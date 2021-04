Governo britânico defende a realização da cúpula climática presencial

Londres, 14 abr (Prensa Latina) O governo britânico enfatizou hoje que está trabalhando duro para que a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP26) programada para o próximo mês de novembro em Glasgow, Escócia, seja um evento presencial, apesar dos temores sobre o Covid-19.

Não sinto que nenhuma das partes tenha qualquer desejo de adiá-la novamente, e estamos trabalhando muito para ter uma COP26 com presença física (de delegados), disse o presidente do comitê organizador da cúpula, Alok Sharma, no Parlamento britânico.



A conferência deveria ser realizada em Glasgow no final de 2020, mas teve que ser cancelada devido à pandemia de Covid-19.



A COP26 já foi adiada por um ano, mas a urgência de enfrentar a crise climática não diminuiu, acrescentou Sharma, que assegurou aos legisladores que todas as medidas necessárias serão tomadas para evitar a propagação do coronavírus SARS-CoV-2.



As afirmações do funcionário vêm em um momento em que vários especialistas sugerem que atrasar um evento onde ações concretas para implementar o Acordo de Paris sobre mudança climática devem ser aprovadas é preferível a arriscar o fracasso.



Ivo de Boer, que até 2010 liderou as negociações sobre a mudança climática em nome das Nações Unidas, está entre aqueles que acham preferível um atraso, de acordo com a BBC.



A jovem ativista sueca Greta Thunberg também se pronunciou na semana passada contra a realização de uma reunião de cúpula presencial, e depois de anunciar que não compareceria, ela defendeu esperar que a taxa global de vacinação Covid-19 aumentasse.



De acordo com relatórios, existe a possibilidade de que apenas o segmento ministerial de alto nível da COP26 exigirá a presença física dos participantes, e que o resto das reuniões paralelas serão virtuais, mas até agora nem a ONU nem o Reino Unido fizeram uma declaração sobre isso.



ga/nm/bm

