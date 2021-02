O incremento tático e estratégico contra Síria

Damasco, 15 fev (Prensa Latina) Nas últimas horas as ações táticas com fins estratégicos contra Síria combinam ataques desde Israel, aumento de presença militar estadunidense e manobras de provocações com armas químicas.

A madrugada desta segunda-feira a defesa antiaérea síria, e por quarta vez no que vai de ano, atuou contra o lançamento de mísseis para áreas próximas a Damasco, de consequências ainda não avaliadas, apesar das contínuas denúncias ao respeito.



Simultaneamente, Estados Unidos estabeleceu um aeroporto militar nas cercania do campo de petróleo e gás da o Omar, no este da província de Deir Ezzor para consolidar o apoio às chamadas Forças Democráticas Sírias (FDS), de maioria curda.



A sua vez, o chefe do Centro russo para a Reconciliação dos Bandos do Conflito em Síria, contralmirante Viacheslav Sítnik, afirmou que na localidade de Fua, na zona de distensão da província de Idlib, se detectou atividade do grupo terrorista Hayat Tahrir ao Sham, anteriormente Em frente ao Nusra.



De acordo com os dados, com a chegada de 'ativistas' dos denominados 'resgatadores ' dos Capacetes Brancos com equipes profissionais de vídeo preparam-se ações de ataques químicos para culpar ao Governo sírio e seus aliados.



Tais fatos, segundo denúncias sistemáticas de Damasco e Moscou, têm uma particular intensificação no meio de um acrescentado bloqueio contra esta nação do Levante, enfrentada ademais à pandemia da Covid-19 em circunstâncias complexas e difíceis pela falta de insumos médicos. Como nunca dantes no Meio Oriente um país árabe como Síria enfrenta uma crise imposta de afanes destrutivos e que questionam as supostas tentativas do ex-presidente estadunidense Donald Trump de não provocar novas guerras senão as prolongar.



Não há luta contra o Estado Islâmico (Daesh em árabe) porque desde Washington a estratégia consiste em lhes tirar 'protagonismo, apoiar a outros grupos extremistas como o exAl Nusra e as FDS como principais forças de choque contra o Estado sírio.



jf/pgh/glmv

Foto: By Mahmoud Bali (VOA) - US-backed Forces Press Deeper Into Southern Raqqa City, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61719487

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=38575&SEO=o-incremento-tatico-e-estrategico-contra-siria