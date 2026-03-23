Diretor de Contraterrorismo de Trump Renuncia em Oposição à Guerra ao Irã

É o funcionário de mais alto grau a abandonar o regime de Trump pela guerra de agressão no Oriente Médio

Photo: commons.wikimedia.org by MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ормузский пролив и полуостров Мусандам

“O Irã não representava ameaça iminente à nossa nação, sendo claro que iniciamos esta guerra pela pressão de Israel e seu poderoso lobby americano”, disse Kent ao renunciar



Joseph ‘Joe’ Kent, 45 anos de idade, diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo do regime de Washington, renunciou nesta terça-feira (17) ao cargo em protesto à guerra de agressão americana-sionista contra o Irã, culpando setores da mídia estadunidense assim como altos funcionários israelenses e lobistas, por levar Donald Trump a abandonar sua agenda “Estados Unidos Primeiro”.

Na carta de demissão entregue ao presidente Trump, reproduzida pouco depois em sua conta no X, Kent afirmou que não poderia “em sã consciência apoiar a guerra de hoje no Irã”. O ex-oficial insinuou que o governo mentiu ao dizer que o Irã representa uma ameaça “iminente”, alegando ainda que Israel atraiu os Estados Unidos para uma guerra que “não traz nenhum benefício ao povo americano, nem justifica o custo de vidas americanas”.

Ressaltou que Trump havia prometido manter os EUA fora de “guerras intermináveis”, como as que ocorreram no Iraque (2003) e Afeganistão (2001).

Claramente, a fim de tentar transmitir uma mensagem de força ao mundo neste momento em que já se complica para os Estados Unidos, Trump respondeu evasivamente no Salão Oval da Casa Branca e, com peculiar arrogância, ao afirmar que é “bom que ele esteja fora porque estava dizendo que o Ira não é uma ameaça”. O chefe de Estado americano acabou dizendo ainda que Kent é uma boa pessoa, mas que “era muito fraco em segurança”.

A renúncia de Kent se dá em um momento de ruptura interna entre os conservadores americanos sobre a empreitada militar dos EUA contra o Irã. Candidato à Câmara dos Representantes pelo Partido Republicano em 2024, Kent possui ligação com nacionalistas brancos e concedeu, em campanha eleitoral há dois anos, entrevista a um simpatizante nazista dos EUA. Ele já foi alvo de críticas dentro dos EUA, por ligações passadas com ativistas de extrema-direita do país.

“Essa câmara de eco foi usada para enganá-los, fazendo-os acreditar que o Irã representava uma ameaça iminente aos Estados Unidos e que, se atacássemos agora, haveria um caminho claro para uma vitória rápida”, escreveu Kent em sua carta de demissão a Trump.

“Isso era mentira, a mesma tática que os israelenses usaram para nos arrastar para a desastrosa Guerra do Iraque que custou à nossa nação a vida de milhares de nossos melhores homens e mulheres. Não podemos cometer esse erro novamente”, completou o, agora, ex-oficial de inteligência em seu comunicado de renúncia enviado a Casa Branca.

Em 6 de fevereiro deste ano, o ex-oficial da inteligência israelense Ari Ben-Menashe afirmou em entrevista ao jornalista britânico Afshin Rattans que acredita que Israel detém, através dos arquivos de Jeffrey Epstein (com histórico de agente do Mossad), informações sensíveis sobre Donald Trump. De acordo com Menashe, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu utiliza estes arquivos com o fim de chantagear o presidente dos Estados Unidos.

Justamente sobre Trump pairam as maiores suspeitas, com base em evidências, em relação à rede de pedofilia de Epstein, falecido na prisão em 2019. Passagens do arquivo de Epstein que mencionam o magnate que agora ocupa a Casa Branca têm sido ocultadas sem nenhuma explicação.

Epstein costumava dizer-se o melhor amigo de Trump, em áudio revelado pelo jornal americano The Daily Beast. E neste mesmo áudio, afirmou que o agora presidente americano gostava de “transar” com as esposas de seus amigos.

