O incidente com o contratorpedeiro britânico "Defender" em 23 de junho é um acontecimento verdadeiramente extraordinário. De fato, é difícil lembrar uma situação como essa quando aviões russos lançaram bombas ao longo da rota de um navio de um dos países da OTAN ... O mais importante é entender por que os britânicos precisavam de tudo isso.

Na Rússia, a reação ao que aconteceu foi inequívoca - foi uma provocação que foi justamente suprimida. E promete-se que tais ações serão suprimidas pelos métodos mais severos, não importa quem seja este navio.

Versões de Londres

Mas os comentários do lado britânico foram, digamos, mais variados. Na véspera, vamos lembrar, no Ministério da Defesa britânico geralmente negou que os militares russos abriram fogo de alerta. O departamento também negou que na rota do navio, aviões russos lançaram bombas.

No entanto, quase imediatamente a informação sobre os tiros foi confirmada pelos jornalistas que estavam a bordo do contratorpedeiro britânico. E então o próprio capitão do navio, Vincent Owen, confirmou que os navios russos haviam realmente aberto fogo.

"Presumo que o fogo tenha sido de um dos navios da Guarda Costeira. Comportamo-nos com segurança, não entramos em confronto e usamos o nosso direito de continuar a passagem inocente por águas internacionais ao longo de uma rota marítima reconhecida ... Estávamos fora do alcance dos canhões já que estávamos viajando a uma velocidade de 30 nós, enquanto eles estão a 21", disse o capitão Owen ao Daily Mail.

