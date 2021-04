Rússia responderá a possíveis novas medidas da República Tcheca

Moscou, 21 abr (Prensa Latina) A República Tcheca deve estar ciente de que a Rússia continuará respondendo aos seus passos para destruir as relações com Praga, afirmou a porta-voz da chancelaria russa, María Zajárova, à imprensa local.

Em Praga, 'eles sabem muito bem e devem estar cientes de que vamos responder. Quanto mais ações e medidas destrutivas tomarem, mais receberão em troca', disse ontem a representante do Ministério das Relações Exteriores russo ao canal de televisão RBC.



Ela explicou que quaisquer questões controversas entre países geralmente são resolvidas por meio de mecanismos bilaterais existentes, incluindo diplomáticos.



O diplomata lembrou que após a explosão em Vrbetice, as autoridades tchecas 'não puderam dar nenhuma versão do que aconteceu durante sete anos'.



No entanto, advertiu, 'logo após o ataque massivo do Ocidente, a expulsão de diplomatas russos dos Estados Unidos, Polônia, declarações sobre algumas alegações de interferir em nossos assuntos internos, Praga se reuniu e divulgou uma versão.'



Zajárova denunciou que as acusações de Praga estavam cheias de falsificações e mentiras. 'Gostaria de enfatizar: há muito tempo que não víamos um absurdo tão grande.



E afirmou que a expulsão dos diplomatas tchecos da Federação Russa é uma resposta apropriada às ações agressivas de Praga. 'Eu chamaria isso de ações agressivas e hostis da República Tcheca, às quais damos uma resposta adequada', disse ele.



Em comentários recentes, o vice-primeiro-ministro tcheco e ministro interino das Relações Exteriores, Jan Hamacek, disse que a resposta de Moscou foi 'mais forte do que o esperado'. Praga ameaçou aplicar novas sanções contra o pessoal diplomático russo naquele país.



Em 18 de abril, Rússia declarou persona non grata 20 funcionários da embaixada tcheca em Moscou e ordenou-lhes que abandonassem o país, em resposta à expulsão de 18 diplomatas russos de sua missão diplomática naquele país da Europa Central.



As autoridades tchecas justificaram a medida com o suposto envolvimento da inteligência russa nas explosões que causaram duas mortes no depósito de munições da cidade tcheca de Vrbetice, na região de Zlin, em 2014.



mem / mml / hb

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=40459&SEO=russia-respondera-a-possiveis-novas-medidas-da-republica-tcheca