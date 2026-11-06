Ronaldo rejeita homenagem final: gesto abala federação e divide adeptos

O avançado do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, recusou-se a jogar o seu jogo de despedida pela seleção portuguesa. A Federação Portuguesa de Futebol ofereceu-se para organizar um jogo de despedida, mas Ronaldo recusa-se a regressar à selecção, segundo o jornal Observador.

O jogador de 41 anos anunciou a sua decisão de se retirar. "Não sabia de nada, pensei que ele ia voltar", disse o selecionador nacional, Jorge Jesus.

Photo: commons.wikimedia.org by AtilaTheHun из Manchester, England, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Криштиану Роналду

"Claro que eu tenho planejado ligar-lhe para falar com ele. Mas tenho de respeitar a sua decisão. Tenho de respeitar isso, sem nunca esquecer quem ele foi para Portugal, o que ele ainda representa para Portugal e o símbolo que ele é para os jovens jogadores que começam as suas carreiras".

De acordo com o jornal A Bola, Ronaldo apenas informou Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, da sua saída.

As tensões entre CR7 e Jesus tinham vindo a aumentar desde Outubro e as tentativas de reconciliação tinham falhado. No final de setembro, antes de um jogo da Liga das Nações frente à Dinamarca, o avançado deixou a concentração da seleção portuguesa sem autorização e nunca mais regressou. Mais tarde, citou as promessas não cumpridas de Jesus como o motivo da sua saída.

Quando os jornalistas o questionaram sobre a disputa, Jesus ficou visivelmente irritado e afirmou repetidamente que queria discutir a seleção dos jogadores. E não Ronaldo.

"Todas as minhas decisões foram tomadas a pensar no melhor para a equipa. Como treinador, sempre defendi o que é melhor para a equipa. Estou tranquilo quanto à minha decisão", disse Jesus, insistindo que não havia ressentimentos.

Para milhões de portugueses, Cristiano continua a ser o maior ícone do país e um "símbolo vivo". Os adeptos realizaram um protesto massivo nas redes sociais. As contas oficiais da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sofreram uma onda de unfollows — quase 2 milhões de utilizadores deixaram de as seguir num curto espaço de tempo em protesto contra as ações da direção.

Os adeptos acusam o técnico, de 72 anos, de arrogância, desrespeito pela lenda e quebra de promessas pessoais feitas ao jogador antes dos jogos. Um comentário popular é a opinião de que um treinador "do calibre de Pelé e Maradona" não deveria ser submetido a tal tratamento no final da sua carreira internacional.

Outra parte do público ficou do lado de Jorge Jesus, considerando as suas ações profissionais. Aqueles que apoiam esta posição acreditam que o treinador tem razão ao colocar os interesses da equipa acima das ambições pessoais de qualquer jogador, até mesmo de Ronaldo. Observam que Portugal teve um desempenho admirável sem Cristiano (por exemplo, a vitória por 4-2 sobre a Dinamarca).

Os jogadores da seleção portuguesa mantêm-se neutros. Quando Ronaldo publicou o seu post emocionado a explicar os motivos do conflito, nenhum jogador atual gostou ou deixou um comentário público. Os especialistas atribuem isso à relutância dos jogadores em prejudicar a sua relação com o treinador, sob a qual continuam a jogar.

A direcção da federação, liderada por Proença, está agora a tentar "apagar o fogo" chamando publicamente a Ronaldo o maior jogador da história, uma vez que o conflito está a causar enormes prejuízos financeiros e à reputação da selecção.

Cristiano Ronaldo estreou-se pela seleção portuguesa aos 18 anos, a 20 de agosto de 2003, num jogo amigável frente ao Cazaquistão (1-0), entrando na segunda parte. Ronaldo venceu o Campeonato da Europa em 2016 e a Liga das Nações da UEFA por duas vezes (2018/19 e 2024/25). Detém o recorde de jogos (234) e golos (146) pela seleção portuguesa. Tem ainda 45 assistências.