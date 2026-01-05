Rhonda Ramiro: porque a justiça pela Palestina é uma causa ecológica e humanitária universal?

Amyra El Khalili especial para Pravda-RU entrevista Rhonda Ramiro, Vice-Presidente da Liga Internacional de Lutas dos Povos (ILPS)



Em novembro de 2025 desde Barcelona, na Espanha, a Frente Popular Internacional (IPF), a Liga Internacional de Lutas dos Povos (ILPS) e a Coalizão Popular pela Soberania Alimentar (PCFS) convocaram o Tribunal Popular Internacional (TPI) para a Palestina com o tema "Direito de Resistir: O Povo Palestino contra a Ocupação Sionista e o Governo dos Estados Unidos da América.”



O TPI atuou como uma plataforma político-jurídica paralela. Embora seus vereditos não tenham força legal, o tribunal visou estabelecer um registro histórico dos crimes cometidos contra o povo palestino, mobilizar a solidariedade internacional e exercer pressão moral e política sobre governos cúmplices e instituições internacionais.



Nessa entrevista exclusiva para o Pravda-RU com Rhonda Ramiro, Vice-Presidente de Assuntos Externos da Liga Internacional da Luta dos Povos – ela nos relata como foram as atividades e quais são as expectativas para os desdobramentos desta iniciativa que faz um chamamento para a justiça e dignidade pela soberania dos Povos desde Palestina Ocupada.



Eis a entrevista:



PRAVDA RU- Quando, como e por que o Tribunal Internacional para a Palestina (TIP) foi instaurado? Como a sua implementação concretizou o objetivo da convocação inicial?



Rhonda Ramiro - A convocação inicial para o Tribunal partiu de membros do ILPS – o Grupo Árabe para a Proteção da Natureza – que, após quase um ano de genocídio, perceberam a necessidade de se fazer mais para mobilizar a comunidade internacional a fim de pôr fim ao genocídio e ao ecocídio que se desenrolavam em Gaza. Essa convocação também estava imbuída da longa história de resistência à ocupação e da reivindicação de longa data pela autodeterminação do povo palestino. Assim, a convocação partiu do próprio povo palestino e foi acolhida pela Liga das Nações ao final de nossa 7ª Assembleia Internacional, onde aprovamos uma resolução que pedia maior solidariedade ao povo palestino e a realização de um Tribunal Internacional para a Palestina.



Acho importante mencionar que os membros do ILPS viram o sucesso do Tribunal Popular Internacional sobre as Filipinas em aumentar a conscientização sobre as atrocidades contra os direitos humanos e até mesmo os resultados desse Tribunal contribuíram para o avanço do movimento contra o ex-presidente fascista das Filipinas, [Rodrigo] Duterte, atraindo não apenas organizações e indivíduos para o movimento para processá-lo por seus crimes, mas também pressionando instituições e governos a agir. Assim, inspirados por esse Tribunal e cientes de que era preciso fazer mais em novas frentes, o Tribunal foi convocado.



Em relação à segunda parte da pergunta, o próprio Tribunal foi um processo de meses de duração, que envolveu educação, conscientização, documentação de provas, encontros com organizações e pessoas no terreno em Gaza e com aqueles que testemunharam os acontecimentos desde outubro de 2023, documentação das provas, preparação de testemunhas para depor e a união de organizações e instituições para, de fato, conduzir o Tribunal. Portanto, ao longo de todo o processo, o objetivo de fazer mais e atrair mais pessoas para o movimento foi alcançado, com o objetivo de envolver mais pessoas, alcançar mais pessoas e motivá-las a agir. Assim, eu diria que, do início ao fim, o Tribunal cumpriu o objetivo da convocação inicial.



PRAVDA RU- O que aconteceu no Tribunal Popular Internacional? Que depoimentos foram prestados?



