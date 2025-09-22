Sociedade CPLP Mundo Negόcios Rússia Desporto Ciência Jardim
Amyra El Khalili

A Resolução 181 e a miragem do “reconhecimento”

Por Ricardo Mohrez Muvdi*
 
Em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Resolução 181, conhecida como o “Plano de Partilha da Palestina”. Esse documento propunha dividir o território histórico palestino em dois Estados: um sionista e outro árabe palestino, deixando Jerusalém sob administração internacional.
 
À primeira vista, parecia um ato de equilíbrio jurídico, um reconhecimento simétrico. Mas, na prática, significou legitimar uma injustiça. 56% da terra foi entregue ao projeto sionista, quando a população judaica não superava um terço dos habitantes e possuía apenas 7% das terras. O restante, 44%, seria destinado ao povo árabe palestino, originário e majoritário.
 
Hoje, quando a Resolução 181 volta a ser invocada em fóruns internacionais, é preciso perguntar o que significa esse “reconhecimento”. Israel nunca aceitou os limites fixados, nunca respeitou a condição de um Estado palestino e, de 1948 até hoje, expandiu suas fronteiras pela força, com guerras, ocupações e assentamentos ilegais. O “reconhecimento” transformou-se em um cheque em branco para a colonização.
 
Para os palestinos, a menção à 181 é um lembrete do que poderia ter sido e não foi. Significa que o direito a um Estado palestino está inscrito na própria legalidade internacional há quase 80 anos, ainda que a ONU e as potências nunca tenham obrigado Israel a cumpri-lo.
 
Hoje, diante de um genocídio transmitido ao vivo, apelar à Resolução 181 é resgatar a raiz mesma da dívida pendente com a Palestina: o direito inalienável à autodeterminação e a um Estado próprio.
 
Mas já não basta pensar em “dois Estados”. A realidade de colonização, apartheid e ocupação demonstra que essa fórmula ficou enterrada. A única solução viável e justa é a construção de um único Estado laico, democrático e soberano, onde convivam, em igualdade de direitos, judeus, muçulmanos e cristãos. Um Estado sem privilégios coloniais nem supremacias étnicas, livre da ideologia sionista que semeou divisão, guerra e exclusão.
Recordar a Resolução 181 hoje não é nostalgia diplomática, é uma exigência de justiça histórica. Porque, sem o reconhecimento real — na prática, não apenas no papel — da Palestina, não haverá paz nem qualquer legitimidade no Oriente Médio.
 
*Ricardo Mohrez Muvdi, é palestino, nascido em Beir-Jala, Palestina (1952). Refugiado na Colômbia, é administrador de empresas e presidente da União Palestina da América Latina (UPAL).

Amyra El Khalili
