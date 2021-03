A reconstrução de aliança no G7 atendendo a uma velha tática não ajudará os EUA a recuperar a glória do passado

Por Liu Xin, Cao Siqi e Yang Sheng no Global Times

O mundo está observando de perto se o presidente dos EUA, Joe Biden, conseguirá promover com sucesso alianças americanas durante seu primeiro grande compromisso multilateral como presidente com líderes do Grupo dos Sete (G7) em uma reunião virtual na sexta-feira (19) para lidar com os desafios da China e da Rússia.

A reunião do G7 ocorre logo em seguida à reunião dos 30 membros da Otan na quarta e quinta-feira, em que os aliados militares mais poderosos do mundo supostamente discutiram uma série de desafios, incluindo os da China e da Rússia. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, também se reuniu virtualmente na quinta-feira com seus homólogos do Japão, Austrália e Índia no âmbito do grupo "Quad".

Todas essas reuniões lançam luz sobre os planos estratégicos do governo Biden - os EUA não iriam alterar sua percepção de ver a China como seu principal competidor ou ir mais longe para conter a China, apesar de a comunidade internacional ter grande expectativa pelo restabelecimento dos laços entre a China e os EUA quando os líderes dos dois países compartilharam um telefonema pela passagem do Ano Novo Lunar Chinês.

Apesar da ânsia do governo Biden por apregoar a ideia de ver a China e a Rússia como grandes rivais, os aliados dos EUA podem não seguir de perto os EUA na realização de uma nova guerra fria, já que as percepções do G7 em relação à China e à Rússia estão divididas e os EUA não podem cumprir o que precisam e querem, disseram analistas.

Biden, que substituiu Trump em 20 de janeiro, transmitiu uma mensagem de reengajamento com o mundo e as instituições globais, trazendo os EUA de volta à OMS e aderindo ao acordo de Paris.

A Casa Branca disse que na reunião de sexta-feira Biden concentrará suas falas em uma resposta global à produção e distribuição da vacina contra a covid-19, bem como na importância de atualizar as regras globais para enfrentar os desafios econômicos, como os impostos pela China.

Especialistas observaram que a escolha da reunião do G7 como sua estreia em um ambiente multilateral, em vez de outros eventos como Davos, com a presença de mais novas economias emergentes, mostra que os EUA ainda dependem de sua pequena camarilha, que não ajudará os EUA a recuperar suas glórias passadas.

A política do governo Biden em relação à China e à Rússia é clara - competição estratégica, o que se tornou um consenso bipartidário mantido por todos os governos. As outras nações do G7 são todas aliadas ocidentais dos EUA, e este quer aproveitar a oportunidade para criar novos inimigos para unir aliados, disse ao Global Times Li Haidong, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Relações Exteriores da China.

Além de apaziguar seus aliados quanto à divergência e desconfiança de Donald Trump, o governo Biden também quer reconquistar a liderança do "mundo democrático" e voltar ao centro do palco global, disseram analistas.

Os EUA tratam o sistema de alianças remanescente da Guerra Fria como seu recurso estratégico mais valioso na competição com a China e a Rússia, e usariam todas as chances para reunir seus aliados ou atrair ainda mais parceiros globalmente para consolidar sua liderança política e econômica, notou Li.

"A apresentação coreografada na reunião do G7 reflete a essência do Partido Democrata: suave por fora e duro por dentro. Ou seja, quando se fala em enfrentar os desafios colocados pela China, na verdade significa sitiar a China", disse ao Global Times na quinta-feira Chen Fengying, um pesquisador do Instituto de Relações Internacionais Contemporâneas da China.

Chen destacou que o grupo provavelmente continuará a traçar seus limites em "valores" como direitos humanos e assuntos relacionados à Região Autônoma Uygur de Xinjiang, uma região da China, e Hong Kong, mas dificilmente mudará sua posição sobre a cooperação econômica e monetária com a China.