Rhonda Ramiro -No próprio Tribunal, tivemos depoimentos de 17 testemunhas: 5 presenciais (via Zoom ou pessoalmente), além de depoimentos em vídeo, gravações de áudio, fotos e depoimentos escritos. Os depoimentos vieram de pessoas que vivenciaram ou estão vivenciando a situação, incluindo um jornalista que entrevistou diversas pessoas para incluir seus relatos sobre suas vidas em Gaza neste momento. Entre os depoimentos, estavam os de pescadores cujos barcos foram bombardeados intencionalmente pelos sionistas, cujas águas na costa de Gaza foram bombardeadas, tornando-as impróprias para a vida dos peixes e afetando seus meios de subsistência, sua fonte de alimento e renda. Também foram entrevistados agricultores cujas estufas e terras foram bombardeadas e destruídas intencionalmente. E ainda, mães que viram seus filhos morrerem de fome, cujas tendas e comunidades foram destruídas.



Também tivemos o depoimento do Dr. Omar Nashabe, que apresentou extensa documentação sobre a mudança desde o período anterior a outubro de 2023 até o presente, mostrando todas as terras e estufas destruídas. Ele possui imagens e fotografias que comprovam a densidade da vegetação antes de outubro de 2023 e agora, onde antes havia um verde denso onde antes havia plantações, agora há apenas um tom marrom e cinza, pois tudo foi arrasado e destruído. Ele também falou sobre os impactos duradouros disso, que não se trata apenas de queimar um campo, mas sim de contaminar profundamente o solo por muitos anos, além da destruição dos aquíferos.



Também ouvimos os depoimentos de Raji Sourani e Mushier El Farra, que falaram sobre os bombardeios de comunidades, prédios, apartamentos, arranha-céus, famílias e indivíduos que ali viviam, enquanto os sionistas alegavam estar tentando alvejar militantes do Hamas, mas destruíram prédios inteiros com centenas de pessoas e dezenas de famílias. Musheir chegou a gravar vídeos dos bombardeios, das longas filas de pessoas tentando fugir e dos bombardeios indiscriminados ao fundo.



Tivemos o depoimento de Maria Zendrera, que era membro da Flotilha Global Sumud e gravou em vídeo um ataque de drone contra seu navio e um navio vizinho na Flotilha, e relatou a violenta prisão a que ela e outros membros da Flotilha foram submetidos enquanto tentavam romper o cerco e levar ajuda a Gaza. Tivemos o depoimento da Dra. Diana Nazzal, que falou sobre a grave desnutrição da população, especialmente das crianças, e os impactos a longo prazo na saúde mental das pessoas.



Havia tantas histórias, então eu diria que, no que diz respeito aos depoimentos, tivemos os fatos apresentados por especialistas, tivemos as histórias das pessoas que viveram o genocídio e sobreviveram, e também tivemos as imagens indiscutíveis dos impactos duradouros do genocídio e ecocídio que está ocorrendo em Gaza. Acho que outro ponto que ficou muito evidente através dos depoimentos é que, embora esta tenha sido uma campanha intensificada de genocídio e ecocídio, ela se baseia em décadas de genocídio e ecocídio contra um povo, e essa tem sido a política da ocupação sionista. Já existia uma dieta de fome imposta ao povo palestino, mas desde outubro de 2023, a ajuda humanitária diminuiu drasticamente, chegando a uma quantidade ínfima daquilo que antes era insuficiente para a sobrevivência das pessoas. Essa situação é agravada pelos bombardeios implacáveis aos sistemas de produção agrícola, à agricultura, à pesca e à aquicultura, que visavam tornar a vida impossível para as pessoas na região.



Portanto, creio que esses fatos e essas histórias foram expostos de forma muito clara no IPT, de uma maneira inegável e muito comovente para as pessoas que os presenciaram.



PRAVDA RU- Qual é a expectativa em relação ao veredicto do Tribunal Popular Internacional? Como ele será implementado?



