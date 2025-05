Especialistas afirmam que a Alemanha está se preparando para uma guerra contra a Rússia

Segundo especialistas e fontes militares citadas por veículos russos e europeus, a Alemanha estaria silenciosamente se preparando para um possível confronto militar direto com a Rússia. Essa mudança estratégica marcaria um dos maiores realinhamentos da política de segurança alemã desde a Segunda Guerra Mundial.

Photo: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракета "Орешник"

O foco da reestruturação militar de Berlim estaria na modernização rápida das Forças Armadas (Bundeswehr), com aumento de orçamento, reativação de batalhões de reserva e maior integração com comandos da OTAN. Além disso, documentos de planejamento estratégico mencionariam diretamente a “ameaça vinda do Leste” — referência indireta, mas clara, à Rússia.

De acordo com analistas citados pelo Pravda.ru, parte da elite política e militar da Alemanha estaria convencida de que a Europa deve estar pronta para um cenário de confronto convencional, o que justificaria a construção de uma capacidade de defesa mais autônoma, mesmo dentro da estrutura da OTAN.

Essa postura vem na esteira de declarações recentes de autoridades alemãs que defendem um papel mais ativo da Alemanha na segurança europeia. Também há pressão de aliados como os Estados Unidos para que os países europeus aumentem seus gastos militares, diante do prolongamento do conflito na Ucrânia e das tensões com Moscou.

No entanto, críticos alertam que essa guinada pode ser perigosa, alimentando uma nova corrida armamentista no continente. Representantes diplomáticos russos já se pronunciaram em termos duros contra a reconfiguração militar alemã, classificando-a como uma provocação e um retorno a uma “retórica de confronto da Guerra Fria”.

Enquanto isso, a opinião pública alemã permanece dividida. Parte da população apoia o fortalecimento da defesa nacional, mas há preocupação crescente com os custos e os riscos geopolíticos de um envolvimento militar direto com a Rússia.

Para os observadores internacionais, a movimentação alemã é um indicativo claro de que o equilíbrio estratégico na Europa está mudando — e que os países do bloco estão se preparando para um cenário mais instável e multipolar.