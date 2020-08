Ex-ministro, ativistas e intelectuais participam do lançamento do livro Resistência e Anistia

O histórico evento de lançamento da nova obra do jornalista Paulo Cannabrava Filho será transmitido ao vivo pelo YouTube do Opera Mundi nesta sexta-feira

REDAÇÃO DIÁLOGOS DO SUL

Diálogos do Sul Diálogos do Sul

São Paulo (SP) (Brasil)

Grandes personalidades da história do Brasil já confirmaram presença nos eventos de lançamento do livro Resistência e Anistia, do jornalista Paulo Cannabrava Filho.

O evento, que será transmitido pelo YouTube do Opera Mundi, contará com a presença de ilustres lutadores contra a ditadura e pela conquista da democracia em nosso país, como Carlos Augusto Marighella, filho do guerrilheiro da ALN (Ação Libertadora Nacional); Beatriz Cannabrava, educadora feminista e anistiada política; Adriano Diogo, que teve importante atuação na luta contra os anos de chumbo e Enzo Nico, geólogo, ex-integrante da ALN e anistiado político.

O evento, que já nasce histórico, será realizado em parceria com a editora Alameda Casa Editorial e Opera Mundi, fará o lançamento do livro Resistência e Anistia, do jornalista Paulo Cannabrava Filho.

Também estarão presentes Maurice Polití, defensor dos Direitos Humanos junto ao Núcleo de Preservação da Memória Política; Ceci Vieira Juruá, economista, doutora em Políticas Públicas; Vera Vaccari, psicoterapeuta há mais de 20 anos; Beto Almeida, jornalista e ativista político e Gabriela Beraldo, jornalista, feminista e mestranda do Programa de Integração da América Latina (PROLAM) da USP.

Alameda Casa Editorial

Grandes personalidades da história do Brasil confirmaram presença no lançamento do livro Resistência e Anistia, de Paulo Cannabrava Filho.

Resistência e Anistia

A obra resgata a história das lutas do povo brasileiro contra a ditadura repressiva e regressiva, de 1964 a 1985, contada por seus protagonistas e através de exaustiva pesquisa documental.

Neste livro, o autor relata o que foi o processo de Justiça de Transição, a luta do povo pela pela democracia, o movimento por eleições diretas e pela anistia a todos os presos e perseguidos políticos. A partir da Lei de Anistia, outro capítulo dessa luta que persiste ainda hoje, a de fazer com que se cumpram as Leis.

"O livro é muito oportuno, pois coloca as coisas no seu devido lugar. Mostra quem é bandido e quem é mocinho de verdade nessa história", explica Cannabrava.

Resistência e Anistia já está disponível e pode ser adquirido através do site da Alameda Editora.

Serviço:

Lançamento do Livro: Resistência e Anistia de Paulo Cannabrava Filho

Onde: Página do Opera Mundi no Facebook e YouTube

Horário: 18h00

Livro à venda: http://www.alamedaeditorial.com.br/historia/resistencia-e-anistia-de-paulo-cannabrava-filho