Seis meses antes, em entrevista ao jornal neozelandês Daily Telegraph publicada em 16 de setembro de 2025, Menashe já havia feito denúncia semelhante.

“O governo americano está preso pelas mãos dos israelenses. Jeffrey Epstein foi uma das ferramentas que eles usaram para prendê-los. Eles prenderam vários presidentes americanos por meio de Jeffrey Epstein. Não se tratava apenas de sexo — havia também a questão do dinheiro. De onde vinha o dinheiro?”, disse o ex-oficial da inteligência de Israel, sugerindo que ameaças sobre escândalos passados estavam sendo usadas para manter Trump em silêncio.

“O que eles vão dizer sobre ele? De quantas meninas ele abusou? Quantos bilhões de dólares ele desviou? Que digam o que quiserem. Ele deveria parar o genocídio, que Israel faça o que quiser, que a moralidade prevaleça”, questionou Menashe ao diário londrino.

A renúncia de Kent é manifestação pública do que ocorre no interior do regime americano, em que Trump contraria seus próprios conselheiros para assuntos militares, de inteligência e de política externa. Demissão recheada de verdades inconvenientes que, se não deverão levar o chefe de Estado americano a rever suas decisões, certamente cooperarão para que se intensifique a pressão contra seu regime, particularmente na guerra de agressão contra o país persa.

Internacionalmente, Trump também enfrenta crescente oposição até de seus aliados pela investida bélica contra Teerã. Dias atrás, líderes europeus rejeitaram o pedido do presidente americano para que enviassem navios a fim de liberar o Estreito de Hormuz. Inclusive a Austrália, velha aliada dos Estados Unidos, e o Japao, negaram tal apoio. A resposta do mandatário americano em sua conta em Truth Social foi: “NÃO PRECISAMOS DA AJUDA DE NINGUÉM NA GUERRA CONTRA O IRÃ!”.

Seyed Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores do Irã, manifestou-se no mesmo dia em sua conta no X conclamando a comunidade internacional a levantar a voz contra a agressão sionista-estadunidense segundo os exemplos de Kent agora.

“A onda de repercussões globais apenas começou e atingirá a todos — independentemente de riqueza, fé ou raça. Nosso inimigo é um só”, escreveu Araghchi.

A seguir, tradução da carta de demissão entregue por Kent a Trump feita com exclusividade por Pravda.ru:

Após muita reflexão, decidi renunciar ao cargo de diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo, com efeito a partir de hoje.

Não posso, em sã consciência, apoiar a guerra de hoje no Irã. O Irã não representava nenhuma ameaça iminente à nossa nação, e é evidente que iniciamos esta guerra devido à pressão de Israel e de seu poderoso lobby americano.

Apoio os valores e as políticas externas que o senhor defendeu nas campanhas de 2016, 2020 e 2024 e que implementou em seu primeiro mandato. Até junho de 2025, o senhor compreendeu que as guerras no Oriente Médio eram uma armadilha que roubava dos Estados Unidos as preciosas vidas de nossos patriotas e dilapidava a riqueza e a prosperidade da nossa nação.

Em seu primeiro governo, o senhor compreendeu melhor que qualquer presidente moderno como aplicar o poder militar de forma decisiva, sem arrastarmo-nos a guerras intermináveis. O senhor demonstrou isso ao matar Qasam Solamani e ao derrotar o Estado Islâmico.

No início deste governo, altos funcionários israelenses e membros influentes da mídia americana lançaram uma campanha de desinformação que minou completamente sua plataforma “Estados Unidos Primeiro” e semeou sentimentos pró-guerra para incentivar um conflito com o Irã. Essa câmara de eco foi usada para enganá-lo, fazendo-o acreditar que o Irã representava uma ameaça iminente aos Estados Unidos e que, caso atacássemos agora, haveria um caminho claro para uma vitória rápida. Isso era mentira, a mesma tática que os israelenses usaram para arrastar-nos à desastrosa Guerra do Iraque que custou à nossa nação a vida de milhares de nossos melhores homens e mulheres. Não podemos cometer esse erro novamente.



Edu Montesanti

Journalist, Author, Teacher, Translator

edumontesanti.wordpress.com