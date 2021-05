Basta dos crimes de Israel contra Palestinos

O Instituto Brasil-Palestina (IBRASPAL) vem a público denunciar mais um episódio da escalada de ataques criminosos de Israel, dessa vez contra a Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, um dos locais mais sagrados do Islam e a principal Mesquita da Palestina. Colonos judeus apoiados pelas forças militares israelenses jogaram bombas e invadiram a Mesquita, ferindo dezenas de muçulmanos que oravam no seu interior, em pleno período do Ramadã. Em seguida atearam fogo contra o templo, enquanto colonos judeus sionistas comemoravam o ataque na região do Muro de Al-Buraq, o muro ocidental da Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém ocupada.

No dia de hoje (10/5), aviões de guerra israelenses bombardearam novamente a Faixa de Gaza matando 20 palestinos, sendo 9 crianças, e deixando mais de 70 feridos, além de enormes estragos contra áreas residenciais.

Desde 1948 com a Nakba (tragédia), Israel promove limpeza étnica e apartheid contra palestinos, dando seguimento a sua necropolítica colonialista, matando, expulsando e prendendo palestinos ao longo de mais de 70 anos, numa clara violação do Direito Internacional. Não é à toa que o Tribunal Penal Internacional (TPI - Haia) deu início a um inquérito sobre crimes de guerra cometidos na Palestina desde junho de 2014, o que pode levar os dirigentes sionistas ao banco dos réus.

O mundo e as pessoas que defendem a justiça e os direitos humanos não podem assistir esse genocídio sem clamar por uma solução justa para esse conflito, que signifique a concretização do Estado Palestino, livre e soberano com o retorno dos refugiados e a libertação de todos os presos político.

São Paulo, 10 de maio de 2021.

Ahmed Shehada

Presidente

Foto: By Osps7 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=105072167