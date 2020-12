Cuba participa ao mais alto nível na Cúpula do Clima

Havana, 12 dez (Prensa Latina) O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, participará hoje da Cúpula da Ambição do Clima que acontecerá virtualmente cinco anos após a aprovação dos Acordos de Paris.

A nomeação ocorrerá antes da Conferência das Partes número 26 da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP26), a ser realizada em novembro de 2021 em Glasgow, Reino Unido.



O ministro das Relações Exteriores, Bruno Rodríguez, e a ministra da Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, Elba Rosa Pérez, fazem parte da representação cubana no encontro convocado nesta ocasião pelas Nações Unidas, Reino Unido e França, em associação com Chile e Itália.



A Cúpula da Ambição do Clima 2020 busca chegar a um acordo sobre os compromissos para o cumprimento do Acordo de Paris, para a redução das emissões de gases de efeito estufa, adotado em 12 de dezembro de 2015.



A agenda terá como foco a mitigação, adaptação e financiamento de ações voltadas para esse fim, em um contexto internacional caracterizado pela crise derivada da pandemia Covid-19.



