informou a Casa Branca no último dia 20.

Photo: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ President Trump at Davos (49419286803)

Objeto de múltiplas acusações de abuso de poder no cargo, inclusive de caso extraconjugal com um subordinado além de consumo de álcool no trabalho, Chavez-DeRemer é a terceira integrante do gabinete de Trump a perder o cargo, depois que o presidente demitiu a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, em março, e a procuradora-geral Pam Bondi no início deste mês.

Em janeiro passou a haver rumores de que ela estava sendo submetida a uma série de investigações. Reportagem do jornal The New York Times na semana passada revelou que o inspetor-geral do Departamento do Trabalho estava analisando um material que evidenciava que Chavez-DeRemer, seus principais assessores e familiares enviavam rotineiramente mensagens e pedidos pessoais a funcionárias jovens. O esposo e o pai de Chavez-DeRemer trocaram mensagens de texto com funcionárias jovens, segundo o jornal.

Algumas funcionárias foram instruídas pela secretária e por seu ex-chefe de gabinete adjunto, a “prestar atenção” à família dela, disseram ao Times pessoas próximas à investigação. Rais mensagens foram reveladas como parte de uma investigação mais ampla sobre a liderança de Chavez-DeRemer, iniciada após o New York Post ter noticiado, em janeiro, que uma denúncia apresentada ao inspetor-geral do Departamento do Trabalho acusava Chavez-DeRemer de manter relacionamento extraconjugal com um subordinado.

Ela também enfrentou acusações de consumir álcool no trabalho, e de incumbir assessores de planejar viagens oficiais principalmente por motivos pessoais.

Na noite em que deixou o cargo, em sua conta pessoal no Facebook Chavez-DeRemer publicou, negando os fatos que pesam contra si: “As alegações contra mim, minha família e minha equipe foram divulgadas por agentes de alto escalão do Estado permanente (deep State), que se coordenam com a mídia tendenciosa e continuam minando a missão do presidente Trump”.

Tanto a Casa Branca quanto o Departamento do Trabalho inicialmente afirmaram que as denúncias de irregularidades eram infundadas. Mas as negativas oficiais logo tornaram-se insustentáveis, à medida que mais alegações surgiram.

Pelo menos quatro funcionários do Departamento do Trabalho já foram afastados dos cargos conforme a investigação avança, incluindo o ex-chefe de gabinete e o ex-chefe de gabinete adjunto de Chavez-DeRemer, assim como um membro de sua equipe de segurança, com quem ela foi acusada de ter um caso, segundo The New York Times.