Atividades sociais: o segredo para preservar a clareza mental na terceira idade

Imagine uma noite típica na vida de um aposentado. Em vez de ficar sentado no sofá assistindo à televisão, ele veste um casaco para ir a uma partida de tênis de mesa ou encontrar amigos em um clube local. Segundo um novo estudo internacional, essa escolha pode não ser apenas uma forma de passar o tempo, mas sim um dos poucos procedimentos "medicinais" disponíveis e comprovados para manter a clareza mental.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пенсионерка с собакой

Os resultados de uma análise em larga escala, publicada no *Journal of Epidemiology & Community Health*, mostram que a participação regular em três ou mais tipos de atividades sociais — especialmente o voluntariado e a frequência a clubes esportivos — está significativamente associada a uma melhor função cognitiva e a uma desaceleração do declínio da memória relacionado à idade.

Quem foi avaliado e o quê

Os pesquisadores não se limitaram a amostras restritas de uma única cidade ou país. Para descartar coincidências e limitações geográficas, combinaram dados de cinco estudos longitudinais nacionais, abrangendo 24 países. A amostra incluiu 57.793 pessoas, com uma idade média que variava entre 57 e 73 anos. Os participantes foram acompanhados por um período médio de seis anos, durante o qual sua memória e suas funções executivas cerebrais foram testadas periodicamente.

O método foi simples: perguntou-se aos participantes em quais atividades sociais específicas eles se envolviam (voluntariado, esportes, grupos políticos ou religiosos, cursos de educação continuada, cuidados com netos, etc.), e essas respostas foram comparadas com seus desempenhos em testes cognitivos.

Onde reside o limite do benefício

A análise revelou uma tendência clara: os indicadores cognitivos aumentavam proporcionalmente ao número de tipos de atividades praticadas. O patamar identificado como mais protetor foi o de três áreas de atuação. Aqueles que mantinham três ou mais atividades apresentaram indicadores de saúde cognitiva anual superiores aos daqueles que permaneciam, de forma constante, sentados no sofá.

No entanto, nem todas as atividades são igualmente eficazes. O voluntariado e a participação em clubes esportivos mostraram-se consistentemente associados a um menor risco de declínio das capacidades cognitivas em todos os cinco grupos estudados. A frequência a cursos educacionais e o cuidado com crianças também apresentaram um efeito positivo notável.

É importante, contudo, fazer uma distinção: a participação em grupos políticos, comunitários ou religiosos não demonstrou uma relação estável com a melhoria da função cognitiva. Este é um esclarecimento importante: simplesmente "estar em sociedade" não é suficiente se a presença for passiva — como em reuniões onde não há necessidade de tomar decisões, comunicar-se ativamente ou realizar tarefas.

Para quem isso é especialmente importante

O estudo constatou que o efeito protetor das atividades sociais é mais acentuado em determinados grupos. O benefício é mais notável em mulheres, pessoas com mais de 60 anos, indivíduos com ensino superior, aqueles que não apresentam depressão, pessoas que moram sozinhas, indivíduos com peso normal, residentes de áreas rurais, bem como naqueles que fumam ou consomem álcool.

Para quem vive sozinho, esse é um sinal particularmente relevante. A atividade social torna-se um mecanismo compensatório que mantém o cérebro em boas condições quando há poucos outros estímulos. Para fumantes e consumidores de álcool — que correm um risco maior de neurodegeneração -, tais atividades podem contrabalançar, em parte, esses fatores nocivos; embora, naturalmente, não substituam a necessidade de abandonar hábitos prejudiciais.

Como funciona e quais são as ressalvas

Os pesquisadores propõem várias explicações. A primeira baseia-se no princípio "use ou perca". O estímulo cerebral regular — por meio da necessidade de planejar, comunicar-se e resolver tarefas sociais — fortalece as conexões neurais e preserva a neuroplasticidade.

A segunda diz respeito ao fator psicológico. A participação em eventos significativos reduz o estresse crônico. Menos estresse significa um impacto menos danoso sobre o hipocampo, uma região cerebral fundamental para a memória. Além disso, um nível elevado de escolaridade cria, por si só, uma "reserva cognitiva" que ajuda o cérebro a resistir, por mais tempo, às alterações decorrentes do envelhecimento.

É importante ter em mente as limitações do estudo. Trata-se de uma pesquisa observacional: ela aponta uma forte correlação, mas não comprova uma relação de causa e efeito. É possível que pessoas com cérebros inicialmente mais saudáveis ​​e maior motivação optem, com mais frequência, por um estilo de vida ativo. Além disso, os estudos não levaram em conta a "qualidade" da interação — se ela era agradável ou estressante. Considerou-se a quantidade de atividades como um fator mais relevante do que a sua carga emocional.

Se você está se perguntando se deveria entrar para um clube esportivo ou começar um trabalho voluntário, os dados sugerem que "sim". Contudo, isso não representa uma solução milagrosa contra a demência; trata-se, na verdade, de uma das poucas formas gratuitas e acessíveis de oferecer suporte ao cérebro. A escolha específica das atividades e sua intensidade devem ser discutidas com um médico, especialmente se já existirem comprometimentos cognitivos diagnosticados ou outras indicações médicas. Para a maioria das pessoas saudáveis ​​com mais de 50 anos, três atividades sociais regulares por semana não são um capricho, mas um investimento na clareza mental para os anos que virão.