Chen alertou que a China deve permanecer em alerta máximo em relação à tentativa dos EUA de construir uma "pequena Otan" do Oceano Atlântico ao Pacífico, potencialmente atraindo o Japão e a Índia para pressionar a China em tecnologias militares e avançadas.

Difícil reunir aliados

A China é agora o maior parceiro comercial da União Europeia (UE), ultrapassando os EUA em 2020. Analistas observaram que isso ajudou a UE a ganhar poder de barganha com os EUA e também levantaram dúvidas sobre se a ambição dos EUA de reunir aliados seria realizada.

Wang Yiwei, diretor do Instituto de Assuntos Internacionais da Universidade Renmin da China em Pequim, disse que o que Biden quer fazer na reunião do G7 é como colocar "vinho novo em uma garrafa velha", mas não terá sucesso, como também a atitude dos outros países do G7 e suas políticas em relação à China são diferentes.

"Nem todos, como a França e a Alemanha, veem a China como 'inimigo'. Mesmo o Japão, um dos mais importantes aliados dos Estados Unidos na Ásia, pode não ver a China como um 'inimigo'. Sob tais circunstâncias, poucos deles escolheriam um lado e uma nova 'guerra fria' não está de acordo com seus interesses ", disse Wang ao Global Times na quinta-feira.

Mais importante, quais benefícios Biden traria para as alianças? - perguntou Wang, observando que os EUA não podem ajudar a Europa a ganhar independência estratégica ou soberania digital como o bloco ansiava, nem podem ajudar o Japão a resolver seu novo problema de energia.

Essa "aliança" não durará muito, disse ele.

"China e Rússia não estão dispostas a se envolver em um confronto ideológico com o Ocidente, e ambos estão profundamente ligados ao Ocidente em campos como comércio, energia, mudança climática e assim por diante, então os países europeus não obedecerão totalmente aos EUA ", disse ao Global Times na quinta-feira Yang Jin, especialista do Instituto de Estudos Russos, do Leste Europeu e da Ásia Central da Academia Chinesa de Ciências Sociais.

Algumas estratégias para dividir a China e a Rússia costumam ser populares nos Estados Unidos. Por exemplo, o ex-assessor de Segurança Nacional dos EUA Zbigniew Brzezinski alertou uma vez que Washington "deve ser cauteloso com o grande perigo de que China e Rússia possam formar uma aliança estratégica" e, juntamente com outros estrategistas dos EUA, propuseram a ideia de atrair a Rússia para conter China.

No entanto, atualmente, os EUA perderam a capacidade de fazê-lo e não há como o Ocidente e os EUA conterem com sucesso a China e a Rússia, que adotaram padrões diferentes de desenvolvimento, disseram analistas.

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, alertou na quarta-feira que a Rússia poderia começar a buscar uma "política de contenção ativa" dos Estados Unidos se Washington continuasse a pressionar Moscou.

"Se a política dos EUA permanecer a mesma, se continuar pressionando e pressionando como um elemento-chave, isso significa que seguiremos uma política de contenção ativa dos EUA em todas as direções", disse Ryabkov à agência de notícias estatal RIA.

Os laços China-Rússia hoje não são como os laços China-União Soviética no passado. A hostilidade e a pressão dos EUA estão automaticamente empurrando a China e a Rússia para ficarem lado a lado, ombro a ombro, o que torna impossível a instigação dos EUA, disseram os especialistas.

Não há fronteiras nem limites na cooperação estratégica China-Rússia. Ambos os lados deram algumas respostas duras ao Ocidente quando os EUA e seus aliados provocaram e prejudicaram seus interesses, mas esse tipo de retaliação razoável é "necessário para corrigir os erros cometidos pelo Ocidente", disse Yang.

Ele observou que a competição e o atrito entre os EUA, Europa, Rússia e China sempre existiram nas últimas décadas, e isso não os impediu de cooperar uns com os outros.

https://www.resistencia.cc/a-reconstrucao-de-alianca-no-g7-atendendo-a-uma-velha-tatica-nao-ajudara-os-eua-a-recuperar-a-gloria-do-passado/