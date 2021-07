Vladimir Putin aprovou a estratégia de segurança nacional da Rússia

A Estratégia de Segurança Nacional da Rússia, aprovada pelo presidente Vladimir Putin, é o documento básico de planejamento estratégico que define os interesses nacionais e as prioridades nacionais estratégicas da Federação Russa.

A versão anterior do documento era válida a partir de 31 de dezembro de 2015.

Forte poder e bem-estar

"Somente uma combinação harmoniosa de um forte poder e bem-estar humano garantirá a formação de uma sociedade justa e prosperidade para a Rússia. Isso requer ações concertadas para implementar as prioridades nacionais estratégicas da Federação Russa, destinadas a neutralizar as ameaças externas e internas e criando condições para o alcance dos objetivos de desenvolvimento nacional”, diz o documento publicado no portal oficial de informação jurídica.

Melhoria de qualidade de vida

Entre as prioridades estratégicas do Estado russo, o documento nomeia a preservação do povo e a melhoria da qualidade de vida, o fortalecimento dos valores espirituais e morais tradicionais, a manutenção da paz civil e da harmonia. O documento entrou em vigor na data de assinatura.

Pravda.Ru