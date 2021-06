O primeiro-ministro da Geórgia, Irakli Garibashvili, fez uma visita oficial à Turquia, onde se reuniu com o presidente Recep Erdogan.

A estreia foi acompanhada por:

Ministra da Economia e Desenvolvimento Sustentável Natia Turnava,

Ministro do Meio Ambiente e Agricultura Levan Davitashvili

e Primeiro Ministro da Adjara Tornike Rizhvadze.

Em sua coletiva de imprensa conjunta, Erdogan observou que a Turquia considera a Geórgia "uma chave para a cooperação regional" com o Azerbaijão e a Armênia, disse o serviço de imprensa do presidente turco citado por Erdogan.

"A Turquia tem sido o maior parceiro comercial da Geórgia nos últimos 14 anos. Embora nosso volume de comércio tenha diminuído ligeiramente em 2020, agora estabelecemos uma meta para chegar a US $3 bilhões e continuaremos nosso trabalho nessa direção", disse Erdogan, acrescentando que os investimentos da Turquia na Geórgia, incluindo o setor de energia, foi de US $ 214 milhões.

Este é provavelmente o número apenas para o ano anterior ou atual, já que a Turquia tem investido em todos os setores da economia georgiana durante a última década - de infraestrutura (estradas, oleoduto Baku-Tbilisi-Ceyhan, telecomunicações), construção, serviços, energia, para as indústrias têxteis e alimentares. A Turquia monopolizou todas as importações para a Geórgia (75 por cento). Empresas turcas trabalham para modernizar os dois principais aeroportos da Geórgia - em Tbilisi e Batumi.

Além disso, a Geórgia envolveu a Turquia em trabalhos de construção e manutenção de toda a zona de fronteira com a Federação Russa. Os turcos também treinam soldados georgianos no âmbito dos programas da OTAN.

O Primeiro-Ministro da Geórgia agradeceu à Turquia por apoiar a soberania da Geórgia a todos os níveis, bem como pelo apoio da Turquia à adesão da Geórgia à OTAN.

Segundo ele, a Geórgia, a Turquia e o Azerbaijão são interdependentes e interligados devido à sua estreita cooperação, parceria e amizade.

"Há uma base muito sólida entre nós para a implementação conjunta de um número ainda maior de projetos nos formatos bilateral e trilateral", disse o primeiro-ministro da Geórgia, Garibashvili.

Turquia apropria-se indevidamente dos recursos naturais da Geórgia

O encontro entre o presidente turco Erdogan e o primeiro-ministro georgiano Garibashvili ocorreu em meio a protestos de seis meses contra a implementação do projeto turco para a construção da usina hidrelétrica Namakhvan, na Abkházia. O principal investidor no projeto é a ENKA Insaat ve Sanayi AS, uma empresa turca.

De acordo com o Centro de Educação e Monitoramento em Direitos Humanos (EMC), a ENKA se apropria ilegalmente dos recursos naturais da Geórgia praticamente de graça (Rio Rioni e territórios adjacentes. - Ed.) E não se compromete a vender energia no mercado interno, o que anula argumentos a favor da segurança energética ou dos benefícios econômicos da Geórgia.

A organização disse ainda que o governo georgiano, para além das terras que foram cedidas à empresa (600 hectares), foi contratualmente obrigado a ceder à empresa outros "terrenos obrigatórios", mesmo que se trate de terras aráveis. Se a "terra necessária" pertencer a um particular em Racha-Lechkhumi, ou Imereti, ou na Garganta de Rioni - em qualquer território que renuncie à alienação - o estado se compromete a ajudar a empresa a obter terras por meio de expropriação ou confisco.

A EMC acredita que as contas de eletricidade desta empresa serão mais elevadas (cerca de dois lari por kWh) do que de outros fornecedores do mercado de energia do país.

Adjara como parte da Turquia

Vários anos atrás, Erdogan incluiu Batumi, junto com Thessaloniki, Aleppo e Mosul, na lista das cidades que "sempre permaneceram no coração dos otomanos".

