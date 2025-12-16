Sociedade CPLP Mundo Negόcios Rússia Desporto Ciência Jardim
Amyra El Khalili

Por que o passaporte palestino é negado àqueles que não se alinham à Autoridade Palestina?

Por que o passaporte palestino é negado àqueles que não se alinham à Autoridade Pales
Mundo

Por Ricardo Mohrez Muvdi

Палестина
Photo: commons.wikimedia.org by Matt Hrkac from Melbourne, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Палестина

Em qualquer nação do mundo, o passaporte é um direito fundamental da cidadania. Não é um prêmio, um favor político ou um mecanismo de controle. É o documento que certifica a identidade, o pertencimento e a existência legal de uma pessoa perante o mundo.

Mas, no caso palestino, sob a estrutura criada pelos Acordos de Oslo e administrada pela Autoridade Nacional Palestina (ANP), esse princípio fundamental tornou-se uma ferramenta de chantagem política.

O passaporte como arma de punição e obediência


É cada vez mais evidente que os passaportes palestinos são concedidos ou negados não com base em critérios legais ou administrativos, mas sim de acordo com a disposição de cada pessoa em se alinhar à narrativa, aos interesses e à autoridade política de Ramallah.

Aqueles que criticam, aqueles que se organizam independentemente, aqueles que exigem reformas, aqueles que denunciam a corrupção ou a falta de coordenação na segurança, descobrem rapidamente que seus pedidos são "atrasados", "congelados" ou simplesmente "não processados".

É uma prática vergonhosa que não tem justificativa moral ou nacional.
Porque quando uma autoridade usa um passaporte para punir a dissidência, está declarando abertamente que sua prioridade não é representar seu povo, mas controlá-lo.

A Diáspora: O Alvo Mais Fácil


A maioria do povo palestino vive na diáspora. Milhões dependem de um passaporte para viajar, trabalhar, estudar, abrir negócios ou mesmo entrar na Palestina.

Negar a um palestino na diáspora seu próprio documento nacional é uma forma de apagá-lo.
De excluí-lo da vida nacional.
De impor um preço por pensar diferente.

É isso que a luta do nosso povo por mais de cem anos buscou?
Um documento condicionado à obediência política?
Uma autoridade que age como se fosse dona da Palestina e de seu povo?

Um Aparato que Reproduz a Lógica Colonial


A contradição é brutal: enquanto o ocupante controla fronteiras, terras e circulação, a Autoridade Palestina (AP) controla documentos, procedimentos e identidades. Entre eles, criaram uma barreira: uma física, a outra burocrática.

E no meio permanece o palestino comum, forçado a demonstrar lealdade a uma autoridade que não o representa nem o defende.

Qualquer um que ouse questionar a coordenação de segurança, a corrupção ou a ilegitimidade de uma liderança entrincheirada há duas décadas é punido como se sua identidade nacional fosse propriedade da Autoridade Palestina.

Mas a identidade palestina não pertence a uma elite política, nem a um aparato de segurança, nem a um grupo de funcionários.

A identidade palestina pertence unicamente ao seu povo, àqueles que resistem na pátria e àqueles que mantêm viva a memória no exílio.
Negar um passaporte é negar a Palestina.

Quando a Autoridade Palestina nega um passaporte, não está punindo um indivíduo: está rompendo um laço nacional.

Está dizendo: “A Palestina que administramos é apenas para aqueles que obedecem.”
Mas a Palestina nunca foi isso.
A Palestina é luta, pluralidade, dignidade, história, raízes, memória e resistência.

Nenhuma autoridade tem o direito de transformar a identidade palestina em um mecanismo de exclusão política.
Nenhum funcionário público tem a autoridade moral para decidir quem “merece” ser palestino e quem não merece.

A solução: despolitizar a identidade e devolvê-la ao povo.
O passaporte palestino deve se tornar o que sempre deveria ter sido: um documento nacional, não um instrumento de poder.

Um direito garantido a todos os palestinos, dentro e fora da pátria, sem vetos, sem medo, sem punição política.
Uma estrutura nacional que realmente represente o povo palestino — todos eles, não apenas aqueles que dançam conforme a música da Autoridade Palestina — ainda precisa nascer.

Uma estrutura que veja cada palestino como um membro legítimo da nação, independentemente de sua opinião política.
Porque a Palestina não é obediência.

A Palestina é pertencimento.
E pertencer à Palestina jamais poderá depender da aprovação de uma autoridade que perdeu o rumo, a legitimidade e, o mais grave, a conexão com o seu próprio povo.

Ricardo Mohrez Muvdi, é palestino, nascido em Beit-Jala, Palestina (1952). Refugiado na Colômbia, é administrador de empresas e presidente da União Palestina da América Latina (UPAL).

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Amyra El Khalili
News All >
Agora a ler
Maradona vai à China, ironiza Pelé, elogia Fidel e chama Bush de assassino
Mundo
Maradona vai à China, ironiza Pelé, elogia Fidel e chama Bush de assassino
1967: A CIA cunhou a expressão "teóricos da conspiração"
Ciência
1967: A CIA cunhou a expressão "teóricos da conspiração"
Mais populares
Triptofano, Aminoácido ´Sonolento´ Encontrado no Asteróide Bennu

Amostras da rocha espacial obtida pela NASA preservam registros da evolução química do Sistema Solar primitivo

Triptofano, Aminoácido ´Sonolento´ Encontrado no Asteróide Bennu
Extrema Violência Estatal nos Complexos do Alemão e da Penha
Extrema Violência Estatal nos Complexos do Alemão e da Penha
COP30 Belém (Amazônia do Brasil) Amyra El Khalili Triptofano, Aminoácido ´Sonolento´ Encontrado no Asteróide Bennu Edu Montesanti O Pintassilgo Aquilino e o Bode Condottiere Fernando Soares Campos
últimos materiais
Extrema Violência Estatal nos Complexos do Alemão e da Penha
Triptofano, Aminoácido ´Sonolento´ Encontrado no Asteróide Bennu
Massacre no Rio: O Oportunismo Manchado de Sangue do PT
O Pintassilgo Aquilino e o Bode Condottiere
Rio em Guerra: ¨Efeitos Colaterais¨ de um Estado Fascista
Defensoria Pública Coloca em Dúvida Perícia dos Corpos das Vítimas da Megachacina do Rio
Rio em Guerra: A Relativização da Justiça em um Estado Policialesco
Como você é grandiosa, Gaza!
Quando a questão se transforma em interesse
A Resolução 181 e a miragem do “reconhecimento”
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2025, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.