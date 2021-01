América Latina testa solidariedade internacional

Por José Bodes Gómez Havana, 10 jan (Prensa Latina) Nos anuários internacionais já se afirma que a América Latina e o Caribe foi em 2020 a região do mundo mais atingida pelos efeitos econômicos da crise sanitária que se alastra no mundo, mas no início de 2021 Observa-se um alto grau de preocupação nas projeções sobre como será o desenvolvimento nesses 12 meses que já se passaram, em meio a dificuldades e incertezas.



Com uma pequena diferença, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) responderam por entre 8 e 9%, respectivamente, da queda do Produto Interno Bruto (PIB) no ano passado, que representou o maior declínio no século passado.



Os números são avassaladores: em apenas um calendário (2019), mais de 45 milhões de latino-americanos sofreram uma queda tão significativa em sua renda que seu nível econômico caiu abaixo da linha de pobreza, o que elevou o número de necessitados para mais de um terço da população de toda a área.



No entanto, não são poucos os analistas que apontam que a magnitude dos problemas que surgiram não deve ser atribuída apenas aos efeitos da pandemia SARS-CoV-2, mas que sua magnitude foi reforçada pela vulnerabilidade do sistema econômico e social decisão que, governada por dogmane liberal, fez daquela área a com a maior desigualdade do mundo.



Em uma mensagem enviada ao seminário virtual de alto nível, realizado em novembro passado sob os auspícios da Pontifícia Comissão para a América Latina, do Conselho Episcopal Latino-Americano e da Pontifícia Academia de Ciências Sociais do Vaticano, o Papa Francisco afirmou que 'a profundidade da crise exige uma classe dominante da altura necessária para buscar soluções viáveis ​​'.



Da sede da organização em Santiago, Chile, a secretária-executiva da CEPAL, Alicia Bárcena, transmitiu uma mensagem - como personalidade convidada do seminário - na qual refletiu o seguinte: 'Covid-19 destacou e ampliou os problemas estruturais do desenvolvimento na América Latina e no Caribe: intersecção de desigualdades, crescimento medíocre, baixa produtividade, diversificação das exportações insuficientes, muito pouco espaço fiscal e alta deterioração ambiental'.



'Na CEPAL', continuou, 'estamos convencidos de que se se constituírem coalizões e se chegarem aos pactos necessários, recuperando a política com lideranças transformadoras que saibam ouvir e examinar os erros e modificar comportamentos, pode-se mudar o estilo de desenvolvimento. a situação atual exige de nós'.



A autoridade sênior da ONU indicou que a agência que dirige apresentou aos Estados-membros e às organizações financeiras internacionais sete propostas concretas para conectar a contingência atual com a recuperação, alertando que o último processo será mais lento do que nos anos seguintes para a crise de 2008.



As proposições são as seguintes:



'1) Estender a renda básica de emergência por 12 meses a toda a população pobre;



'2) Prorrogação de prazos e carências nos empréstimos às micro, pequenas e médias empresas, e proteção da relação de trabalho dos trabalhadores;



'3) Uma cesta básica digital para garantir a inclusão digital de 40 milhões de domicílios que não estão conectados;



'4) Políticas fiscais e monetárias expansivas que sustentam um período mais longo de gastos com instrumentos nacionais e internacionais não convencionais;



'5) Solidariedade internacional para aliviar a dívida no Caribe e o pagamento de juros na América Central e criar fundos sub-regionais de resiliência;



'6) Planos de recuperação e investimento em torno de setores dinâmicos com criação de empregos, apoiados pela ação climática e sustentabilidade ambiental; e



'7) a construção de pactos políticos para chegar a um acordo de uma vez por todas para preencher lacunas e alcançar regimes universais de saúde e proteção social'.



Riqueza sem capital de investimento



Estudiosos da América Latina e do Caribe concordam que essa área possui vastos recursos naturais. Basta mencionar que ele detém um terço da água doce disponível no planeta e 35 por cento de todas as terras não cultivadas.



No entanto, os investimentos de capital, principalmente de origem estrangeira, têm se concentrado na exploração de minerais, metais preciosos e alguns produtos básicos de ampla demanda internacional, como café e açúcar.







'Nossa região precisa de capitais de investimento para explorar seus recursos naturais de forma sustentável, gerar empregos que reduzam a pobreza, se adaptem ao século 21 e aos poucos alcancem a linha das economias mais desenvolvidas', explicou o escritor e atual embaixador argentino nos Estados Unidos. Unidos, Jorge Argüello, em artigo publicado em junho de 2017 pela revista Nueva Sociedad.



Nesse mesmo texto, destacou que 'a América Latina precisa coordenar prioritariamente no G20 (1) os interesses que estão em jogo no sistema de comércio internacional, e obter atenção privilegiada para a agricultura e seu significado global, tanto em termos de segurança alimentar como da validade das regras multilaterais'.



Na opinião dos especialistas, a resposta das instituições financeiras multilaterais têm sido deficiente e incapaz de atender às especificidades de financiamento dos países nessa área.



A evasão fiscal, um dos males que afligem a economia da América Latina e do Caribe, obteve um volume de mais de 6% do PIB regional no ano anterior, enquanto o montante da dívida externa ultrapassou 55% do referido indicador, e o atendimento dessa obrigação absorveu mais da metade do valor total das exportações de bens e benefícios no mesmo período.



Enquanto isso, dentro da linha estratégica para enfrentar os inúmeros déficits acumulados no balanço regional 2020, a CEPAL estima que a crise atual deve ser assumida como a oportunidade, tantas vezes adiada, de alcançar um amplo consenso social e político que permita implementar reformas essenciais por meio da cooperação multilateral.



Essas transformações, advertiu Bárcena, vão viabilizar o caminho para um 'crescimento sustentável e igualitário que atenda às necessidades heterogêneas de países de todos os níveis de renda'.



O critério mais generalizado entre os economistas é que durante os meses que decorreram sob a Covid-19, os problemas que impedem o progresso nos diferentes mecanismos de integração se agravaram, como evidenciado pelo declínio de 11 por cento no comércio regional registrado no 2020.



No final do ano passado, a CEPAL solicitou oficialmente a cooperação do FMI e do G20 para que a América Latina e o Caribe continuem aplicando políticas fiscais e monetárias expansionistas que contribuam para conter as perdas derivadas da pandemia.



Entre as medidas propostas pela comissão econômica das Nações Unidas está o pedido de estender a todo este ano a iniciativa aprovada meses atrás pelo G20, que consiste em suspender o pagamento do serviço da dívida a países de baixa renda, e que, nesse caso, inclui também a renda média.



Em tempos em que a solidariedade é tão importante, o apelo da região que mais atingiu a crise representa um sério compromisso para as organizações e países que lideram as finanças internacionais.



(Retirado de Negócios em Cuba)

