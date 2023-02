Intervenção da Ucrânia: Então Putin entra em uma barra...

No Ocidente é uma velha piada que sempre começa: "Então um cara entra num bar..." seguido de um arranjo cômico e depois de uma piada de soco. É um clássico porque sempre funciona. Isso é o que acontece com os clássicos; eles são confiáveis.

Claro que a piada hoje em dia no Conflito Rússia-Ucrânia é uma mídia ocidental que insiste em descaracterizar, deturpar e propositalmente interpretar mal os fatos primários da disputa.

Entre os principais tolos está a BBC que basicamente repete a propaganda ucraniana, então no fundo de praticamente toda história inclui a frase: "Estas alegações não puderam ser verificadas pela BBC"... o que essencialmente significa: "Nós simplesmente repetimos qualquer coisa que Kiev nos diz".

Vai fazer você rir até o cemitério.

A Estrutura Clássica - Tipo Bom vs. Tipo Mau

As pessoas no Ocidente gostam de histórias quase tanto quanto de piadas e estas também costumam seguir um padrão.

Neste momento a estrutura da mídia da Operação Militar Especial é a mais familiar de todas - boa vs. má.

A trama é assim... O Homem Maligno fez a Coisa do Mal puramente por ser Inerentemente Maligno.

Os americanos adoram essa história, e agora ela está sendo repetida dia e noite na Mídia Controlada.

Aqui está a Versão Verdadeira da história que os americanos conscientes podem compartilhar com amigos e familiares relutantes em enviar todo o dinheiro ganho com tanto esforço para a Ucrânia para uma briga que não os envolva...

A História Clássica - Então Putin entra em um bar

Certo, há um cara chamado Putin que entra em um bar.

Ele é funcionário do governo e teve um longo dia após uma longa semana no que tem sido um longo ano.

Tudo o que este pobre homem quer fazer é tomar uma bebida, talvez ouvir alguma música e, acima de tudo, relaxar.

O bar está mais ou menos cheio e todos estão se divertindo de uma maneira geral, ao mesmo tempo em que se preocupam com seus próprios negócios.

Só há este idiota babaca sentado alguns bancos por cima de nosso menino Putin que está ficando mais alto. Este cara detestável se chama Zelensky.

Basicamente, Putin é um Putin bem-humorado que tenta ignorá-lo, como a maioria de nós faz quando encontramos um bêbado. Afinal de contas, no momento ele não está fazendo mal a ninguém, então deixe-o estar.

O problema é que este cara Zelensky está perdendo o controle de si mesmo - ele está se atirando em garotas que não conhece, ele está falando sobre tudo no mundo de que ele não gosta, e o pior de tudo é que ele está falando sobre como ele pode "chutar o traseiro" de qualquer um que tanto olha para ele como se engana.

Depois de um pouco desse disparate, o funcionário público Putin desliza para baixo alguns petiscos deixados no bar na esperança de distrair o cara.

Isto só torna Zelensky belicoso mais agressivo e ele começa a apontar seus insultos a Putin, que ainda está apenas tentando descansar.

Eventualmente, o alcoólatra Zelensky se levanta para sair e, ao fazê-lo, cai de seu assento bem no seu rosto. Putin salta para baixo e ajuda Zelensky a se levantar e o estabiliza. Putin até oferece uma palavra encorajadora para o homem.

Com isso, Putin retoma seu lugar no bar agradecido por finalmente ter tido algum sossego, e começa a tomar um gole de sua bebida.

No entanto, como a maioria dos bêbados, há outro problema com o arruaceiro Zelensky... o idiota diz que vai dirigir para casa! Metade das pessoas no bar dão olhares atentos uns aos outros, mas ninguém faz nada. Enquanto isso, este Zelensky escorrega e cai de novo no rosto, mas coxeia até a porta e tira as chaves de seu carro.

O pobre Putin senta-se por um momento e pensa. Ele não quer se envolver. Quem o faria? Ao mesmo tempo, como um funcionário público, ele sente um compromisso sincero com a comunidade. Como ele pode deixar este idiota egoísta sair à noite com a chance de matar um pedestre inocente?

Putin sabe o que deveria fazer - mesmo que ele não queira fazer isso.

Então Putin suspira fundo, desce de seu assento, segue Zelensky balançando lá fora, e o confronta.

Putin se oferece para chamar o cara de táxi, mas Zelensky se recusa. Putin se oferece para levar o cara ele mesmo para casa, mas Zelensky recusa. Putin se oferece para voltar para dentro para tomar um café até ficar sóbrio, mas Zelensky se recusa novamente.

Não, este Zelensky afirma que está dirigindo para casa e começa a colocar as chaves na ignição.

Sem absolutamente nenhuma outra opção, Putin dá um soco no nariz do cara e depois pega suas chaves e o leva para a calçada até que Zelensky recupera seus sentidos.

Somente quando acorda, o maricas Zelensky foge imediatamente para choramingar com sua família - neste caso, seu tio Sam - sobre como ele foi "atacado" por um estranho "sem uma boa razão" e como ele é "totalmente inocente".

Este é todo o conflito Rússia-Ucrânia, tal como realmente ocorreu.

A Realidade Explicada

Aqui está a realidade por trás da metáfora:

Putin, o Funcionário Público - Putin, o Presidente

Putin está tão cansado - Putin é rico e poderoso e até recentemente havia relatos de que ele estava pronto para se aposentar.

Zelensky o Bêbado - Zelensky está intoxicado com seus próprios recortes de imprensa e nos últimos anos começou a emitir declarações beligerantes contra a Rússia.

Zelensky em queda - Zelesnky tem se tornado cada vez mais louco, mantendo mais de 20 laboratórios de armas biológicas em Ukrain