A cúpula Rússia-EUA, que ocorreu em Genebra em 16 de junho, foi exatamente como quase todos os especialistas previram - não houve nenhum avanço. Na verdade, era difícil esperar, dado o nível de contradições que existe entre as partes. Ao mesmo tempo, a cúpula Biden-Putin também não foi infrutífera.

O que Putin e Biden poderiam alcançar

O resultado mais tangível das negociações é a decisão de devolver os embaixadores da Rússia e dos Estados Unidos aos seus locais de trabalho em Washington e Moscou, respectivamente. Claramente, isso é algo para o qual não é necessário realizar a cúpula dos dois presidentes. Ao mesmo tempo, ainda não está claro o que acontecerá com a propriedade diplomática russa nos Estados Unidos e quando os problemas de visto serão resolvidos.

Além disso, os presidentes declararam a necessidade de continuar as negociações sobre armas ofensivas estratégicas e acordar os princípios de interação no ciberespaço.

No final da cimeira, foi adoptado um comunicado conjunto, embora bastante curto e abordando apenas uma questão - a estabilidade estratégica.

O que acontece depois? As partes se deram tempo para tentar avançar nas negociações pelo menos em alguns dos temas. Os americanos afirmam que demoraria até seis meses para ver perspectivas de acordos entre os dois países.

Não houve fracasso

De acordo com Vladimir Dzhabarov, Primeiro Vice-Chefe do Comitê de Assuntos Internacionais do Conselho da Federação, a reunião de Putin-Biden foi muito positiva.

"Mais importante ainda, não houve falha. As partes concordaram em iniciar processos para restabelecer relações em vários campos. Em primeiro lugar, as relações diplomáticas e os serviços consulares de vistos serão totalmente restabelecidos, o que, aliás, recentemente se tornou um problema muito sério. OAs partes iniciarão a cooperação por meio de chancelarias em questões de desarmamento e preparação de um novo tratado START - trabalharão juntos em todas as questões agudas", disse o senador ao Pravda. Ru.

"É muito interessante que as partes se respeitassem mutuamente. Nosso presidente é sempre muito correto e muito contido. O Biden se portava muito sério, era muito equilibrado, o que, aliás, nosso presidente percebeu. Acho que foi um surpresa completa para muitos "falcões", especialmente em Washington ", disse Vladimir Dzhabarov.

Segundo o cientista político Leonid Krutakov, o principal resultado do encontro foi o fato de a cúpula ter ocorrido.

"O principal resultado da reunião é que Putin e Biden poderiam se encontrar. A reunião aconteceu depois de uma avalanche de acusações contra a Rússia e Putin pessoalmente. Tanto a sociedade americana quanto a ocidental em geral esperavam que a Rússia fosse forçada a se ajoelhar, que Putin deveria partir. Nada disso aconteceu", disse o analista político a Pravda. Ru.

Pravda.Ru