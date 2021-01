Pres. Xi Jinping, Pequim, China 2021: Discurso de Ano Novo

31/12/2020, Global Times, Pequim (e vídeo legendado ing.)



Camaradas, amigos, senhoras e senhores, saúdo todos vocês!



Está chegando o ano de 2021. De Pequim, capital da China, dirijo a todos, em todo o mundo, meus melhores votos de Ano Novo!



2020 foi ano extraordinário. Ao enfrentar a repentina pandemia do coronavírus, demos lugar prioritário ao povo e à vida de todos, para interpretar o grande amor entre todos os seres humanos. Com solidariedade e resiliência, escrevemos o épico de nossa luta contra a pandemia.



Durante os dias quando enfrentávamos juntos as dificuldades, vimos o espírito heroico de marchar diretamente para as linhas de frente, de defender com tenacidade cada posto, cada conquista, assumindo a responsabilidade de tudo superar, dificuldades menores e as maiores, sacrifícios e bravura, e tocantes momentos de socorro solidário e mútuo.



Dos trabalhadores médicos ao exército popular, de pesquisadores cientistas aos trabalhadores comunitários, dos voluntários aos que construíram os projetos, dos idosos aos mais jovens nascidos depois dos anos 1990s e 2000s, muitas pessoas cumpriram a missão que lhes coube com risco para a própria vida, e protegeram a humanidade com amor sincero.



Uniram forças, até a última gota, para gerar tremenda energia e uma muralha de ferro para proteger a vida. Muitas figuras marcharam sem hesitar, muito foi conseguido, todos de mãos dadas, houve cenas e momentos tocantes, todos vividamente ilustrando o grande espírito que nos fez lutar unidos contra a pandemia.



A grandeza se forja nos atos mais ordinários. Heróis nascem do povo. Cada ser humano é especial e todos são notáveis!



Nosso coração e nossa simpatia vão para todos os infelizes que o coronavírus infectou. Saudamos todos os heróis que cresceram de dentro do povo!



Orgulho-me de nossa grande pátria e de nosso grande povo, bem como de nosso insubordinável espírito nacional. Só tempos de sofrimento podem fazer brotar a coragem e a perseverança. Só depois de polida, a peça de jade deixa ver sua mais plena beleza. Superamos o impacto da pandemia e obtivemos grandes sucessos na coordenação da prevenção e controle da doença; e no desenvolvimento econômico e social.



O 13º Plano Quinquenal foi plenamente completado. O 14º Plano Quinquenal está sendo formulado em toda sua amplitude. Estamos agora acelerando a marcha para estabelecer novo padrão de desenvolvimento, e estamos profundamente empenhados em obter desenvolvimento de alta qualidade.



A China é a primeira das grandes economias do mundo a alcançar crescimento positivo, e espera-se que o PIB chinês em 2020 tenha alcançado um novo nível de 100 trilhões de yuan. A China conseguiu boa colheita de grãos, agora pelo 17º ano consecutivo.



A China também conseguiu feitos notáveis no campo da exploração científica como a Missão Marte (Tianwen-1), o teste lunar com o Chang'e-5 e com o submersível manobrável para águas profundas (Fendouzhe). E avança com vigor a construção do Porto de Livre Comércio de Hainan.



Também derrotamos inundações severas. Com a colaboração corajosa de militares e civis, que enfrentaram juntos todas as dificuldades, sempre mantendo a unidade, os chineses conseguimos minimizar o dano das inundações.



Inspecionei 13 áreas de nível provincial e constatei com satisfação que as populações implementam atenta e cuidadosamente as medidas para prevenção e controle da pandemia de coronavírus, correndo contra o tempo para acelerar a volta ao trabalho e à produção, sem poupar esforços para avançar na busca de inovações produtivas.



Em todas as regiões vi cenas vibrantes de um povo confiante e resiliente, disposto a extrair o melhor para todos, de cada minuto. Em 2020, a China alcançou o feito histórico de estabelecer sociedade moderadamente próspera em todos os campos - e obteve sucesso decisivo ao conseguir erradicar a pobreza extrema.



Lançamos o assalto final à fortaleza da pobreza rural que parecia invencível, e, afinal, quebramos essa "mais dura de todas as nozes".



Ao longo de oito anos, sob os padrões atuais, a China erradicou a pobreza extrema contra a qual lutavam os quase 100 milhões de habitantes de áreas rurais. E todos os 832 municípios mais empobrecidos conseguiram arrancar-se da pobreza.



Ao longo desses anos, visitei 14 áreas contíguas que sobreviviam em condições da mais terrível miséria. E nunca saem de minha lembrança tudo que vi, dos esforços ininterruptos do povo e da contribuição empenhada dos quadros encarregados da luta direta contra a pobreza.



Ainda temos de nos manter tenazes como um bambu profundamente enraizado na pedra, sempre com nossos pés bem firmes no chão, e trabalhar muito para pintar um quadro magnífico da revitalização do campo na China, e marcharmos firmemente adiante, rumo ao objetivo da prosperidade comum.



Esse ano celebramos os 40 anos da Zona Econômica Especial de Shenzhen, dentre outras, e os 30 anos do desenvolvimento e abertura de Pudong, em Xangai. Eu visitava a costa sul, quando a maré da primavera surgiu nas encostas coloridas do Rio Huangpu, e mil pensamentos ocorreram-me à mente.



Projetos pilotos tornaram-se modelos e forças de liderança, e testes com vistas a inovar tornaram-se muito ativas forças de inovação. A abertura e a reforma operaram milagres de desenvolvimento. No futuro, devemos aprofundar ainda mais as reformas e expandir a abertura com coragem ainda maior, e criar mais e mais "Histórias de Primavera".



Não estamos sozinhos na Grande Via. Todo o mundo é uma só família. Depois de um ano de dificuldades, podemos entender o significado de uma comunidade de futuro partilhado para a humanidade, mais e melhor que jamais antes.



Conversei por telefone com muitos amigos da comunidade internacional, velhos e jovens, e participei de muitas lives e conferências 'de nuvem'. O que mais discutimos foram meios e modos para nos manter unidos para combater a pandemia.



Ainda temos longo caminho à frente na prevenção e no controle da doença. Pessoas em todo o planeta dão-se as mãos e apoiam-se umas às outras, para conseguir que, o mais rapidamente possível, vejamos dissipar-se as sombras da pandemia e continuemos na direção de fazermos uma "melhor Terra-lar".



2021 assistirá ao 100º aniversário do Partido Comunista da China. Essa jornada de um século eleva-se no rumo de muita força e energia. A aspiração nacional do Partido Comunista da China permanece ainda mais firme, um século depois do primeiro dia.



De Xikumen em Xangai ao Lago Sul na cidade de Jiaxing, o pequeno bote vermelho (onde foi realizado o primeiro congresso do PCC) carregava a grande confiança do povo chinês e a esperança de toda a nação. O bote navegou por rios turbulentos e recifes traiçoeiros, e viajou contra marés violentas, tornando-se um grande navio que hoje navega pelo desenvolvimento estável e de longo prazo da nação chinesa.



O PCC mantém em mente sua eterna grande causa, e o centenário apenas inaugura o auge da vida. Mantemos o povo ao centro de tudo, somos fiéis à nossa aspiração original, não perdemos de vista nossa missão, e vencemos as ondas e navegamos sempre adiante em nossa jornada. Com perfeita certeza realizaremos o grande rejuvenescimento da nação chinesa.



No cruzamento histórico dos "Dois Objetivos do Centenário", a nova jornada da ampla construção de um moderno país socialista está para começar. À frente, a estrada é longa; insistir e prosperar é a única via possível. Já insistimos e já prosperamos, rompemos entre espinhos, e cruzamos dez mil rios e milhares de montanhas.



Assim continuaremos a insistir, a marchar adiante com coragem, para criar glória ainda mais luminosa! Bem nesse momento, as lanternas festivas já foram acesas e as famílias reúnem-se. O Novo Ano está chegando.



Desejo que nossa terra seja esplêndida, nosso país próspero e que nosso povo viva em paz.



Desejo a todos um ano suave, harmonioso e auspicioso, pleno de felicidade!



Muito obrigado!

