Putin: Eu ainda penso nos ucranianos como nossa nação fraternal. O que está acontecendo não é culpa nossa.

Uma reunião ampliada do Conselho do Ministério de Defenсe foi realizada em Moscou, em 21 de dezembro. Durante a reunião, o Ministro da Defesa Sergei Shoigu proferiu um discurso de abertura. O Presidente Vladimir Putin também discursou na reunião. Abaixo estão os principais comentários que Shoigu e Putin fizeram sobre o exército, a operação especial e as tarefas prioritárias para 2023.

O Presidente russo Vladimir Putin:

Naturalmente, as hostilidades e as operações militares estão sempre associadas à tragédia e à perda de vidas. Entendemos isso muito bem, estamos cientes disso. Mas como este [conflito] é inevitável, melhor hoje do que amanhã. Creio que todos os presentes neste auditório compreendem perfeitamente do que estou falando.

Eu ainda considero o povo ucraniano nossa nação fraterna. O que está acontecendo agora é uma tragédia, mas não é o resultado de nossa política.

Precisamos estudar a experiência e as táticas da OTAN a fim de incluí-la no programa de treinamento das tropas e equipar o exército. As armas da OTAN devem ser analisadas e utilizadas para construir as Forças Armadas da Federação Russa.

A Rússia continuará a desenvolver a tríade nuclear. Esta é a principal garantia de manter a soberania e a integridade territorial do país.

Cerca de 150.000 dos 300.000 mobilizados estão agora em treinamento em campos de treinamento. A outra metade está na zona de hostilidades. Isto é suficiente para a operação especial.

A mobilização do passado revelou alguns problemas. Para eliminá-los, precisamos modernizar o sistema de comissariados militares.

As hostilidades identificaram problemas que precisam ser trabalhados, incluindo questões de comunicação.

O Ministério da Defesa deve estar atento às críticas. O ministério deve responder a ela em tempo hábil.

Tudo o que um combatente precisa deve ser moderno e confiável.

Oficiais e sargentos que adquiriram experiência na operação especial devem ser designados a novos cargos com prioridade.

É necessário desenvolver e usar drones no exército - eles devem estar em todos os lugares.

Precisamos expandir o arsenal das modernas armas de ataque. Os mísseis intercontinentais Sarmat serão colocados em serviço de combate em um futuro próximo.

A fragata Almirante Gorshkov com sistemas de mísseis hipersônicos Zirkon de última geração entrará em serviço de combate no início de 2023.

Precisamos saturar as tropas com tudo o que for necessário - desde modernos kits de primeiros socorros até miras. Tudo é importante no campo de batalha.

Não há restrições para financiar as Forças Armadas russas. O país dá ao exército tudo o que ele pede.

Nós temos tudo.

Esperamos negociações construtivas e significativas com um resultado final visível que garanta segurança igual para todos, dentro de um determinado prazo.

Não nos engajaremos na militarização do país e da economia.

O Ministro da Defesa Sergei Shoigu: