Troféus de caça: A União Europeia fala muito mas...

A União Europeia é uma santinha. A sério. Fica sentada no selim da égua branca a cagar sentenças, recusa-se a ir a uma Cimeira com Vladimir Putin Deus sabe por quê, esses países com um passado deplorável e que continuam a praticar neo-colonialismo em muitos casos... e agora, vejam só isto!

Quem é o segundo maior importador mundial de troféus de caça de espécies protegidas internacionalmente? Bem, quem havia de ser o primeiro? O patrão da União Europeia, os Estados Unidos da América mas seguido pela U.E. que, porventura, faz negócios com Marrocos que rouba recursos de Sahara Ocidental e vende-os a esse leque de hipócritas.

A EU recebe cerca de três mil troféus anualmente, incluindo zebras, leões, babuínos e elefantes, de acordo com o relatório da Humane Society Internacional, EU Trophy Hunting by the Numbers, na altura do sexto aniversário do assassinato de Cecil, o Leão por um falhado norte-americano.

Entre 2014 e 2018, os países da União Europeia importaram cerca de 15.000 trofeus de caça de 73 espécies protegidos internacionalmente, entre elas leões africanos, elefantes africanos e ainda, espécies na lista crítica como rinocerontes negros; também zebras, chitas, ovelhas Argali da Ásia e ursos polares, classificados como vulneráveis ​​à extinção. Alemanha, Espanha e Dinamarca foram responsáveis ​​por 52% de todos os troféus importados.

Números aumentam

Pior, o número de importações de troféus tem aumentado constantemente em quase 40% entre 2014 e 2018.

As estatísticas de importação de troféus da UE para animais individuais (2014-2018), incluem:

3.119 zebra da montanha de Hartmann.

1.751 babuíno Chacma.

1.415 urso preto americano.

1.056 urso pardo.

952 Elefante africano.

889 leões africanos (dos quais 660 eram leões criados em cativeiro na África do Sul).

839 Leopardo africano.

794 hipopótamo.

480 caracal.

415 lechwe vermelho.

297 chita - a UE é o maior importador de troféus de chita do mundo.

65 ursos polares.

Seis troféus de rinocerontes negros em perigo de extinção.

Além da Alemanha, Espanha e Dinamarca, os piores infractores são Áustria, Suécia, França, Polônia, Hungria, República Tcheca e Eslováquia. Espanha, Polônia, Hungria, Alemanha e República Tcheca são os principais importadores de troféus de leões em cativeiro.

Matar por diversão

"Os caçadores de troféus da UE matam por diversão muitos milhares de animais selvagens, incluindo espécies em perigo ou ameaçadas de extinção. Além da crueldade, enquanto o mundo enfrenta uma crise de biodiversidade, é irresponsável permitir que elites ricas atirem em espécies em perigo por puro prazer. Ser capaz de ter essas partes do corpo horríveis baleadas, empacotadas e enviadas para casa para exibição é uma grande motivação para esses caçadores, então se mais países da UE proibissem a importação de troféus, isso ajudaria efetivamente a parar a matança". (Dr. Jo Swabe, diretor sênior de relações públicas, Humane Society International/Europe).

Acrescenta: "Matar os animais maiores ou mais fortes, que desempenham um papel ecológico importante na diversidade genética e resiliência, põe em risco a conservação das espécies, perturba as estruturas sociais do rebanho e enfraquece os pools genéticos das populações de animais selvagens que já enfrentam uma miríade ameaças. O argumento da conservação é uma fraude empregada por pessoas que sabem que é desagradável admitir que simplesmente gostam de matar animais para se divertir e selfies de mau gosto. Com tanto em jogo, e a grande maioria dos cidadãos da UE se opõe à matança, é hora de Estados membros da UE devem proibir a importação de troféus".

Fonte: HSI

Pravda.Ru