Rhonda Ramiro -Nossa expectativa é que este veredicto retumbante de culpado pelas acusações de ecocídio, genocídio e fome forçada seja utilizado para educação, campanhas e defesa de direitos por todos que se importam com essas questões e desejam agir em solidariedade ao povo palestino.



Empreendemos este esforço para criar o Tribunal sabendo que os mecanismos legais existentes não têm sido suficientes e não têm sido eficazes o bastante para levar os Estados a agir. Quando isso acontecer, será o povo, como sempre, que precisará agir e fornecer um espaço como um Tribunal Popular para que seu caso seja ouvido e que medidas sejam tomadas. A implementação parte do povo.



O povo e as organizações usarão o veredicto para pressionar governos e Estados a utilizarem as evidências para sancionar o Estado de Israel e a tomarem medidas concretas para pôr fim ao genocídio, permitir a entrada de ajuda humanitária e, por meio de pressão adicional, levar os Estados a intervirem de fato.



PRAVDA RU- Qual é o papel dos movimentos populares na implementação do veredicto do Tribunal? Qual é o papel dos Estados na implementação do veredicto do IPT, especialmente à luz da Resolução 2803 do Conselho de Segurança da ONU?



Rhonda Ramiro -São os movimentos populares que, na verdade, fazem campanha e defendem a implementação da decisão do Tribunal Penal Internacional. Sabemos que não serão os próprios Estados ou governos que ficarão inertes; será necessária a pressão popular para que eles ajam em solidariedade com o povo palestino.



Consideramos a Resolução 2803 do Conselho de Segurança da ONU uma farsa — não é uma resolução para a paz em Gaza, mas sim uma sentença de morte para o povo palestino e o Estado da Palestina. A verdadeira solidariedade e a verdadeira paz teriam sido a defesa do direito do povo palestino à autodeterminação e não a aprovação do plano de Trump para Gaza, que é essencialmente o genocídio do povo palestino e a destruição do Estado palestino.



O veredicto deste Tribunal baseia-se na história da Palestina e defende de forma inequívoca o direito do povo palestino à sua terra histórica e ao que historicamente constitui a Palestina. A decisão reafirma o seu direito à autodeterminação e contraria a Resolução da ONU, que expulsaria o povo palestino da sua terra e resultaria no seu extermínio.



PRAVDA RU- Como irão proceder as organizações convocadoras após o veredicto? Que formas assume agora a luta por uma Palestina livre?



Rhonda Ramiro -A curto prazo, estamos produzindo os procedimentos do Tribunal. Desenvolveremos vídeos curtos que poderão ser usados para fins educativos sobre o veredicto e os depoimentos apresentados. Disponibilizaremos os procedimentos para que organizações, indivíduos e instituições os utilizem em suas campanhas e ações de defesa.



Nós mesmos utilizaremos as informações e os resultados do Tribunal para continuar a fortalecer o movimento de solidariedade ao povo palestino. As palavras do procurador-chefe, Jan Fermon, em seu discurso de encerramento, resumem bem o nosso papel: o povo palestino se libertará, mas é dever e responsabilidade daqueles que se solidarizam com ele agir em seu apoio. Esse é o papel da Frente Popular Internacional (International Peoples’ Front), da Liga Internacional de Lutas dos Povos (International League of Peoples’ Struggle) e a Coalizão Popular pela Soberania Alimentar (People’s Coalition on Food Sovereignty) na construção desse movimento.



Para nós, isso significa campanhas, educação e mobilização das massas para que se juntem ao movimento na luta por uma Palestina livre.



Saiba mais sobre o tribunal: https://internationalsolidarity.org/tribunal/



Amyra El Khalili, é beduína palestino-brasileira, professora economista e editora das redes Movimento Mulheres pela Paz na Palestina e Aliança RECOs – Aliança de Redes de Cooperação Comunitária desde o Sul Global.

Photo: commons.wikimedia.org by Matt Hrkac from Melbourne, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Палестина