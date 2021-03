Ações em 60 países contra o bloqueio norte-americano a Cuba

Paris, 27 mar (Prensa Latina) Organizações e cidadãos de pelo menos 60 países dos cinco continentes iniciam atividades hoje para exigir o fim do bloqueio econômico, comercial e financeiro dos Estados Unidos contra Cuba, mobilizações enquadradas em um dia mundial.

A iniciativa lançada há um mês pelo canal Europa por Cuba, em coordenação com movimentos e grupos solidários de várias partes do planeta, acontecerá sábado e domingo com caravanas de carros e bicicletas, ralis, marchas e montanhismo entre as suas ações.

O chamado é também para inundar as redes sociais em dias de denúncia e repúdio ao bloqueio genocida imposto à ilha, no qual esperamos uma boa resposta, apesar das restrições derivadas da pandemia Covid-19, disse José à Prensa Latina Antonio Toledo e Michele Mesagna, coordenadores da plataforma.

Da mesma forma, asseguraram que esta caravana de primeiro mundo é apenas o início de atividades que durarão enquanto a política criminosa de Washington aplicada ao país caribenho vigorar por mais de seis décadas.

No dia anterior, cidades da França, Irlanda e Suécia deram início às ações de rejeição global ao bloqueio a Cuba.

Na cidade gaulesa de Périgueux, no sudoeste, cerca de 40 pessoas participaram de um evento organizado pela associação Cuba Linda, no qual exibiram uma faixa contra a cerca que visa sufocar os habitantes da ilha.

A senadora Marie-Claude Varaillas e os líderes do Partido Comunista Francês Laurent Péréa e Julien Chouet expressaram sua condenação ao bloqueio e sublinharam a injustiça que ele representa ao atacar uma nação solidária e muito ativa em ajudar outras pessoas em tempos de pandemia.

Também em Dublin e em Gotemburgo, bandeiras foram usadas contra o cerco, enquanto nas montanhas de Harjedalen a Associação Sueco-Cubana de Solidariedade hasteava a bandeira da estrela solitária.

