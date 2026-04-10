Arsenal Estratégico do Irã Continua Intacto, Afirma Comando Operacional Militar

“Vocês não sabem de nada”, zombou neste dia 2 o tenente-coronel Ebrahim Zolfaqar, porta-voz da mais alta unidade de comando operacional do Irã, o Quartel-General Central Khatam al-Anbiya, afirmando que os Estados Unidos e o regime sionista de Israel estão desinformados sobre as “vastas e estratégicas” capacidades da República Islâmica, contrariando alegações. da inteligência EUA-sionista de que o arsenal estratégico iraniano estava destruído devido aos ataques das últimas semanas, desde 28 de fevereiro.

Photo: скрин https://t.me/farsna/426671 by Pravda.ru is licensed under Pravda.Ru Обломки американской авиатехники в Иране

Ebrahim afirmou que arsenal estratégico permanece intacto. “Como já dissemos, informamos aos inimigos EUA-sionistas que suas informações sobre nosso poderio militar e equipamentos são incompletas. Vocês não sabem nada sobre nossas vastas e estratégicas capacidades”, declarou o tenente-coronel.

Ele frustrou a esperança israelo-americana da de ter destruído os centros de produção de mísseis estratégicos do Irã, drones ofensivos de longo alcance e precisão, modernos sistemas de defesa aérea e guerra eletrônica, e equipamentos especiais, de acordo com Teerã. “Se vocês têm essa ideia, só irão se afundar ainda mais no atoleiro em que estão presos”, acrescentou Ebrahim.

Ele enfatizou que os inimigos EUA e Israel atacaram centros insignificantes. “Nossa produção militar estratégica ocorre em locais que vocês desconhecem completamente e jamais conseguirão alcançar”, reiterou o militar.

Ele ainda recomendou que os EUA e Israel não contabilizem os mísseis, drones e equipamentos estratégicos do Irã, pois certamente errarão nos cálculos e não chegarão a lugar nenhum. ¨Vocês devem pagar o preço da agressão que iniciaram contra a honrada, querida e muçulmana nação [iraniana]”.

Ele enfatizou que a guerra de agressão em curso entre EUA e Israel contra o Irã continuará até a “humilhação, arrependimento e rendição permanentes e definitivos” dos inimigos¨.

“Após os fortes e inimagináveis golpes e tapas que vocês sofreram até agora, aguardem nossas ações ainda mais esmagadoras, abrangentes e destrutivas”, destacou o porta-voz.

Desde 28 de fevereiro, dia em que os agressores assassinaram o aiatolá Ali Khamenei marcando a onda de fortes ataques contra a nação persa, o Irã tem realizado ondas de ataques retaliatórios decisivos contra instalações militares americanas em toda a região e posições israelenses nos territórios ocupados.

O Irã afirma que suas operações são de legítima defesa, totalmente de acordo com o direito internacional, enquanto acusa os EUA e Israel de cometerem crimes de guerra por meio de ataques deliberados contra infraestrutura civil, incluindo escolas, hospitais e áreas residenciais.

O que é denominado, segundo as leis de guerra, especialmente a Carta da ONU e a própria Constituição dos EUA, de ¨guerra de agressão”, ou seja, quando um ou mais países ataca(m) outro(s) sem ter sido atacado antes. Desde os atentados de 11 de setembro de 2001 nos EUA, o regime de Washington tem utilizado eufemisticamente o termo ¨guerra preventiva¨.

O massacre na escola primária de Minab, contra hospitais e os ataques contra residências de autoridades iranianas têm sido repetidamente citados por autoridades iranianas como prova dos métodos terroristas do inimigo.