Batumi de hoje tem muitos novos edifícios que foram construídos por empresas turcas e habitados por famílias turcas. Muitas dessas famílias possuem cidadania georgiana, que receberam das mãos calorosas do então primeiro-ministro da Geórgia, Mikheil Saakashvili.

As empresas turcas têm vários escritórios no centro de Batumi com funcionários turcos, em vez de funcionários locais.

"A Adjara nunca viu tantos turcos morando lá, mesmo quando fazia parte do Império Otomano", disse Alexander Chachia, Doutor em Ciências Políticas, uma vez em 2014. Ele concluiu que o Islã radical estava ganhando força na Adjária, representando assim um ameaça para a Geórgia ortodoxa.

Tratado de Kars expira em 2021

Até a década de 1920, o desfiladeiro do rio Adjaristskali, bem como os territórios ao sul e ao leste do rio, costumavam ser chamados de Geórgia muçulmana, não de Adjara. Uma parte dela, desde 1878, fazia parte do Império Russo (distritos de Batumi e Akhaltsikhe), e a outra parte - do Império Otomano. A autonomia ajarian apareceu como parte da Rússia como resultado do Tratado de Kars concluído entre a RSFSR e a Turquia (o tratado concedeu autonomia aos georgianos muçulmanos).

Pode-se supor que, como o Tratado de Kars expira em outubro de 2021, os turcos irão oficialmente arrendar Adjária, disse o cientista político georgiano Georgy Gachechiladze.

O orientalista Igor Dmitriev está convencido de que Erdogan está tentando recorrer à técnica que Ancara havia usado durante os anos 1930 com relação à província síria de Hatay (Alexandretta Sandjak). Os otomanos simplesmente capturaram a província, alegando que a província era habitada por turcos étnicos. Segundo Igor Dmitriev, a Turquia "tentará aplicar um método semelhante em todo o norte da Síria, em Ajaria georgiana, em Mosul iraquiano, e também, como uma super tarefa, em Gyumri e Zangezur armênios".

Nikolay Silayev, um dos principais pesquisadores do Instituto de Estudos Internacionais MGIMO, disse ao Pravda. Ru que a Turquia desejava obter o máximo de influência, inclusive na Geórgia e no Azerbaijão.

"Este é o significado da política externa turca, de modo que a Turquia se torne mais influente hoje do que era ontem e amanhã - mais influente do que hoje. Às vezes consegue, às vezes não. Como resultado da segunda guerra em Karabakh, A Turquia não conseguiu o que queria - um novo formato de negociações neste conflito, em que seu status seria semelhante ao da Rússia ", disse o especialista.

A Rússia sempre salva a Geórgia

Arno Khidirbegishvil, editor-chefe da Sakinform disse:

"A Turquia sempre foi um agressor e ocupante da Geórgia, e foi apenas a Rússia que" impediu "os turcos de conquistar os georgianos ortodoxos ao assinar o Tratado de São Jorge com a Geórgia em 24 de julho de 1783.

No auge da guerra de 2008 entre a Rússia e a Geórgia, "a Turquia estava pronta para enviar suas forças armadas para Adjária se o governo georgiano não tivesse garantido a segurança da região" - o então Ministro de Assuntos Internos da Geórgia, Vano Merabishvili, disse que em um entrevista com a Georgian News Agency em 3 de março de 2009.

"Merabishvili não disse toda a verdade: a Turquia não enviou suas tropas para Adjária, porque foi a Rússia que proibiu os turcos de agir assim", disse Arno Khidirbegishvili.

Desde o início de sua existência independente, a Geórgia assumiu uma posição russofóbica sob a pressão do Ocidente. Isso empurra a Geórgia para uma cooperação desigual com os neo-otomanos. A abordagem da Geórgia em relação à Rússia como inimiga é uma posição muito míope e pouco promissora para a Geórgia ortodoxa, com base em sua história.

