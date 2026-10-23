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Polina Petrova

Gianni Infantino recebe apoio estratégico da AFC para buscar novo mandato na presidência da FIFA

Desporto

A Confederação Asiática de Futebol (AFC) confirmou oficialmente o seu apoio à reeleição de Gianni Infantino na presidência da FIFA. O anúncio foi feito pelo presidente da entidade, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, durante um congresso extraordinário realizado em Tóquio, no Japão.

Дональд Трамп и Джанни Инфантино
Photo: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп и Джанни Инфантино

A decisão marca um recuo estratégico e uma reaproximação política importantes. Apenas dois meses antes, a AFC havia retirado o apoio ao dirigente e classificado como "quebra de confiança" o projeto conhecido como FIFA Football Enterprise (FFE), que previa a venda de parte dos direitos comerciais das competições da FIFA.

Sheikh Salman admitiu publicamente que houve problemas no passado com o dirigente suíço-italiano, mas ressaltou a necessidade de "seguir em frente" em prol da união e do fortalecimento do futebol asiático. Logo após receber o apoio, Infantino discursou prometendo elevar os repasses financeiros para as federações nacionais de 1 milhão de dólares para 25 milhões de dólares a cada quatro anos, a partir de 1 de janeiro de 2027.

A AFC representa 47 das 211 federações nacionais que possuem direito a voto na eleição presidencial da FIFA. Embora a diretoria da confederação oriente o apoio, o voto de cada país é individual e sigiloso.

As eleições da FIFA estão agendadas para o dia 18 de março de 2027. O prazo oficial para a inscrição de candidatos encerra-se em 18 de novembro de 2026 e, até o momento, Infantino segue como o principal favorito.

Infantino planejou criar uma nova empresa subsidiária (a FFE) para consolidar e gerenciar todas as operações comerciais das competições. A intenção era vender uma participação minoritária de 20% dessa empresa para investidores privados — com destaque para o fundo americano Thrive Eternal.  O negócio foi avaliado em US$ 20 bilhões, com a meta de captar imediatamente US$ 4,2 bilhões em dinheiro.

Para garantir a aprovação do projeto pelas 211 federações membros da FIFA, a entidade acenou com um bônus financeiro agressivo: o repasse de um aporte único de US$ 40 milhões para cada associação nacional. Esse montante seria dividido entre o programa de desenvolvimento tradicional (FIFA Forward) e um fundo extra voluntário (FIFA Fast Forward).

A proposta secreta vazou no fim de julho, gerando uma reação furiosa de confederações continentais e ligas, lideradas principalmente pela UEFA (Europa) e apoiadas pela CONCACAF (América do Norte/Central) e, inicialmente, pela AFC (Ásia).

As 55 federações filiadas à UEFA ameaçaram realizar um boicote em massa a todas as competições da FIFA se o plano seguisse adiante. Críticos e dirigentes acusaram Infantino de tentar atropelar os estatutos, avançando com as negociações sem transparência, consultas prévias ou o devido processo de governança. Temia-se que fundos privados ganhassem influência permanente sobre o calendário e os rumos do futebol mundial.

Pressionado pela iminência de um racha histórico no futebol e temendo o impacto em sua reeleição, Infantino abandonou oficialmente o plano FFE apenas cinco dias após o escândalo estourar.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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